"Hot girl cảnh nóng" từng từ chối đóng "Quỳnh búp bê" bây giờ ra sao?

Đây là hai nữ diễn viên đã từ chối đóng vai Quỳnh búp bê và My sói.

"Quỳnh búp bê" ra mắt 2018 từng tạo nên cơn sốt trên khắp màn ảnh khi mạnh bạo khai thác góc khuất của những cô gái làm nghề "buôn phấn bán hương". Cùng với độ phủ sóng của phim, 2 gương mặt nữ chính là Quỳnh (Phương Oanh) và My sói (Thu Quỳnh) cũng nổi hơn bao giờ hết. Minh chứng là cho tới thời điểm hiện tại, tên nhân vật trong phim vẫn gắn liền với hai nữ diễn viên này. Tuy nhiên, cả Phương Oanh và Thu Quỳnh đều không phải là lựa chọn đầu tiên của biên kịch, nhà sản xuất phim.

Vai Quỳnh búp bê từng được chọn cho Kiều Anh

Được biết, vai diễn Quỳnh búp bê được biên kịch "đo ni đóng giày" cho Kiều Anh với lý do sao nữ này có đôi mắt đẹp và buồn. "Quỳnh có đôi mắt to, đen tròn, nhìn trực diện, thực sự ấn tượng. Nên tôi cứ nhớ mãi đôi mắt ấy. Đôi mắt như búp bê, nên mới có tên là Quỳnh Búp Bê. Khi ngồi viết lại kịch bản phim tôi vẫn bị ám ảnh về đôi mắt của Quỳnh." - Kim Ngân cho hay. Tuy nhiên, nữ diễn viên "Phía trước là bầu trời" từ chối vai diễn với lý do kịch bản phim quá gai góc với nhiều cảnh nhạy cảm.

Kiều Anh không phải là gương mặt xa lạ với khán giả yêu phim truyền hình Việt. Từ những năm 2001, sao nữ 8X này đã phủ sóng truyền hình Việt với những vai diễn có số phận khắc khổ, hiền lành và cam chịu. Nhan sắc hiền dịu cùng lối diễn xuất chân thực, Kiều Anh nhanh chóng nhận được sự quan tâm, yêu mến từ khán giả. Một số bộ phim đình đám có sự góp mặt diễn xuất của sao nữ này, có thể kể đến như: "Ký ức Điện Biên", "Những công dân tập thể", "Tình khúc bạch dương",... Gần đây nhất cô gây ấn tượng với vai vợ Mạnh Trường trong "Hồ sơ cá sấu".

Ở tuổi 41, sắc vóc của Kiều Anh được nhận xét là trẻ trung, hoàn thiện và đằm thắm hơn. Nữ diễn viên có được vóc dáng mảnh mai, làn da mịn màng sau nhiều năm tập yoga, thiền và áp dụng chế độ ăn uống lành mạnh.

Kiều Anh trẻ trung, xinh đẹp dù đã bước vào tuổi U50

Ngoài đời nữ diễn viên sở hữu phong cách trẻ trung, hiện đại. Khi xuất hiện tại các sự kiện, Kiều Anh chiếm trọn spotlight với vẻ sang chảnh, kín đáo nhưng vẫn gợi cảm.

Kiều Anh hiện đang công tác ở Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam. Cô được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2019. Sau vai diễn trong "Ngày mai bình yên" vào năm 2021, Kiều Anh hiện tham gia các gameshow truyền hình, dự sự kiện,..

Kiều Anh hầu như chỉ chia sẻ về công việc, cô khá kín tiếng trong chuyện đời tư

Về đời tư, sau 1 lần hôn nhân đổ vỡ, cô hiện đang hạnh phúc bên bạn trai kém 5 tuổi. Tuy nhiên, Kiều Anh luôn giấu kín danh tính cũng như hình ảnh của nửa kia.

Ngoại hình đến cách diễn của Thùy Anh khá phù hợp với hình tượng My sói

Cùng tên, nữ diễn Thùy Anh cũng là người được ê-kíp chọn đảm nhận vai My sói. Tuy nhiên, nữ diễn viên đã từ chối vai diễn này với lý do: "Cá nhân tôi cũng nhận được lời mời vào vai My sói trong Quỳnh Búp Bê nhưng đành từ chối vì thời điểm đó tôi vừa nhận một phim điện ảnh và nội dung của bộ phim khác với hình tượng tôi đang xây dựng, nên không tham gia. Khi bộ phim lên sóng tôi thấy Thu Quỳnh vào vai My sói đóng rất hay và hợp vai hơn tôi nhiều. Bản thân tôi cũng thấy mình chưa đủ độ chín so với nhân vật cần nhiều vốn sống".

Tuy không đóng My sói song Thùy Anh cũng nhiều cơ hội thử sức với nhiều bộ phim khác nhau và ít nhiều có được thành tựu trong nghề. Cô lần đầu được công chúng biết tới khi vào vai Phan Linh trong "Bộ Tứ 10A8" vào năm 14 tuổi. Thùy Anh đóng cảnh nóng vào năm 18 tuổi trong phim điện ảnh "Đập cánh giữa không trung". Sau khi chuyển vào TP. HCM sinh sống, cô tham gia phim điện ảnh "Gái già lắm chiêu" 2 và 3, đóng phim truyền hình "Tình yêu và tham vọng".

Thùy Anh cá tính, xinh đẹp

Sở hữu nét đẹp cá tính, sắc sảo, Thùy Anh còn gây chú ý với body săn chắc, cân đối. Đó là kết quả của quá trình tập luyện cùng chế độ dinh dưỡng khoa học. Ngoài boxing, Thuỳ Anh còn tập thêm gym, đạp xe, bơi lội... Có thể nói, cô thuộc tuýp người năng động, đam mê vận động. Trên trang cá nhân, Thuỳ Anh thường xuyên chia sẻ nhiều khoảnh khắc tập luyện.

Cô nàng khoe body "vạn người mê"

Ở tuổi 27 người đẹp Hà thành theo đuổi phong cách sexy, năng động và khỏe khoắn. Tuy nhiên, cô luôn biết cách tiết chế hình ảnh của mình và chưa bao giờ diện trang phục hở hang hay quá táo bạo.

Hiện tại, Thùy Anh chưa nhận thêm dự án phim mới. Cô liên tục góp mặt trong các gameshow, sự sự kiện. Ngoài ra, trên trang Facebook cá nhân, cô nàng cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh check in sang chảnh trên du thuyền, các địa điểm du lịch nổi tiếng.

