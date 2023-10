Diễn viên Chàng Trai Năm Ấy sau 9 năm: Người có penthouse 22 tỷ, nam chính ôm mộng "Mỹ tiến"

Chàng Trai Năm Ấy ra mắt vào cuối năm 2014. Phim do Nguyễn Quang Huy làm đạo diễn, có sự tham gia của Sơn Tùng M-TP, Hari Won, Ngô Kiến Huy, Hứa Vĩ Văn, Phạm Quỳnh Anh... Tác phẩm dựa trên cuốn tự truyện Bắt đầu từ một kết thúc nói về cuộc đời của cố ca sĩ Wanbi Tuấn Anh.

Tại thời điểm công chiếu, phim thu hút lượng người xem đông đảo cùng mức độ thảo luận cao. Sau gần 10 năm, phim đầu tay của giọng ca Lạc Trôi vẫn để lại được ấn tượng sâu sắc và được khán giả bàn tán. Vào tháng 4/2023, một vài phân đoạn của phim bất ngờ được chia sẻ trở lại, tạo nhiều hiệu ứng trên mạng xã hội.

Dàn diễn viên của phim mới đây vừa có buổi gặp mặt thân mật.

Khán giả T.V bình luận: "Công nhận, phim Chàng Trai Năm Ấy ra rạp cuối 2014, nhanh quá, mà nhìn mọi người vẫn như năm ấy. Chắc mở phim xem lại quá!". Quan điểm này nhận được nhiều sự đồng tình của khán giả.

Hiện tại, Ngô Kiến Huy đang là chủ của một thương hiệu cafe, CEO của một công ty sâm, một trung tâm nha khoa và có góp vốn ở một phòng gym… Tháng 9/2020 Ngô Kiến Huy đã mở cửa quán cafe đầu tiên, hiện đã có 5 chi nhánh ở Thành Phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh thứ 5 vừa được khai trương vào ngày 01/04/2023.

Bên cạnh đó, Ngô Kiến Huy cũng sở hữu một căn penthouse với mức giá được đồn đoán nằm ở mức 22 tỷ đồng. Tuy nhiên, nam ca sĩ sinh năm 1988 thừa nhận trong hậu trường của Sóng 23: kinh doanh là sở đoản của mình, còn nghệ thuật mới là niềm đam mê duy nhất.

Ngô Kiến Huy có vẻ đẹp được nhiều người đánh giá "không hề lão hóa" sau hơn chục năm từ khi ra mắt.

"Đến giờ, đam mê duy nhất mà mình vẫn theo đuổi là nghệ thuật, còn sở đoản là kinh doanh và những gì liên quan đến sáng tạo. Vì thế Huy luôn muốn tìm tòi và cải thiện bản thân, chứ không vội lao đầu vào những lĩnh vực chưa hiểu rõ, chưa có kinh nghiệm, đi chậm mà chắc" - Ngô Kiến Huy tâm sự.

Phạm Quỳnh Anh lúc tham gia phim Chàng Trai Năm Ấy là vợ của đạo diễn Nguyễn Quang Huy. Đến tháng 10/2018, Phạm Quỳnh Anh thừa nhận cô và chồng đã đồng thuận ly hôn, cùng gửi đơn lên tòa án nhân dân quận 3, TP.HCM để giải quyết

Bỏ lại những đổ vỡ trong quá khứ, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh hiện tại chăm chỉ phát triển sự nghiệp, tận hưởng cuộc sống bình yên, hạnh phúc bên 3 con và bạn trai. Trở lại hoạt động âm nhạc sau khi sinh con thứ 3, Phạm Quỳnh Anh chăm chỉ đi hát, phấn đấu cho sự nghiệp vì "không thích an phận".

Phạm Quỳnh Anh ở thời điểm hiện tại.

Hứa Vĩ Văn liên tục xuất hiện trong các dự án điện ảnh, truyền hình. Anh được nhiều khán giả yêu mến nhờ ngoại hình đẹp, đa tài. Trên màn ảnh nhỏ, nam diễn viên thường ghi dấu ấn với các vai nam chính hiền lành, ngọt ngào. Gần đây nhất, anh gây ấn tượng với vai thầy giáo Bảy trong phim điện ảnh Đất Rừng Phương Nam.

Ở tuổi 44, nam diễn viên vẫn giữ được phong độ lịch lãm của một quý ông. Hứa Vĩ Văn vừa tham gia nghệ thuật, vừa dành thời gian cho công việc kinh doanh nhà hàng của mình.

Hứa Vĩ Văn trong dự án Đất Rừng Phương Nam.

Trong những năm gần đây, tham vọng "Mỹ tiến" của Sơn Tùng M-TP được thể hiện rõ. Từ một ca sĩ đầy triển vọng ở năm 2014, giọng ca Chắc Ai Đó Sẽ Về giờ đang là một trong những ngôi sao lớn nhất của làng nhạc Việt. Nam ca sĩ sinh năm 1994 cũng đã sở hữu công ty giải trí của riêng mình.

Năm 2019, Sơn Tùng M-TP lần đầu nói về khát vọng đưa nhạc Việt ra thế giới: "Giấc mơ đẹp nhất của tôi là mang tiếng Việt ra thế giới bên ngoài, để mọi người biết bài hát đó bằng tiếng Việt, người hát bài này là người Việt Nam, ê-kíp sản xuất ra nó là người Việt. Tất cả điều ấy sẽ trở thành niềm tự hào".

Tuy vậy, những sản phẩm bằng tiếng Anh gần đây của nam ca sĩ gốc Thái Bình như There's No One At All hay Making My Way chưa tạo ra được những hiệu ứng như kỳ vọng. Dù vậy, nhiều người vẫn chờ đợi những bước tiến mới trong sự nghiệp của ca sĩ này.

Mỗi khi xuất hiện, Sơn Tùng M-TP lại một lần làm "náo loạn" mạng xã hội.

Hari Won đóng vai nữ chính của phim Chàng Trai Năm Ấy. Hiện tại, nghệ sĩ gốc Hàn vừa bước sang tuổi 39. Dù vậy, nữ diễn viên vẫn sở hữu ngoại hình tươi tắn, làn da căng bóng. Sau một năm kể từ khi mắc bệnh liệt cơ mặt hồi giữa năm 2022, Hari Won đã lấy lại phong độ về nhan sắc.

Quá trình chữa trị, vượt qua bệnh tật của bà xã Trấn Thành nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả. Sau 7 năm kể từ ngày cưới, tình yêu của Hari Won và Trấn Thành cũng nhận được nhiều sự ngưỡng mộ.

Cô cùng chồng quản lý chuỗi nhà hàng và nhiều cơ sở kinh doanh khác.

