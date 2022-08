Diễm My 9X hé lộ kinh nghiệm tình trường, nói gì về lựa chọn 1 tỷ đồng và bạn trai?

Chia sẻ của người đẹp 9X thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Mới đây, Diễm My 9X gây xôn xao khi xuất hiện trong chương trình “Người ấy là ai”. Tuy nhiên, nữ diễn viên “Giấc mơ của mẹ” không phải là nữ chính mà đảm nhận vai trò cố vấn cho người chơi. Trong đoạn clip được đăng tải, người đẹp 9X cho biết cô cảm thấy hào hứng khi tham gia chương trình. Diễm My 9X tiết lộ bản thân không có nhiều kinh nghiệm tình yêu và luôn sống theo cảm xúc.

Diễm My 9X lần đầu tiên xuất hiện ở “Người ấy là ai”

Mẫu bạn trai lý tưởng của diễn viên “1990” là người phải có đủ hai yếu tố: ngoại hình ưa nhìn và tâm hồn đẹp. Cô không quan trọng vấn đề tuổi tác, chỉ cần cả hai hợp nhau. Khi trả lời câu hỏi về việc “yêu đối phương nhiều hơn hay để đối phương yêu mình nhiều hơn”, Diễm My 9X bối rối: “Cái này không quyết định được luôn! My yêu là My yêu hết mình! My không có cân đo đong đếm được. Nếu mà mình giữ lại được cho mình nhiều quá thì nó không phải là yêu rồi, vì tình yêu đó không đã, không trọn vẹn”. Bên cạnh đó, cô khẳng định bản thân không phải tuýp phụ nữ hay ghen trong tình yêu.

Về việc người yêu cần có tài năng hay tài chính, Diễm My 9X cho biết cô chọn cả hai: “Có tài chính mà không có tài năng thì nói chuyện cũng nhạt lắm. Mình không học hỏi được nhiều, mình sẽ không nể. Mà có tài năng nhưng không có tài chính thì khó. Vì cuộc sống này toàn bộ mọi thứ đều là vật chất mà. Tài chính ở mức độ đủ thì được, không cần siêu giàu đâu, chỉ cần ở mức đủ thôi, để còn dẫn nhau đi ăn được chứ”. Diễm My chia sẻ phụ nữ khi yêu hãy luôn là chính mình, như vậy sẽ dễ thu hút nửa kia hơn. Ngoài ra, các cô gái cần phải đặt tiêu chí “lễ phép” lên hàng đầu để gây ấn tượng với gia đình bạn trai.

Đáng chú ý, khi bị bắt phải lựa chọn giữa việc “không gặp người yêu một tháng” và “được 1 tỷ đồng”, Diễm My 9X quyết định ngay là “lấy 1 tỷ”. Đưa ra lựa chọn dễ dàng, cô nói hài hước: “Nhiều khi My đi quay 1 tháng trời không gặp người yêu luôn đó”.

Chuyện tình của Diễm My 9X và bạn trai khiến người hâm mộ xuýt xoa

Diễm My 9X là nữ diễn viên tài năng của showbiz Việt. Bên cạnh sự nghiệp thành công, cô có chuyện tình đẹp với bạn trai Việt kiều Vinh Nguyễn. Bạn trai Diễm My 9X là một doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực xây dựng ở Úc. Cả hai gặp nhau lần đầu tại Liên hoan phim. Chính sự đĩnh đạc, trưởng thành và tình cảm chân thành của Vinh Nguyễn đã chinh phục Diễm My. Hiện Vinh Nguyễn đã chuyển hẳn về Việt Nam làm việc và làm chủ một công ty chuyên sản xuất cà phê hòa tan và mở nhà hàng. Bên nhau gần 7 năm, cặp đôi được người hâm mộ mong chờ một đám cưới không xa.

