Diễm My 9X tình tứ bên trai trẻ kém 8 tuổi, bạn trai phản ứng ra sao?

Thứ Tư, ngày 20/07/2022

Quốc Anh sinh năm 1998 trong khi Diễm My sinh năm 1990, hai người chênh nhau nhiều tuổi.

Mặc dù mới chiếu chưa đến 10 tập, Giấc mơ của mẹ đã sớm trở thành một trong những bộ phim Việt thu hút khán giả nhất trong những ngày này. Trong đó, sự xuất hiện của cặp đôi Diễm My (vai Trà My) và Quốc Anh (vai Trọng Khang) đặc biệt khiến người hâm mộ thích thú. Để dành tặng cho những khán giả yêu thích bộ phim cũng như cặp đôi Trà My - Trọng Khang, Diễm My 9X và Quốc Anh đã cùng thực hiện bộ ảnh ngọt như mía lùi.

Trà My và Trọng Khang trong phim Giấc mơ của mẹ là một cặp đôi đầy oan gia. Họ gặp nhau lần đầu trong nhà vệ sinh nữ, chàng tưởng nàng là một kẻ đào mỏ chính hiệu trong khi nàng lại khẳng định chàng là một tên biến thái. Sau đó, Trà My và Trọng Khang lại tiếp tục gặp lại nhau thêm một lần nữa khi chàng giúp công ty nàng sửa ống nước. Và Trà My vẫn cho rằng chàng là một nhân viên sửa ống nước, sửa nhà vệ sinh mà không biết rằng Trọng Khang vốn dĩ không chỉ là một giám đốc trẻ nhiều triển vọng, mà còn là con trai của sếp mình - cũng là người mà cô rất thần tượng. Những tình tiết ban đầu về cặp đôi này đã khiến khán giả vô cùng thích thú và chờ đợi.

Ngoài đời thường Diễm My hơn bạn diễn Quốc Anh tới 8 tuổi. Nữ diễn viên chia sẻ, Quốc Anh là bạn diễn rất dễ thương. Mặc dù về tuổi tác, Quốc Anh thua "đàn chị" nhưng cả hai lại rất dễ hòa nhập và trao đổi. Lúc đầu, khi mới nhận phim, nữ diễn viên cũng khá lo lắng khi phải diễn cặp cùng một chàng trai trẻ tuổi. Tuy nhiên, trước và trong thời gian quay phim, hai người thường xuyên bàn bạc với nhau về kịch bản, những cảnh diễn để làm sao cả hai có thể vào vai tốt nhất. Cô nhận thấy Quốc Anh là một chàng trai rất nỗ lực và cầu tiến. Bởi vậy khi tới phim trường cũng như ngay cả trên phim, khán giả đều thấy cả hai tương tác rất ngọt. Diễm My cho biết, điều cô vui nhất không chỉ là những lời khen về diễn xuất, mà hầu như mọi người đều bảo rằng lúc xem phim không mấy ai nghĩ rằng Diễm My hơn Quốc Anh nhiều tuổi.

Sắp tới, trên phim, Diễm My và Quốc Anh sẽ có rất nhiều phân cảnh ngọt như mía lùi. “Sau những hiểu nhầm, những tình huống dở khóc dở cười, Trọng Khang và Trà My sẽ ngày càng hiểu nhau hơn, gắn bó với nhau hơn”, nữ diễn viên chia sẻ.

Được biết, ngoài đời Quốc Anh và Diễm My cũng cực kỳ thân thiết. Cả hai và những anh chị em đoàn phim thường tụ tập mỗi khi được nghỉ quay. Cặp đôi cũng có kha khá những clip vui nhộn cùng nhau phía sau hậu trường.

Mặc dù chụp hình tình tứ cùng trai trẻ nhưng Diễm My không lo lắng bạn trai sẽ ghen. "My cảm thấy luôn được bạn trai ủng hộ những hoạt động của mình nên My yên tâm làm việc hơn" - Diễm My chia sẻ. Cô cũng tiết lộ, khi nhận lời làm người mẫu chụp hình các bộ ảnh thời trang sexy, bạn trai hiểu cô là một người biết lựa chọn sự gợi cảm vừa đủ, hình ảnh sành điệu cá tính nhưng vẫn phải tinh tế.

