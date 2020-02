Đả nữ bốc lửa phải làm vũ nữ ở hộp đêm từ thuở 13 để mưu sinh

Thứ Bảy, ngày 22/02/2020 14:15 PM (GMT+7)

Xuất thân từ gia đình quý tộc song gia đình cô gặp phải nhiều biến cố.

Huệ Anh Hồng không phải cái tên xa lạ với người yêu phim ảnh Việt Nam. "Đả nữ" 60 là một trong những nữ hoàng kungfu nổi tiếng đình đám nhất màn ảnh Hong Kong. Có được sự nghiệp thành công như ngày hôm nay, Huệ Anh Hồng phải nỗ lực hết mình, thậm chí đánh đổi bằng cả máu và nước mắt.

Huệ Anh Hồng là một trong những đả nữ nổi tiếng Hong Kong thập niên 80.

Xuất thân quý tộc nhưng lại sa cơ lỡ vận

Huệ Anh Hồng sinh năm 1960, quê gốc thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Cô là hậu duệ của Chính Hoàng Kỳ Mãn Châu. Sau khi nhà Thanh sụp đổ, gia đình cô đã kéo nhau tới Hong Kong. "Tiểu cách cách" Huệ Anh Hồng chấp nhận cuộc sống cực khổ cùng cha mẹ.

Nữ diễn viên cho biết, một thầy tử vi từng nói rằng, cô có tướng mệnh của một công chúa. "Nhưng ông ấy không biết rằng, tôi chỉ là một công chúa lưu vong mà thôi", Huệ Anh Hồng chia sẻ trên QQ.

Huệ Anh Hồng (ngoài cùng bên phải, tóc thắt bím) trong bức ảnh chụp chung cùng gia đình khi ở Hong Kong.

Đầu những năm 50, cha của Huệ Anh Hồng đưa vợ và các con chạy trốn sang Hong Kong. Gia đình cô khi đó có 8 anh chị em. Thời điểm đó, gia đình Huệ Anh mang theo rất nhiều tiền và trang sức có giá trị. Khi mới tới Hong Kong, cha mẹ cô đã chi một khoản lớn để mua vài căn nhà.

Không may, cha mẹ cô bị kẻ xấu lừa đảo và rơi vào cảnh túng quẫn chỉ sau 1 đêm. Rơi vào cảnh không tiền bạc, không nhà cửa, gia đình cô dắt díu nhau lên một ngọn đồi, dùng vài tấm gỗ dựng tạm làm nhà có chỗ che nắng che mưa. Tuy nhiên, căn nhà gỗ dựng tạm không thể chống trọi lại cơn bão lớn trong năm đó đã phá hủy hàng trăm căn nhà ở Hong Kong. Đây là cơn bão lớn nhất ập vào Hong Kong trong thời điểm đó.

Trong cơn mưa gió xối xả, căn nhà gỗ của gia đình Huệ Anh Hồng bị rung lắc mạnh. Biết không thể chống trọi được, cha mẹ "đả nữ" ngay lập tức đưa 8 đứa con đi trú dưới chân cầu thang nhà hàng xóm do lo sợ căn nhà bị sập, ảnh hưởng đến tính mạng.

Huệ Anh Hồng xuất thân từ dòng dõi quý tộc Chính Hoàng Kỳ Mãn Châu.

Cơn bão đi qua, gia đình Huệ Anh Hồng không còn chỗ trú chân. Đứng trước tình cảnh này, mẹ nữ diễn viên đã kéo cô con gái nhỏ đi lang thang khắp các nhà hàng, bến tàu để ăn xin. Huệ Anh Hồng khi đó mới 3 tuổi, mái tóc thắt làm hai bím, lảng vảng suốt ngày ở bến tàu, khu phố đèn đỏ với ánh mắt luôn cố ngước nhìn những thủy thủ cầu xin họ cho một ít tiền. Nhận thấy việc cho con gái nhỏ đi ăn xin không phải giải pháp dài lâu, gia đình chỉ định cho cô đi bán kẹo cao su.

3 tuổi đi bán kẹo cao su, 13 tuổi làm vũ nữ ở hộp đêm mưu sinh

Huệ Anh Hồng kể lại, khi đó, cô mới 3 tuổi. phải len lỏi giữa đám đông, tìm ra khách hàng tiềm năng để bán kẹo cao su ở bến tàu. "Tôi vừa kéo mạnh một góc quần áo của họ đồng thời giơ hộp kẹo cao su nhỏ ra và mời chào bằng tiếng Anh với giọng nói ngọt ngào nhất: "One dollar, one gum, buy one please,sir?" (Một đô la, một kẹo cao su, xin vui lòng mua giúp cháu một cái nhé, thưa ông).

Mới lên 3, Huệ Anh Hồng cùng chị gái phải đi bán kẹo cao su ở khu phố đèn đỏ và bến tàu Wanchai.

Lẽ dĩ nhiên, chẳng có anh chàng hay quý ông nào từ chối lời thỉnh cầu của cô bé Huệ Anh Hồng. Thậm chí, có những thủy thủ ngoại quốc còn mua tất cả số kẹo cao su giúp Huệ Anh Hồng, hay mời cô một cốc soda, một tách trà. Huệ Anh Hồng tự hào cho biết, lúc đó, cô là người bán hàng giỏi nhất ở bến tàu Wanchai.

Từ 3 đến 11 tuổi, cô bé Huệ Anh Hồng buộc phải lang thang suốt 8 năm trên phố để bán kẹo cao su. Cuộc sống bấp bênh, cô còn thường xuyên bị cảnh sát gây khó dễ, bị cánh bảo kê thu phí bán hàng. Thậm chí, Huệ Anh Hồng còn bị cảnh sát cho vào trại trẻ mồ côi vì lầm tưởng cô không có gia đình.

"Những đàn anh đàn chị đi bán hàng giống tôi đều gọi tôi một tiếng Đại tỷ", Huệ Anh Hồng chia sẻ. Công việc đi bán kẹo cao su đơn điệu của cô kéo dài ngày này qua tháng khác. Cho tới một ngày, một anh chàng thủy thủ tàu viễn dương bất ngờ mua hết số kẹo cao su của Huệ Anh Hồng và tỏ tình với cô bằng tiếng Quảng Đông: "Anh yêu em". Được bất ngờ tỏ tình, Huệ Anh Hồng đỏ mặt, đôi mắt của cô bé 12 tuổi ươn ướt vì xúc động. Sáng sớm hôm sau, hạm đội của chàng thủy thủ lên tàu rời thành phố. Kể từ đó đến nay, Huệ Anh Hồng chưa gặp tại chàng trai nói lời yêu cô. Đến nay, cô đã chờ đợi người đàn ông này 48 năm.

Năm 13 tuổi, Huệ Anh Hồng vẫn rong ruổi khắp các đường phố, bến tàu đi bán kẹo cao su. Tuy nhiên, công việc không đem lại thu nhập đủ cho cô nuôi cả gia đình.

Khi rẽ ngang qua một câu lạc bộ đêm ở khu phố đèn đỏ cùng chị gái, tấm áp phích quảng cáo đập vào mắt Huệ Anh Hồng khiến cô nhen nhóm ý tưởng trở thành một ngôi sao nổi tiếng. Khi nhìn thấy tấm poster của các vũ nữ trong hộp đêm, Huệ Anh Hồng không ngần ngại đăng ký ngay "một chân".

13 tuổi, Huệ Anh Hồng bắt đầu tập nhảy để có thể làm việc tại hộp đêm với vai trò một vũ công.

Một ngày mới của Huệ Anh Hồng bắt đầu bằng việc đọc sách vào buổi sáng và tập nhảy ở phòng karaoke vào buổi chiều. Có những điệu nhảy trở nên quá sức với cô bé 13 tuổi như Huệ Anh Hồng song cô vẫn miệt mài tập luyện đến khi nhuần nhuyễn cũng là lúc mồ hôi ướt đẫm chiếc áo trắng.

Từ một kẻ vô danh, Huệ Anh Hồng trở thành vũ công chính nhảy ở hộp đêm chỉ mất 9 tháng. Lúc này, mức lương của cô là 1500 HKD (hơn 4,5 triệu VND thời điểm hiện tại). Với số tiền này, Huệ Anh Hồng đủ giúp gia đình chi trả cho các khoản tiền trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, cô sớm nhận ra đây không phải công việc lâu dài mà cô mong muốn. Muốn đi xa hơn, cô cần chọn con đường khác.

Cuộc sống sang trang nhờ gặp "ân nhân"

Cuộc sống làm vũ công tẻ nhạt của Huệ Anh Hồng cứ thế trôi qua đến một ngày của năm 1974, một người đàn ông xuất hiện ở CLB hộp đêm cô làm việc thu hút sự chú ý của toàn bộ nhân viên. Các vũ nữ như Huệ Anh Hồng đều phải xếp thành một hàng dài khi đối mặt với "nhân vật" đặc biệt. Người này chính là đạo diễn Trương Triệt - khi đó đang đi tìm một diễn viên cho bộ phim của mình.

Nhan sắc thời thiếu nữ của Huệ Anh Hồng.

Trong một nhóm các cô gái trẻ, đạo diễn Trương ấn tượng với cô gái có gương mặt sáng, ánh mắt toát lên sự bướng bỉnh nhưng rất nhanh nhẹn. Cô gái này chính là Huệ Anh Hồng. Khi đó, đôi mắt cô bé 14 tuổi dán chặt lấy đạo diễn Trương ánh lên sự khao khát, mơ mộng về một tương lai sáng sủa hơn.

"Chỉ cô ấy thôi", Trương Triệt vừa nói vừa chỉ vào Huệ Anh Hồng. Ngay sau đó, Huệ Anh Hồng được tham gia vào một khóa huấn luyện diễn xuất và bắt đầu bước vào sự nghiệp đóng phim. Chia sẻ trong một chương trình, "nữ hoàng kungfu" cho biết, cô chưa bao giờ nghĩ rằng, vai diễn đầu tiên mình nhận được chính là Mục Niệm Từ trong "Anh hùng xạ điêu" bản 1977 của đạo diễn Trương Triệt.

Từ bỏ công việc vũ nữ với mức lương ổn định sang làm diễn viên mới vào nghề ở Thiệu Thị với số tiền 500 HKD (hơn 1,5 triệu VND hiện tại), Huệ Anh Hồng bị gia đình phản đối gay gắt. Bất chấp điều đó, cô vẫn quyết tâm chọn lựa con đường trở thành diễn viên.

Bị gia đình phản đối bỏ nghề vũ công đi đóng phim, Huệ Anh Hồng vẫn khăng khăng làm theo ý mình.

Ước mơ trở thành diễn viên của Huệ Anh Hồng trở nên xa vời hơn khi cuộc sống gia đình cô gặp nhiều khó khăn. Cha cô khi đó đã mắc bệnh ung thư, do không có tiền chữa trị nên chỉ nằm trên chiếc giường gỗ chật hẹp. Huệ Anh Hồng hiểu rằng, nếu cô kiếm được thêm một đồng, cha cô có thể sống thêm một ngày nữa.

Khi từ trường quay trở về nhà, cha cô đã rất yếu, cơ thể gầy gò như một bộ xương di động. Do không có tiền gọi xe cứu thương, chị gái Huệ Anh Hồng vừa dìu ông đi xuống cầu thang vừa gọi lớn tên Huệ Anh Hồng. Trước khi lâm chung, cha Huệ Anh Hồng vẫn cố gắng nhắn nhủ cô con gái cưng: "Đừng sợ hãi, mọi thứ con làm đều đúng cả. Cha luôn tin tưởng ở con, hãy tự tin với sự lựa chọn của mình".

Nửa tháng sau khi cha Huệ Anh Hồng qua đời, "Anh hùng xạ điêu" được ra rạp. Vai diễn Mục Niệm Từ giúp cô được nhiều người biết đến, sự nghiệp phim ảnh mở ra một con đường mới: "Tôi đặt tấm vé xem phim trước phần mộ của cha, nghẹn ngào nói không thành lời: 'Bố ơi, con đã thành công rồi. Nhưng con không bao giờ được nhìn thấy cha thêm một lần nào nữa'".

Mục Niệm Từ là vai diễn đầu tay của "đả nữ".

Không phụ sự kỳ vọng của người cha quá cố, Huệ Anh Hồng có "một vé" gia nhập Thiệu Thị. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa sự nghiệp của cô sẽ thuận buồm xuôi gió. Để cám ơn đạo diễn Trương Triệt, Huệ Anh Hồng đã gọi điện nhờ con gái anh chuyển lời giúp. Với Huệ Anh Hồng, đạo diễn Trương không chỉ là người làm thay đổi cuộc đời cô mà còn giúp cô theo đuổi sự nghiệp mà bấy lâu vẫn khao khát.

Vào thời điểm đó, TVB chuộng phim mà nữ diễn viên muốn nổi tiếng cần phải biết "đánh đấm". Thấy nhiều đồng nghiệp nam theo đuổi con đường diễn viên võ thuật trầy trật khắp cơ thể, nhiều cô gái đều tỏ ra e dè. Tuy nhiên, Huệ Anh Hồng không ngại ngần, bắt tay vào tập luyện võ thuật.

"Tôi là người chẳng có gì trong tay, vì thế bất cứ khi nào có hội, tôi phải cố gắng giành được", nữ diễn viên chia sẻ.

Chấp nhận bị thương khi đóng cảnh đánh đấm vì kiếm tiền

Năm 1979, nhà sản xuất đau đầu khi đi tìm nữ chính cho phim "Lạn đầu hà”. Bộ phim có sự tham gia của dàn sao võ thuật nổi tiếng lúc bấy giờ như Lưu Gia Huy, Uông Vũ, La Liệt.... Vì vai diễn có nhiều cảnh nguy hiểm, thậm chí bị đánh thật nên không sao nữ nào dám đảm nhận.

Huệ Anh Hồng theo đuổi thể loại phim võ thuật, chấp nhận bị thương.

Đứng trước tình thế này, Huệ Anh Hồng gật đầu nhận lời. Theo QQ, khi thực hiện “Lạn đầu hà", Huệ Anh Hồng phải chịu hơn 40 cú đấm trong suốt quá trình quay. Thời điểm đó, Huệ Anh Hồng vừa 19 tuổi. Do diễn cảnh bị đánh vào bụng nhiều lần, dễ gây nôn nên Huệ Anh Hồng không dám ăn hay uống nước trước khi bước vào set quay. Để có được một vài cú đấm trên màn hình, ở hậu trường, cô phải quay đi quay lại vài lần.

Chưa hết, trong phim, cô còn được yêu cầu nhảy khỏi tòa nhà cao 5 tầng. Lúc đó, đoàn phim chỉ chuẩn bị cho cô một sợi dây bảo hộ an toàn đơn giản, bên dưới mặt đất chất đầy các hộp các-tông và nệm để đề phòng cô bị ngã. Sau khi nhân viên hậu trường bố trí xong, Huệ Anh Hồng lao vào diễn, vì sợ hãi, cô chỉ biết nhắm mắt lại và nhảy xuống. Kết quả, hai chân nữ diễn viên đều bị gãy.

Đoàn phim khi đó thậm chí không cho bác sĩ bó bột chân cho Huệ Anh Hồng vì sợ ảnh hướng đến tiến trình quay phim. Bộ phim vẫn tiếp tục được quay, Huệ Anh Hồng với đôi chân bị gẫy cố gắng hoàn thành các phân cảnh dưới sự hướng dẫn của HLV võ thuật. Sự chuyên nghiệp, mạo hiểm của Huệ Anh Hồng dù ở tuổi đời còn rất trẻ khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Nữ diễn viên cho biết, dù bị thương cô vẫn nỗ lực hoàn thành cảnh quay vì muốn kiếm được tiền để gia đình có cuộc sống tốt hơn.

“Tôi phải trở nên nổi tiếng để người thân có cuộc sống tốt hơn. Khi đó, có nhiều diễn viên trẻ trung, xinh đẹp hơn tôi gấp bội lần. Chính vì thế, tôi chỉ biết nỗ lực làm việc, nỗ lực hơn họ gấp nhiều lần", Huệ Anh Hồng chua xót kể lại.

Thập niên những năm 80 là thời đại hoàng kim của Huệ Anh Hồng, nhiều bộ phim giúp cô tỏa sáng với thể loại phim hành động. QQ cho hay, trong thời gian đảm nhận các vai chính, tên tuổi cô rất nổi tiếng. Điều đó đồng nghĩa với cát-xê của Huệ Anh hồng cũng tăng vọt từ 500 HKD đến 50.000 HKD (1,5 triệu đến 150 triệu VND hiện tại).

Năm 1982, Huệ Anh Hồng đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Kim Tượng lần thứ nhất nhờ diễn xuất ấn tượng trong phim “Trưởng bối". Sau thành công của bộ phim, Huệ Anh Hồng được nhận xét là đả nữ số 1 Hong Kong.

Tuy nhiên, cô phải mất 5 năm để dành thời gian chữa trị cho chân trái bị thương tật vĩnh viễn ở đầu gối và gãy xương mũi vì đóng phim hành động.

