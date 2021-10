Công Vinh nói 1 câu đanh thép khi bị tố lên Công an "khuất tất 82 tỷ đồng tiền từ thiện"

Qua tin nhắn với em gái, ông xã Thủy Tiên tỏ rõ lập trường giữa ồn ào thị phi.

Không chỉ được biết đến hot girl, ca sĩ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Khánh Chi còn nổi tiếng hơn khi là em gái của cầu thủ Công Vinh, Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, người đẹp 8X kín tiếng hơn hẳn về đời tư. Tối 8.10, Khánh Chi bất ngờ chia sẻ ảnh chụp màn hình đoạn hội thoại bằng tin nhắn giữa cô và anh trai: “Tự hào về anh, gia đình sẽ luôn bên cạnh và tin tưởng anh chị”, Khánh Thi viết.

Công Vinh tỏ rõ lập trường khi trò chuyện với em gái

Trong tin nhắn, cựu tuyển thủ quốc gia thông báo với em gái về việc mọi thứ đều tốt đẹp, công an vẫn đang trong quá trình điều tra để xác nhận số tiền từ thiện. Mặc dù cũng phần nào an tâm nhưng Khánh Chi vẫn lo lắng cho anh chị.

Ông xã Thủy Tiên trấn an em gái: “Mình chịu khó đợi một thời gian nữa sẽ có kết luận của cơ quan điều tra. Chỉ có cách này mới lấy lại danh dự cho mình thôi". Anh nhấn mạnh: "Không ai hại được mình đâu, mình làm việc thiện chứ có phải ác đâu”.

Có thể thấy, dù ở xa, Khánh Chi vẫn luôn dõi theo mọi hoạt động của anh trai cùng chị dâu. Khi vợ chồng Công Vinh vướng thị phi, nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ các bài đăng giải trình giấy tờ của Thủy Tiên về sao kê tiền từ thiện. Cô tâm sự rằng luôn tự hào về anh trai và sẵn sàng lên tiếng bảo vệ người thân yêu.

Khánh Chi thường xuyên chia sẻ các bài báo về Công Vinh Thủy Tiên cũng như các livestream, bài đăng của anh chị để thể hiện sự ủng hộ và tin tưởng

Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều đơn từ tố giác ca sĩ Thủy Tiên liên quan đến vụ kêu gọi tiền từ thiện. Cách đây không lâu, trên mạng cũng rầm rộ tin vợ chồng Công Vinh bị mời lên Công an làm việc. Trước sự việc này, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp Ủy ban Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi để xác minh làm rõ số tiền cứu trợ tại các địa phương.

Về những thông tin tiêu cực đang lan truyền trên mạng xã hội, luật sư đại diện của Thủy Tiên lên tiếng cho biết, việc tiếp nhận tố cáo và tiến hành hoạt động điều tra là chức năng, nhiệm vụ của cơ quan điều tra, trong đó có lực lượng công an, được thực hiện theo nguyên tắc và trình tự do pháp luật quy định. “Chúng tôi cũng rất hi vọng và tin tưởng sự vào cuộc của các cơ quan chức năng sẽ giúp cho vụ việc nhanh chóng được sáng tỏ, ngăn chặn kịp thời những thông tin không chính xác đang được lan truyền như hiện nay. Chúng tôi khẳng định sẽ phối hợp tối đa với các cơ quan điều tra, cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu theo yêu cầu”, luật sư đại diện cho Thủy Tiên bày tỏ.

