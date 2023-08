Công chúa nhạc Pop và những chuyện tình không lối thoát, đau đớn phát hiện chồng ngoại tình

Nhắc tới Britney Spears, người ta nhớ tới hình ảnh một công chúa nhạc Pop và một người phụ nữ phải trải qua nhiều bấp bênh trong đời sống với 13 năm bị giám hộ. Trải qua nhiều chuyện tình, từ tình yêu với Justin Timberlake, cuộc hôn nhân kéo dài 55 tiếng ở Vegas đến cuộc ly hôn cay đắng với Kevin Federline và giờ đây, cô lại sắp chia tay người bạn đời kém 13 tuổi.

Nhìn lại những mảnh ghép tình yêu của Britney Spears để thấy về một người phụ nữ luôn khao khát yêu nhưng gặp không ít trắc trở này:

Từ năm 1995 đến năm 1997, Britney hẹn hò với bạn trai chính thức đầu tiên Donald ‘Reg’ Jones khi cô mới 14 tuổi. Trong cuốn hồi ký năm 2008 Through The Storm của mẹ Britney, bà khẳng định Jones chính là bạn trai đầu tiên của con gái. Vào năm 2021, Jones rao bán 2 bức thư mà nữ ca sĩ đã viết cho anh khi cô còn là một thiếu niên. Mỗi bức thư có giá từ 4.000 USD đến 6.000 USD.

Từ năm 1998 đến năm 2002, Britney hẹn hò nam ca sĩ Justin Timberlake. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2002, nữ ca sĩ nói với tờ The Guardian: “Tôi không xấu hổ chút nào khi nói rằng tôi yêu anh ấy từ tận đáy lòng. Về tình yêu với anh ấy, bao nhiêu cũng không đủ. Anh ấy là tất cả. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện và biết nhau từ năm 12 tuổi”. Nhiều năm sau khi chia tay, Timberlake nói: “Tôi say mê cô ấy ngay từ khi nhìn thấy cô ấy”. Sau 20 năm từ khi chia tay, nữ ca sĩ lại bất ngờ lên tiếng tố bạn trai cũ đã lợi dụng cô để nổi tiếng.

Năm 2002, nữ ca sĩ trải qua chuyện tình ngắn ngủi với biên đạo múa Wade Robson. Anh là người biên đạo cho nhiều video ca nhạc của Britney như Oops... I Did It Again và I'm A Slave 4 U cũng như buổi hòa nhạc đặc biệt Live from Las Vegas của cô. Một số tin đồn nói chính Wade là lý do khiến Justin Timberlake và Britney chia tay.

Năm 2003, Fred Durst tuyên bố anh đang hẹn hò với Britney nhưng cô phủ nhận mối quan hệ tình cảm.

Cũng trong năm 2003, cả Jared Leto và Britney đều vướng tin đồn hẹn hò nhưng họ không xác nhận mối quan hệ này.

Mối quan hệ nhen nhóm giữa nữ ca sĩ và Colin Farrell cháy lên như một tia lửa trong năm 2003 nhưng chỉ là một thoáng chốc rồi vụt tắt.

Cũng trong năm 2003, Britney trải qua chuyện hẹn hò ngắn ngủi với nam dancer Columbus Short.

Năm 2004, công chúa nhạc Pop kết hôn lần đầu với người bạn thời thơ ấu Jason Alexander. Cặp đôi tổ chức lễ cưới nhỏ ở Las Vegas, Nevada khi cả hai đều 22 tuổi. Vậy nhưng cuộc hôn nhân của họ kết thúc chỉ sau 55 giờ đồng hồ.

Từ năm 2004 đến năm 2007, Britney sinh 2 con trai (Sean và Jayden) với vũ công Kevin Federline. Hai người gặp nhau tại một câu lạc bộ ở Hollywood vào mùa hè năm 2004. Cặp đôi tổ chức đám cưới tại nhà riêng ở Studio City, California chỉ 3 tháng sau khi gặp nhau. Hai người ly hôn vào năm 2007 và chính những khó khăn của nữ ca sĩ trong việc giành quyền nuôi con đã gây ảnh hưởng tâm lý nặng nề tới cô. Tháng 1/2008, Britney nhốt mình trong phòng tắm với lũ trẻ khi đến lúc phải trả chúng về với cha. Cảnh sát sau đó đã được gọi đến và nữ ca sĩ bị nhìn nhận là thiếu năng lực tự kiểm soát cuộc sống cá nhân. Điều đó khiến cha cô trở thành người nắm quyền giám hộ cuộc sống của Britney. Nữ ca sĩ nhìn nhận 13 năm bị giám hộ như một cuộc sống "nô lệ".

Năm 2007, J.R.Rotem đưa ra những hình ảnh chi tiết về mối quan hệ chăn gối giữa anh và Britney trước khi tuyên bố đó là một “giai đoạn ngu ngốc”.

Cũng trong năm này, nữ ca sĩ bắt đầu hẹn hò với người mẫu Isaac Cohen trước khi chia tay trong êm đẹp. Cohen sau đó nói về chuyện tình đã qua: “Khi tôi gặp Britney, cô ấy đã kiệt sức. Cô ấy biết mình đã uống rượu và tiệc tùng như một cách để cố gắng xua đuổi những thứ tồi tệ khỏi cuộc sống. Không giống với hình ảnh một người say xỉn, tôi nhìn thấy ở đó là một cô gái rất nhút nhát, ngọt ngào, một người chỉ đang buồn bã về những gì đã xảy ra với cuộc hôn nhân của mình”.

Trong năm 2007, mẹ của Britney lo lắng về mối quan hệ của nữ ca sĩ với Howie Day nhưng chuyện đó cũng không kéo dài lâu.

Từ năm 2007 đến năm 2008, giọng ca Toxic khiến fan sốc khi bắt đầu hẹn hò với tay săn ảnh Adnan Ghalib. Thực tế, anh ta đã “bám đuôi” cô trong một thời gian dài để săn lùng những bức ảnh. Ghalib tuyên bố vào năm 2008 anh có một cuốn băng sex với Spears. Sau đó, cha của Britney đã thành công khi áp lệnh cấm Ghalib lại gần con gái mình.

Từ năm 2009 đến năm 2013, nữ ca sĩ có mối quan hệ lâu dài với cựu quản lý Jason Trawick nhưng cặp đôi chưa bao giờ kết hôn. Năm 2021 có tin đồn nói cả hai đã bí mật kết hôn và sau đó ly hôn vào năm 2012. Tuy nhiên sau đó Trawick đã lên tiếng phủ nhận.

Năm 2013 đến năm 2014, Britney đã chia tay David Lucado sau khi bắt quả tang anh ta ngoại tình. David Lucado đã không thể bào chữa khi đoạn clip ghi lại cảnh anh tình tứ và tán tỉnh người phụ nữ khác sau lưng Britney Spears bị phát tán lên mạng.

Từ năm 2014 đến năm 2015, nữ ca sĩ phải lòng nhà sản xuất Charlie Ebsersol trước khi cha cô can thiệp.

Từ năm 2016 đến hiện tại, Britney gắn bó nhiều năm với nam diễn viên kém 13 tuổi Sam Asghari. Người chồng thứ ba được xem như chỗ dựa với giọng ca Baby one more time. Vậy nhưng cặp đôi vướng tin đồn ly hôn sau 14 tháng kết hôn.

