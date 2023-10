Tình cũ từng bắt Britney Spears phá thai đang bị lên án dữ dội

Justin Timberlake là nam ca sĩ nổi tiếng người Mỹ. Vào năm 2002, Justin phát hành album solo đầu tay được bán hơn 7 triệu bản trên toàn thế giới. Kể từ đó, tên tuổi của nam ca sĩ này ngày càng vang xa hơn.

Nam ca sĩ 42 tuổi đã giành được 9 giải Grammy và 4 giải Emmy. Bên cạnh đó, anh cũng tham gia đóng phim với khả năng diễn xuất được nhiều người khen ngợi. Nhờ vẻ điển trai lãng tử cùng sức ảnh hưởng tới nền công nghiệp thu âm, nam ca sĩ đã được người hâm mộ gọi là "Hoàng tử nhạc pop".

Justin Timberlake từng là hoàng tử trong làng nhạc.

Mối tình nổi tiếng nhất của anh, khiến báo chí tốn nhiều giấy mực hơn cả đó là với nữ ca sĩ Britney Spears, nàng "Công chúa nhạc pop" cũng nổi đình nổi đám một thời. Cả hai từng là cặp đôi đẹp của làng giải trí thế giới khi đều có sự nghiệp thành công, tài năng nổi trội và ngoại hình cuốn hút. Tuy nhiên, về sau cặp đôi đường ai nấy đi đã gây nhiều tiếc nuối.

Mới đây, Britney Spears đã tiết lộ thông tin gây chấn động về cuộc tình giữa mình với chàng ca sĩ đào hoa năm nào trong cuốn hồi ký sắp ra mắt có tựa đề "The Woman in Me". Trong đoạn trích của cuốn hồi ký được truyền thông đăng tải, mỹ nhân làng nhạc một thời thừa nhận cô đã phá bỏ thai nhi vì Justin Timberlake chưa sẵn sàng làm cha.

Nam ca sĩ từng có cuộc tình gây nhiều tranh cãi với công chúa nhạc pop.

Cô viết: "Việc mang thai là một điều bất ngờ nhưng với tôi đó không phải là bi kịch. Tôi yêu Justin rất nhiều. Tôi luôn nghĩ về một ngày nào đó cả hai sẽ có một tổ ấm hạnh phúc. Điều này đã đến sớm hơn so với những gì tôi mong đợi. Nhưng Justin chắc chắn không hài lòng về việc tôi có thai. Anh ấy nói rằng chúng tôi chưa thể có con vào lúc này được vì cả hai còn quá trẻ".

Nói về nỗi đau sau khi phá bỏ đứa con của mình, nữ ca sĩ cho hay: "Cho đến tận bây giờ, đây vẫn là một trong những nỗi đau lớn nhất mà tôi từng trải qua trong đời".

Vào thời điểm cặp đôi chia tay, giới truyền thông đã từng mổ xẻ sự "trinh tiết" của công chúa nhạc pop, khi ấy đang là thần tượng của giới trẻ. Thay vì bảo vệ bạn gái cũ trước sự soi mói của báo giới, Timberlake lại ra ca khúc mới, ám chỉ việc anh vừa bị bạn gái phản bội. Những thông tin mập mờ của nam ca sĩ này đã khiến cuộc sống của Britney bị đảo lộn hoàn toàn, gây ra nhiều hệ lụy.

Nam ca sĩ bị chỉ trích không đáng mặt quân tử.

Sau đó anh đã lên tiếng xin lỗi bạn gái cũ vì đã cư xử tệ, có những hành động làm phức tạp thêm vấn đề. Chưa dừng lại ở đó, anh cũng gửi xin lỗi nữ ca sĩ Janet Jackson về hành động khiếm nhã của mình, khiến cô bị lộ phần nhạy cảm ngay trên sóng truyền hình trực tiếp, trước hàng triệu khán giả.

Sau những ồn ào về đời tư, vào năm 2012, nam ca sĩ chấm dứt đời độc thân khi kết hôn với nữ diễn viên, cựu người mẫu Jessica Biel. Tuy nhiên với bản tính trăng hoa và ứng xử kém tinh tế, Justin tiếp tục gây ra lỗi lầm. Anh đã bị phát hiện nắm tay bạn diễn Alisha Wainwright rất thân mật trong một buổi tối gặp gỡ ngoài quán. Về sau, người đàn ông lên tiếng xin lỗi vợ và thừa nhận hành động của anh với bạn diễn là thiếu sự suy xét và kém hiểu biết dù đó chỉ là tình cảm quý mến đơn thuần.

Justin Timberlake hiện đã có cuộc hôn nhân với mỹ nữ nổi tiếng.

Vì những bê bối ở trên mà Justin Timberlake bị báo giới đặt cho biệt danh là “người đàn ông của những lời xin lỗi”. Giờ đây, trước thông tin Britney Spears phải phá thai vì Justin chối bỏ trách nhiệm làm cha, người đàn ông này vẫn chưa lên tiếng phản hồi. Dù đó là câu chuyện xảy ra trong quá khứ nhưng Justin hiện tại vẫn bị cộng đồng mạng lên án vì cách hành xử không quân tử của anh.

Anh bị lên án là một trong những nhân tố đã đẩy cuộc đời của nữ ca sĩ Britney Spears rơi vào tăm tối. Công chúa nhạc pop một thời có đường tình duyên trắc trở, trải qua 3 lần đổ vỡ với chồng cũ Jason Allen Alexander và Kevin Federline, Sam Asghari. Cô có hai người con nhưng giờ chúng không muốn gần gũi với mẹ, đó là điều khiến nữ ca sĩ đau khổ cho đến tận bây giờ.

Britney Spears có cuộc đời lận đận.

