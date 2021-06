Cô Xuyến "Về nhà đi con" báo công an vì bị chồng cũ hành hung gãy cả xương mũi

Thứ Năm, ngày 24/06/2021 11:03 AM (GMT+7)

Nữ diễn viên báo cáo lên công an sự việc bị chồng cũ đấm vào mặt chảy máu mũi, mong đòi lại công bằng.

Mới đây nữ diễn viên Hoàng Yến của loạt phim truyền hình “Về nhà đi con”, “Hương vị tình thân”… bất ngờ bị người chồng cũ xông vào hành hung.

Diễn viên Hoàng Yến bị người chồng cũ hành hung ở một cửa hàng

Theo chia sẻ của diễn viên Hoàng Yến, chiều ngày 22/6 vừa qua, cô đang ở quán của một người bạn tại phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội. Bất ngờ người chồng cũ (đã ly hôn vào năm ngoái) của cô xuất hiện chửi bới, hành hung. Sau khi nói vài câu, người này tuyên bố: “Yến chưa bị đánh bao giờ đúng không?” và lập tức đánh vào mặt của Hoàng Yến khiến mọi người xung quanh phải chạy vội tới can ngăn. Cô cho biết rất may có đông người can nên cô chạy thoát. Hoàng Yến cũng đã báo sự việc với công an quận Tây Hồ, Hà Nội – nơi xảy ra vụ việc.

Hoàng Yến bị chồng cũ đánh chảy máu mũi

Nữ diễn viên tiết lộ thêm, công an phường Xuân La đã tới bảo vệ cô ngay lập tức và cô được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Công an điều tra của quận Tây Hồ cũng đã vào cuộc, bảo vệ sự an toàn của Hoàng Yến.

Diễn viên Hoàng Yến kể lại sự việc: “Tháng 2/2021, tôi có trình báo cơ quan công an quận Tây Hồ về việc bị chồng cũ là anh C.X.T liên tục có những lời lẽ xúc phạm, đe dọa chởi bới tôi trước cộng đồng mạng, đỉnh điểm là ngày tôi đang tổ chức sinh nhật cùng gia đình bạn bè thì anh ta đến quán và đe doạ chửi bới tôi, xúc phạm tôi trước mặt bạn bè. Vì những việc anh C.X.T gây ra ảnh hưởng đến công việc, gia đình, tinh thần cũng như sức khoẻ của tôi nên tôi đã làm đơn gửi cơ quan công an. Cơ quan Cảnh sát điều tra công an quận Tây Hồ đã mời tôi lên làm việc và nói sẽ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Qua xác minh điều tra, công an quận Tây Hồ đã xử phát hành chính C.X.T về hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác.

Tuy nhiên ngày 22/6/2021, C.X.T đã có hành vi đánh tôi. Tôi đã đến bệnh viện đa khoa Xanh Pôn để khám thương và có kết quả. Tôi đã có đơn trình báo gửi cơ quan Cảnh sát điều tra công an quận Tây Hồ đề nghị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật”.

Nữ diễn viên cho biết thêm cô bị gãy xương mũi chính, hiện tại vẫn phải thở bằng miệng. “Tôi rất đau lòng vì anh ta rắp tâm đánh tôi trước mặt con gái tôi. Nó quá bé để nhìn cảnh ấy. Nó sợ mà không khóc nổi”. Bé Mầm cũng chính là con chung của Hoàng Yến và người chồng này. “Lý do tôi chia sẻ sự việc vì tôi biết có rất nhiều phụ nữ vẫn đang bị bạo hành kiểu như vậy mà không dám nói ra. Qua đây tôi muốn nói tới những người đàn ông có ý định và hành vi bạo hành với vợ hãy dừng tay lại, vì những người phụ nữ đó sẽ có ngày phải hành động như tôi thôi, phải đưa ra pháp luật để xử lý. Mong rằng sau sự việc, người phụ nữ sẽ được bảo vệ” – nữ diễn viên “Về nhà đi con” chia sẻ.

Trước đó vào năm 2020, nữ diễn viên Hoàng Yến ly hôn với người chồng thứ tư. Hai người có với nhau một con gái chung, năm nay 3 tuổi. Theo chia sẻ của nữ diễn viên, khi ly hôn, cả hai không xảy ra tranh chấp tài sản.

Trước khi đến với người chồng thứ tư, diễn viên Hoàng Yến trải qua 3 lần hôn nhân đổ vỡ, có 2 con gái riêng. Cô xác định không muốn chia sẻ chuyện riêng tư khi hai người ly hôn nên giấu kín suốt một thời gian. Tới đầu năm nay, Hoàng Yến mới lên tiếng thừa nhận cả hai đã ly hôn từ cuối tháng 3/2020.

Nữ diễn viên Hoàng Yến

Sau khi ly hôn người chồng thứ tư, nữ diễn viên tập trung vào công việc kinh doanh, thường xuyên tham gia đóng vai phụ trên phim truyền hình. Gần đây cô ra mắt MV ca nhạc về đạo Phật vì bản thân hướng tới Phật pháp. Cô cũng thường đăng tải những hình ảnh vui vẻ, lạc quan lên trang cá nhân. Sau sự việc, cô chỉ dám thốt lên trên trang cá nhân: "Đã thấm hai từ Dã Man". Cô mong đòi lại công bằng cho bản thân, gia đình.

Nguồn: http://danviet.vn/co-xuyen-ve-nha-di-con-bao-cong-an-vi-bi-chong-cu-hanh-hung-gay-ca-xuong-mui-5...Nguồn: http://danviet.vn/co-xuyen-ve-nha-di-con-bao-cong-an-vi-bi-chong-cu-hanh-hung-gay-ca-xuong-mui-50202124611440334.htm