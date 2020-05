Cô giáo quyết làm vợ học trò kém 12 tuổi, quan hệ với mẹ chồng đại gia ra sao?

Thứ Năm, ngày 21/05/2020 19:02 PM (GMT+7)

Từ khi chung sống với Phan Hiển, đã 2 lần Khánh Thi công khai chia sẻ chuyện "mất lòng" mẹ chồng. Tuy nhiên đến nay mọi chuyện đã khác.

Mới đây, Khánh Thi chia sẻ loạt ảnh cùng gia đình quây quần mừng sinh nhật của ông bà ngoại của chồng- VĐV dance sport Phan Hiển.

Bữa tiệc diễn ra ấm cúng tại nhà với bánh sinh nhật cỡ lớn được tạo hình ngộ nghĩnh.

Khánh Thi đăng ảnh mẹ chồng chụp cùng con gái Anna

Đăng ảnh mẹ chồng - doanh nhân bất động sản trẻ trung, ăn diện hợp mốt, Khánh Thi gọi mẹ chồng trìu mến là "bà nội xinh đẹp".

Gia đình Phan Hiển kinh doanh bất động sản nên sống trong căn nhà rộng lớn, được thiết kế sang trọng. Khánh Thi từng tiết lộ, dù sống trong gia đình nhiều thế hệ nhưng Khánh Thi rất thoải mái. "Vì gia đình nhà chồng tôi làm bất động sản nên thiết kế mỗi người một góc riêng. Tuy là sống chung nhưng cũng ít khi chạm mặt nhau. Ông bà nội nói đúng nghĩa là để cho con dâu tự tung tự tác, muốn làm gì thì làm, chỉ đến tối muộn ông bà nội dắt cháu xuống bảo đến giờ ngủ rồi, cho nó ngủ đi, thế thôi. Vợ chồng tôi được bố mẹ chồng hậu thuẫn tuyệt đối.

Chồng tôi chỉ có hơi ho he một tiếng thôi tôi đến gặp bà cố, tức là bà nội chồng mách chuyện là ông xã bị chỉnh đốn ngay. Còn tôi có vấn đề gì hơi sai sai mẹ chồng đi nói với chồng mình chứ không nói với tôi và chồng sẽ góp ý lại. Tôi thấy cách cư xử này văn minh và nó cũng làm cho mình thật sự thoải mái".

Trước khi có được sự hậu thuẫn tuyệt đối từ gia đình nhà chồng, Khánh Thi từng trải qua không ít thử thách và sóng gió. Còn nhớ Phan Hiển đến với bộ môn dancesport vào năm 14 tuổi. Gia đình anh mời Khánh Thi - nữ kiện tướng dancesport duy nhất ở Việt Nam thời điểm đó - về làm huấn luyện viên cho con trai.

Sau thời gian dài tập luyện, gắn bó tại các cuộc thi trong và ngoài nước, nam vận động viên 26 tuổi đã phải lòng cô giáo của mình. Theo tiết lộ của Phan Hiển, anh đã yêu Khánh Thi từ khi chưa đầy 17 tuổi. Khoảng cách tuổi tác từng là lý do khiến mối tình của hai người bị gia đình và nhiều khán giả phản đối.

Điều này hết sức dễ hiểu, bởi với sự chênh lệch về tuổi tác, rất khó để Phan Hiển và Khánh Thi hòa hợp trong hôn nhân. Hơn nữa, gia đình Phan Hiển theo Công giáo, một khi đã kết hôn họ sẽ không chấp nhận chuyện ly hôn, tan vỡ.

Phan Hiển từng chia sẻ rằng khi biết anh quyết định chọn Khánh Thi, bố mẹ đã rất sốc. Ngay cả khi Kubi đã ra đời, vẫn chỉ có 1 mình Phan Hiển chăm lo cho cả 2 mẹ con. Một thời gian sau, gia đình Phan Hiển mới chấp nhận Khánh Thi và đón cô về chung sống cùng đại gia đình.

Tuy từng bị gia đình phản đối, nhưng đến nay cuộc sống làm dâu của Khánh Thi đã khác trước hoàn toàn. Phan Hiển từng tiết lộ, mẹ anh suy nghĩ rất thoáng, biết Khánh Thi bận rộn nên công việc trong nhà không bắt cô phải tham gia. Song, Khánh Thi rất khéo léo, những ngày giỗ, ngày lễ cô chủ động phụ giúp gia đình khiến mọi người đều rất hài lòng.

Sinh được 2 con đủ nếp, đủ tẻ, lại nổi tiếng, không hề thua kém chồng cả về danh tiếng lẫn tiền bạc, khéo léo trong giao tiếp với gia đình chồng, Khánh Thi được xem là 1 cô con dâu "điểm 10".

Cách đây không lâu, nữ kiện tướng tiết lộ việc cô và Phan Hiển cứ mải mê thi đấu và còn đứng lên đòi lại công bằng cho 2 học trò trong giải khiêu vũ thể thao, khiến mẹ chồng bức xúc thay. "Bố mẹ tôi chưa bao giờ ủng hộ chồng tôi đi thi nhảy, dù chồng tôi là người duy nhất 10 năm vô địch quốc gia, 3 lần vô địch đại hội thể thao. Bố mẹ chồng tôi là doanh nhân bất động sản. Ông bà muốn con mình sung sướng chứ đâu muốn con cái hi sinh bao nhiêu tiền của, công sức, tâm huyết rồi cuối cùng lại bị như vậy.

Thấy con dâu đấu tranh giùm người khác, ông bà giận lắm. Thậm chí, mẹ chồng tôi đã hỏi một câu rất đau. Đó là: "Bao nhiêu năm nay chúng mày hi sinh vì cái gì? Chúng mày hi sinh vì bộ môn đó rồi chính nó lại lật chúng mày, vậy hi sinh làm gì?".Dù cách nói gay gắt nhưng qua câu chuyện này có thể thấy sự quan tâm lo lắng mà mẹ chồng giành cho con dâu và con trai.

