Vì sao Minh Hằng cưới chồng giàu khủng khiếp nhưng vẫn cực khổ chạy show đến hốc hác?

Thứ Bảy, ngày 11/06/2022

Cận kề ngày cưới, Minh Hằng vẫn tất bật chạy 4 show diễn trong một ngày.

Đám cưới của Minh Hằng và bạn trai doanh nhân sẽ diễn ra vào ngày 18/6, tại Hồ Tràm, Bà Rịa – Vũng Tàu, có khoảng 300 khách mời tham dự, là những nghệ sĩ, bạn bè thân thiết của cô dâu, chú rể.

Mới đây, FC Minh Hằng gây chú ý khi chia sẻ thông tin nữ ca sĩ tất bật chạy 4 show trong một ngày, dù cận kề ngày cưới. Trong các clip được chia sẻ, giọng ca sinh năm 1987 biểu diễn hết mình, khuấy động khán giả bằng những vũ điệu sôi động cùng vũ đoàn. Sau hát xong, cô còn nán lại sân khấu giao lưu vui vẻ, cởi mở với fan.

Minh Hằng tất bật chạy show, bận rộn làm việc... dù cận kề ngày cưới

Việc Minh Hằng chạy show liên tục khiến không ít fan bằng tỏ sự lo lắng, nhất là khi nữ ca sĩ chia sẻ thời gian gần đây, cô thường phải thức tới sáng hôm sau để chuẩn bị cho hôn lễ: “Sao chị lại phải vất vả như vậy nhỉ, làm việc liên tục thì sức khỏe nào chịu nổi”, “Tôi nghĩ Minh Hằng cần nghỉ ngơi để có sức khỏe thật tốt thì đám cưới mới diễn ra trọn vẹn”…

Trong hình ảnh mới nhất đăng tải trên trang cá nhân, Minh Hằng xuất hiện với vẻ ngoài hốc hác, gầy gò. "Sưng hết cả mặt vì thiếu ngủ", cô kèm chia sẻ.

Minh Hằng bị thiếu ngủ trầm trọng

Trao đổi với chúng tôi, Minh Hằng cho biết, những ngày này, cô tất bật chuẩn bị mọi thứ để ngày trọng đại được chỉn chu nhất có thể. Dẫu tự tay lên mọi kế hoạch nhưng cô không cho phép bản thân bỏ bê công việc nghệ thuật, phân chia thời gian rõ ràng, không chồng chéo công việc lẫn nhau.

Theo Minh Hằng, cô và chồng sắp cưới luôn yêu thương, ủng hộ sự nghiệp và động viên đối phương vượt qua nhiều khó khăn. Anh cũng thấu hiểu tính chất công việc của cô và chủ động san sẻ nhiều thứ cho bạn gái. Cả hai luôn là chỗ dựa cũng như là động lực của nhau trong công việc, cuộc sống.

Minh Hằng cho biết, cô không bỏ bê công việc nghệ thuật sau lấy chồng

Thiệp cưới của Minh Hằng

Trong một show diễn gần đây ở Đà Lạt, Minh Hằng đã bật khóc khi nhắc về chồng sắp cưới. Cô khẳng định mình đang rất hạnh phúc và nhấn mạnh anh chính là người đàn ông tuyệt vời dành cho mình. Cô thể hiện ca khúc “Một nhà” như một món quà dành tặng người yêu. "Tuy em sắp lấy chồng nhưng em sẽ không bao giờ từ bỏ cuộc chơi nha", Minh Hằng hài hước chia sẻ.

Trong thiệp mời gửi khách dự đám cưới, Minh Hằng đưa ra 4 nguyên tắc: Xin đến sớm về muộn; Mặc đúng dress code; Thiệp mời là độ nhận diện quyết định; Tiệc người lớn nên không đính kèm trẻ em.

Trước đó, thông tin của chồng Minh Hằng cũng bị rò rỉ. Anh hiện là Phó Tổng giám đốc của một công ty dệt may lớn ở Long An. Doanh nghiệp này được thành lập vào năm 2007, chuyên cung cấp các loại xơ, chỉ làm nguyên liệu đầu vào cho ngành dệt may. Vốn điều lệ của công ty cập nhật theo đăng ký kinh doanh thay đổi gần nhất vào ngày 08/05/2020 là 210 tỷ đồng. Nữ ca sĩ và bạn trai doanh nhân đã yêu nhau 6 năm trước khi quyết định về chung một nhà.

