Ca sĩ hát đám cưới cát-xê 140 tỷ và thú vui chơi "khủng khiếp" của giới siêu giàu

Thứ Tư, ngày 20/07/2022 19:57 PM (GMT+7) Chia sẻ

Việc chi hàng chục, thậm chí trăm tỷ mời người nổi tiếng về hát trong đám cưới của mình dần trở thành "mốt" của các tỷ phú.

Mới đây, người hâm mộ được phen xôn xao khi hình ảnh nữ ca sĩ tỷ view Lady Gaga mặc bộ váy bạc gợi cảm hát tại một đám cưới được lan truyền trên mạng. Người đã tung ra những hình ảnh đó là người mẫu, diễn viên Victoria Silvestedt, một trong các khách VIP của đám cưới xa hoa này. Nữ ca sĩ trình diễn 3 bản hit là Shallow, Always remember us this way, Born this way.

Chủ nhân của lễ cưới đó là tỷ phú người Anh - Alan Howard, ông kết hôn lần 2 với một nữ đầu bếp. Daily Mail tiết lộ, mức phí để ngôi sao đình đám từng đoạt giải Grammy, Oscar như Lady Gaga xuất hiện trong đám cưới là 1 triệu đô. Số tiền khổng lồ này có vẻ không đáng kể so với khối tài sản ước tính 3,2 tỷ đô của Alan Howard.

Lady Gaga thay nhiều trang phục và biểu diễn hết mình tại đám cưới tỷ phú Howard.

Vị tỷ phú người Anh cũng không phải người duy nhất chi triệu đô để mời các ngôi sao Hollywood đình đám hát tại lễ cưới. Thông thường, ca sĩ sẽ biểu diễn từ 10 đến 30 phút trong đám cưới, bao gồm 2 đến 5 bài hát, trò chuyện và nói lời chúc mừng đến cặp đôi. Mức phí cụ thể được giữ kín trong nhiều trường hợp.

Theo Daily Mail, số tiền này phụ thuộc mức độ nổi tiếng của ca sĩ. Với những ca sĩ tầm cỡ thế giới, các tỷ phú nên chuẩn bị sẵn từ 1 đến 3 triệu đô trước khi có ý định mời họ hát đám cưới cho mình. Theo thống kê của Living TV, mức cát xê cao nhất người nổi tiếng nhận được khi biểu diễn tại đám cưới cho giới tỷ phú thuộc về huyền thoại The Rolling Stones với mức phí 5 triệu bảng Anh (hơn 140 tỷ đồng). Tuy nhiên trên thực tế, số tiền này còn có thể cao hơn.

Tỷ phú Nga Andrei Melnichenko, một trong những người giàu nhất đất nước này được cho là đã chi 3,6 triệu đô cho Christina Aguilera để nữ ca sĩ của Candyman hát 3 bài trong lễ kỷ niệm ngày cưới của mình với vợ là cựu hoa hậu Nam Tư. Khối tài sản của ông hiện ước tính hơn 27 tỷ đô.

Cả Jennifer Lopez, Sting và Enrique Iglesias đều được mời biểu diễn trong đám cưới con gái của tỷ phú Nga Mikhail Gutseriev hồi năm 2017. Tờ Express của Anh cho biết, mức phí cho mỗi ca sĩ không dưới 1 triệu đô.

Với khối tài sản 2.5 tỷ đô, tỷ phú Nga Valery Kogan cũng không ngại mời cả hai huyền thoại là Mariah Carey lẫn Elton John đến góp vui cho đám cưới của cháu gái cưng. Khác với nhiều trường hợp khác, Mariah Carey được cho là đã biểu diễn nhiều bài hát và góp mặt trong lễ cưới suốt 9 giờ. Theo People, nữ ca sĩ đã nhận 4,2 triệu đô cho sự xuất hiện của mình.

Mariah Carey nhận số tiền khổng lồ cho cả màn biểu diễn lẫn quá trình hiện diện 9 tiếng tại đám cưới.

Nói đến việc "chi tiền tấn" cho lễ cưới thì ngoài các tỷ phú Nga cũng phải nhắc tới các tỷ phú Ấn Độ. Tờ Hindustan Times nước này nhận định, việc mời ca sĩ nổi tiếng thế giới về hát đám cưới đã trở thành phong trào của giới siêu giàu tại đây.

Ái nữ của tỷ phú Mukesh Ambani là Isha Ambani được cho là đã bỏ ra khoảng 4 triệu đô mời Beyoncé trình diễn 3 ca khúc Crazy In Love, Naughty girl và Perfect trong hôn lễ trị giá 100 triệu USD năm 2018. Khối tài sản của tỷ phú Ambani hiện khoảng 87 tỷ đô.

Ái nữ tỷ phú Ambani và chồng trong đám cưới trăm triệu đô 4 năm trước.

Hay từ gần 2 thập kỷ trước, vào năm 2004, ông trùm ngành thép Ấn Độ là Lakshmi Mittal đã chi 330 ngàn đô để nữ ca sĩ Kylie Minogue biểu diễn trong đám cưới trị giá 60 triệu đô của con gái.

Truyền thông Ấn Độ cho rằng, đây được coi là lời tuyên bố về sự giàu có, xa hoa và quyền lực của các tỷ phú, khi có thể dùng tiền để những ngôi sao nổi tiếng bậc nhất thế giới tới phục vụ biểu diễn tại lễ cưới riêng tư.

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/ca-si-hat-dam-cuoi-cat-xe-140-ty-va-thu-vui-choi-34khung-khiep34-cu...Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/ca-si-hat-dam-cuoi-cat-xe-140-ty-va-thu-vui-choi-34khung-khiep34-cua-gioi-sieu-giau-c47a7715.html