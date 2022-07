Cặp sao "13 ngàn tỉ" có lịch sử hẹn hò và kết hôn "gây choáng"

Sau rất nhiều ngã rẽ, Ben Affleck và Jennifer Lopez cuối cùng cũng khép lại chuyện tình dang dở 20 năm trước bằng một hôn lễ.

Nữ hoàng nhạc Latin Jennifer Lopez và "Người Dơi" Ben Affleck đã chính thức kết hôn, theo một nguồn tin thân cận với Lopez tiết lộ với báo giới. Được biết, cặp đôi đã bí mật làm lễ cưới cuối tuần trước tại Las Vegas. Tin tức này không khỏi khiến người hâm mộ xúc động. Ben Affleck và Jennifer Lopez đã có một năm nỗ lực hàn gắn mối quan hệ vốn tan vỡ từ năm 2004, cũng như gắn kết hai bên gia đình, bởi cả hai đều có con riêng.

Ben Affleck và Jennifer Lopez đã tìm được hạnh phúc bên nhau sau nhiều năm chia tay.

Vợ chồng nhà Affleck gặp nhau lần đầu năm 2001 trên phim trường Gigli, từng bị xem là phim lãng mạn tệ hại nhất mọi thời đại. Tháng 11 năm 2002, hai người đính hôn và được coi là cặp trai tài gái sắc của Hollywood thời đó. Lẽ ra cả hai sẽ kết hôn vào năm 2003 nhưng kế hoạch bị hoãn, lý do hoãn cưới được chia sẻ là do bị truyền thông soi mói quá nhiều. Chẳng bao lâu sau, vào tháng 1 năm 2004, cặp đôi bất ngờ tuyên bố chia tay.

Cặp đôi thời còn mặn nồng hồi năm 2003. Jennifer Lopez sinh năm 1969, Ben Affleck sinh năm 1972.

Kể từ lúc đường ai nấy đi, cả Jennifer Lopez và Ben Affleck đều đã có những bước tiến dài cả trong sự nghiệp lẫn tình cảm. Jennifer Lopez xây chắc danh xưng "nữ hoàng nhạc Latin" với những bản hit như On the floor, If you had my love, hay cực kỳ quen thuộc với khán giả Việt đầu thế kỷ 20 là ca khúc No me ames. Ben Affleck từng bước thoát ra khỏi cái mác "bất tài" về diễn xuất, ghi dấu đậm nét trong vai trò đạo diễn và biên kịch với hai tượng vàng Oscar.

Nếu Ben Affleck có cuộc hôn nhân 13 năm với nữ diễn viên xinh đẹp Jennifer Garner và có 3 đứa con, thì Jennifer Lopez cũng có một lịch sử hẹn hò và kết hôn "gây choáng". Trước Ben Affleck, nữ ca sĩ đã 3 lần lên xe hoa.

Cô kết hôn năm 1997 với nam diễn viên Ojani Noa, chia tay sau 11 tháng. Tháng 9 năm 2001, cô bước vào cuộc hôn nhân lần 2 với Cris Judd. Cũng như lần đầu, Lopez và người chồng thứ hai không tìm được tiếng nói chung nên đã chia tay vào tháng 6 năm 2002.

Lần thứ 3 Lopez kết hôn là tháng 6 năm 2004 với nam ca sĩ nhạc Latin Marc Anthony, hai người chào đón một cặp song sinh vào năm 2008. Cặp đôi ca sĩ chia tay tháng 7 năm 2011, họ vẫn cố gắng duy trì mối quan hệ hòa bình để tạo điều kiện trưởng thành tốt nhất cho hai con. Jennifer Lopez còn có nhiều mối quan hệ khác, thậm chí đã đính hôn nhưng đều không thành.

Tháng 10 năm 2020, Ben Affleck công khai khen ngợi vị "cựu hôn thê". Anh cho rằng Jennifer Lopez xứng đáng nhận một đề cử Oscar cho vai diễn trong Vũ nữ thoát y (Hustlers - 2019), cũng tiết lộ rằng mình vẫn còn liên lạc với bạn gái cũ và dành rất nhiều sự tôn trọng cho cô. Năm 2021, cặp đôi liên tục được nhìn thấy ở cạnh nhau trên phố hay dành các kỳ nghỉ bên nhau.

Ben Affleck và Jennifer Lopez hạnh phúc bên nhau hồi tháng 8/2021.

Tháng 4 năm 2022, Jennifer Lopez hạnh phúc tiết lộ Ben Affleck đã cầu hôn cô theo cách lãng mạn nhất. Cả hai cũng đã mua căn nhà trị giá 50 triệu đô tại ở Bel Air, bang California. Jennifer và hai con trai của cô với chồng cũ đều chuyển tới đây ngay sau đó. Biệt thự nằm trên khu đất rộng hơn 1,800 m2, gồm các tiện ích xa xỉ như rạp phim, phòng tập gym, bể bơi...

Tổ ấm mới của vợ chồng Affleck.

So với 20 năm trước, hiện cả Ben Affleck và Jennifer Lopez đều đã là ngôi sao lớn. Cả hai được coi là cặp đôi quyền lực trong thời gian tới tại Hollywood. Một điểm khiến nhiều người chú ý bên cạnh lễ cưới là hợp đồng trước hôn nhân, bởi vợ chồng Affleck đều có khối tài sản khổng lồ. Nếu hiện tại Ben Affleck nắm giữ tài sản trị giá 150 triệu đô thì giọng ca của On the floor đang sở hữu khối tài sản cá nhân lên đến 400 triệu đô. Nhưng theo tờ La Vanguardia của Tây Ban Nha tiết lộ, hợp đồng hôn nhân của hai người không xoay quanh việc bảo vệ tài sản mà là chuyện "phòng the". Tờ báo cũng gọi tình yêu của cặp đôi là "tình yêu đích thực".

Người hâm mộ hiện đều vui mừng bởi chuyện tình kéo dài hai thập kỷ của Ben Affleck và Jennifer Lopez cuối cùng đã có một kết thúc có hậu.

