BLV Tạ Biên Cương gây chú ý bên cạnh hot girl "da trắng như tuyết"

Người đẹp 2k1 còn được khuyên một điều khi chụp cùng BLV nổi tiếng về bóng đá.

Hòa cùng không khí sôi động của World Cup 2022 là chương trình Nóng cùng World Cup trên sóng của đài truyền hình Việt Nam. Trong số các hot girl đại diện cổ vũ cho từng đội tuyển, Nguyễn Lan Nhi là cái tên gây chú ý khi cô mang lá cờ của tuyển Hàn Quốc.

Mới đây trên trang cá nhân, Nguyễn Lan Nhi chia sẻ: “Chú Tạ Biên Cương cùng cô bé đội tuyển Hàn Quốc trong ngày khai mạc World Cup 2022”. Kèm theo đó là bức hình hot girl chụp ảnh kỷ niệm cùng bình luận viên Tạ Biên Cương. Bức ảnh nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt like cùng rất nhiều bình luận.

Lan Nhi chia sẻ ảnh bên BLV Tạ Biên Cương ở trường quay của đài truyền hình

Phần lớn comment cư dân mạng đều khen ngợi nhan sắc và chiều cao vượt trội của Lan Nhi. "Qatar đã nóng nay thêm Hàn Quốc lại càng nóng hơn", một khán giả bình luận. Một người khác nhắc vội hot girl về cách xưng hô khi thấy cô gọi BLV là "chú" trong status. "Gọi ổng bằng anh Tạ Biên Cương chứ", khán giả này đưa ra lời khuyên cho người đẹp sinh năm 2000.

Nữ sinh Lan Nhi được cư dân mạng ví "da trắng như tuyết"

Nguyễn Lan Nhi hiện đang theo học chuyên ngành Quản trị Khách sạn và Du lịch, trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngoài gương mặt xinh xắn ưa nhìn và làn da được cư dân mạng ví “trắng như tuyết”, cô có lợi thế chiều cao 1m74. Nữ sinh 22 tuổi có số đo ba vòng chuẩn chỉnh 84-60-90, là con số đáng mơ ước của nhiều cô gái.

Nguyễn Lan Nhi hiện đang theo học chuyên ngành Quản trị Khách sạn và Du lịch

Hiện tại ngoài việc học, Lan Nhi còn làm người mẫu ảnh tự do. Cô từng đạt một số danh hiệu, giải thưởng như Top 15 cuộc thi Nét đẹp Tràng An của Thành phố Hà Nội; danh hiệu “Người đẹp khả ái” cuộc thi Hoa khôi thanh lịch Việt Nam 2017, top 8 cuộc thi Nữ sinh viên thanh lịch thủ đô do Thành đoàn Hà Nội tổ chức.

Người đẹp đại diện cổ vũ cho đội tuyển Hàn Quốc

Trên trang cá nhân có gần 187 nghìn người theo dõi, Lan Nhi thường xuyên đăng tải những bộ hình đẹp. Cô có số đo cơ thể quyến rũ, phong cách thời trang trẻ trung. Lan Nhi cũng luôn đổi mới style để tăng thêm phần thu hút về bản thân. Khi thì ngây thơ, nữ tính, lúc lại sexy nóng bỏng.

Người đẹp ngày càng thu hút lượng lớn người theo dõi trên trang cá nhân

