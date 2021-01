Bị quấy rối tống tiền lẫn gạ tình vì khoe ảnh sexy, cô đào nóng bỏng phản ứng bất ngờ

Chủ Nhật, ngày 17/01/2021 14:30 PM (GMT+7)

Vì liên tục chụp ảnh sexy, đóng nhiều cảnh khoe thân trên màn ảnh, nữ diễn viên 8X gặp phiền toái.

Theo HK01, nữ diễn viên Lưu Chỉ Hi thu hút sự chú ý của dư luận khi mới đây tổ chức họp báo công bố bị một người tống tiền, quấy rối và "gạ tình". Bị làm phiền nhiều lần, Lưu Chỉ Hi quyết định gọi cảnh sát và tổ chức họp báo để làm rõ sự việc, công khai với người hâm mộ.

Nữ diễn viên Lưu Chỉ Hi.

Lưu Chỉ Hi (Kimmy Low) được biết đến với vai diễn cô tiểu thư Mạc Lợi Lợi trong phim Đồng tiền có tội (Of Greed and Ants) và vai diễn nữ diễn viên người Nhật Bản trong phim Hàng ma đích 2.0/ Pháp sư bất đắc dĩ 2 của TVB.

Trong hai phim truyền hình, nhân vật của Lưu Chỉ Hi đều ăn mặc rất gợi cảm khiến nhiều người ấn tượng. Tuy nhiên vào tháng 5.2020, cô đào sinh năm 1985 bất ngờ tuyên bố sẽ không gia hạn tiếp hợp đồng với TVB mà rời Hong Kong để trở về quê nhà Malaysia phát triển sự nghiệp diễn xuất.

Tạo hình sexy của Lưu Chỉ Hi trong phim "Đồng tiền có tội".

Trả lời trên tờ HK01, Lưu Chỉ Hi tiết lộ rằng vào đầu năm 2020, cô nhận được tin nhắn từ một người tự xưng tên là Irene. Người này giả danh một nhà phát triển bất động sản ở Malaysia và liên hệ trực tiếp với nữ diễn viên. Ban đầu, người này chỉ nói về các công việc liên quan đến bất động sản nhưng về sau, kẻ này lại "gạ" cô nên cùng tham gia các buổi tiệc đêm với số tiền cát-xê không hề nhỏ.

Liên tục bị làm phiền trong nhiều ngày, sau khi bàn bạc với bạn trai và các thành viên trong gia đình, cô quyết định gọi cảnh sát nhờ giúp đỡ. Không những thế, Lưu Chỉ Hi còn lập vi bằng nhằm khởi kiện kẻ lừa đảo. Tuy nhiên, khi người này biết kế hoạch bị bại lộ liền đe dọa và tống tiền nữ diễn viên. Không những thế, kẻ lừa đảo còn tuyên bố biết mọi thông tin về gia đình cô, nếu không đưa 100.000 HKD (gần 300 triệu VND) sẽ tung ra truyền thông những thông tin tiêu cực về Lưu Chỉ Hi.

Nữ diễn viên 8X bị nhắn tin quấy rối, tống tiền và gạ tình.

Đây không phải là lần đầu tiên cô đào sexy bị gạ tình qua đêm và quấy rối. Trên thực tế, Lưu Chỉ Hy đã trình báo sự việc đến cảnh sát sớm nhất từ ​​đầu năm 2020. Tuy nhiên, khi quay trở về Malaysia vào giữa năm, đối tượng vẫn liên tục gọi điện, nhắn tin quấy rối cô. Nữ diễn viên 8X cảm thấy bất lực khi liên tục bị quấy rối, và quyết định gọi cảnh sát giúp đỡ, đồng thời tổ chức họp báo công bố vụ việc.

Nói về lý do trở thành "con mồi" của kẻ lừa đảo, diễn viên 35 tuổi nhận định: "Tôi nghĩ do bản thân thường đảm nhận những nhân vật ăn mặc sexy trên màn ảnh, một số quảng cáo mà tôi quay cũng rất nóng bỏng nên mới bị phiền phức như vậy. Tôi nghĩ trong thời gian tới bản thân sẽ hạn chế đăng tải hình ảnh gợi cảm trên mạng xã hội".

Lưu Chỉ Hi cho biết việc đóng phim, quay quảng cáo có tạo hình sexy là nguyên nhân khiến cô bị rơi vào tầm ngắm.

Lưu Chỉ Hi cho biết cô và bạn trai tổ chức họp báo nhằm công bố sự việc tới người hâm mộ, đồng thời cũng để bảo vệ danh tiếng của bản thân và sự an toàn của gia đình. Cô đào khẳng định, cô chưa bao giờ gặp kẻ lừa đảo lấy mác doanh nhân, không liên quan gì đến người này và chưa ký bất kỳ văn bản nào.

Lưu Chỉ Hi sinh năm 1985, tên thật là Lưu Lai Kim, là một nữ diễn viên, người dẫn chương trình, người mẫu gốc Malaysia. Năm 2017, cô tới Hong Kong tham dự cuộc thi "Hoa hậu Trang sức Hồng Kông" 2017 và ở lại phát triển sự nghiệp diễn xuất.

Vẻ nóng bỏng của diễn viên 35 tuổi.

Tháng 5.2020, cô rời TVB quay về quê nhà Malaysia để kế thừa công việc kinh doanh bán buôn thuốc Bắc của cha mình và tiếp tục sự nghiệp đóng phim. Sau khi trở về Malaysia phát triển sự nghiệp, Lưu Chỉ Hi chủ yếu tập trung đóng phim, quảng cáo, làm người mẫu.

Nữ diễn viên 35 tuổi cho biết, cô không phải chịu nhiều gánh nặng về thu nhập vì tiền nhà, tiền ăn, tiền ở đều được công ly lo liệu. Cô hiện đang hẹn hò với bạn trai là phi công. Cả hai đã đính hôn và lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào năm 2020 nhưng do tình tình dịch bệnh, mọi kế hoạch phải lùi lại. Lưu Chỉ Hi cho hay, công việc của bạn trai cô bị ảnh hưởng rất nhiều vì dịch bệnh.

Lưu Chỉ Hi và bạn trai phi công.

Nguồn: http://danviet.vn/bi-quay-roi-tong-tien-lan-ga-tinh-vi-khoe-anh-sexy-co-dao-nong-bong-phan-ung-bat-ngo-50202117114294938.htm