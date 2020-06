Bị ông chủ sàm sỡ, quấy rối, dàn mỹ nhân phản ứng bất ngờ

Lợi dụng quyền lực, các CEO này không chỉ quấy rối cấp dưới mà còn ép họ thành "nô lệ" tình dục.

Nữ diễn viên Đại Văn Văn được biết đến qua những bộ phim như Anh hùng xạ điêu 2017, Khánh dư niên, Thiên thịnh trường cao, Bạch phát vương phi... Mới đây cô đứng lên tố cáo CEO công ty cũ là ông Nhiếp đã quấy rối cô một thời gian dài khiến cô bị trầm cảm. Theo lời tố của Đại Văn Văn, ông Nhiếp đã có vợ nhưng vẫn dụ dỗ, ép buộc cô và quấy rối dai dẳng, còn dọa nạt sẽ hủy hoại sự nghiệp nếu cô không đồng ý và có bạn trai bên ngoài.

Theo bản tuyên án của tòa án nhân dân thành phố Bắc Kinh về vụ kiện cáo này, nữ diễn viên Đại Văn Văn được chấm dứt hợp đồng với công ty cũ và không phải bồi thường, đồng thời lên án hành vi của CEO là ông Nhiếp. Cư dân mạng tán dương hành động dũng cảm của Đại Văn Văn khi đứng lên bảo vệ bản thân và vạch trần cái ác. Nữ diễn viên đã gửi lời cảm ơn khán giả. Cô cho biết sự việc đã trôi qua và không muốn nhắc lại nữa.

Nữ ca sĩ Kim So Hee nổi tiếng từ Produce 101, có vẻ ngoài xinh xắn. Trong chương trình Idol Drama Operation Team của KBS năm 2017, So Hee gây sốc khi tiết lộ chuyện không vui ở công ty quản lý cũ. Cụ thể, cô cho biết đã bị CEO của công ty này nhiều lần “nhìn như một người phụ nữ” khi cô còn nhỏ, và nhiều lần cầu hôn sống sượng khiến cô sợ hãi. Lúc đó, So Hee mới là học sinh cấp 3 nhưng vị CEO đã coi cô như một phụ nữ trưởng thành. Chính vì nhiều trải nghiệm khó chịu, cô đã rời khỏi công ty này.

So Hee tin rằng mình không phải là thực tập sinh nữ duy nhất có những trải nghiệm khó chịu như vậy với công ty quản lý. Thậm chí, ở giới giải trí Hàn Quốc, các thực tập sinh ở những công ty nhỏ còn phải nhận những đề nghị khiếm nhã hơn nhiều.

Tháng 9/2019 diễn ra vụ kiện giữa một nữ ca sĩ thần tượng 23 tuổi và CEO công ty quản lý cũ, xoay quanh việc vị CEO này có hành vi quấy rối tình dục. Theo nữ ca sĩ, ông chủ công ty đã có hành vi cưỡng bức bằng cách ôm chặt cô và ép cô chạm tay vào các bộ phận cơ thể của ông ta. Cô rất sốc và bàng hoàng, cuối cùng quyết định rời nhóm và đứng lên khởi kiện. Trước tòa, vị CEO phủ nhận hành vi này nhưng đã bị tòa tuyên án 40 giờ trị liệu bạo lực tình dục, 2 năm tù treo và 10 tháng tù giam nếu vi phạm.

Ngày 26/3/2019, nữ diễn viên Hàn Quốc Merry Lee tuyên bố sẽ tổ chức họp báo nhằm lột mặt nạ những kẻ từng quấy rối tình dục cô trong quá khứ. Cô gọi chủ tịch một kênh truyền hình là "con quỷ không có lương tâm". Ngoài ra, cô còn nhắc đến nhiều đại gia từng quấy rối cô. Merry Lee khẳng định "đã chiến đấu với bọn họ suốt 6 năm qua".

Tuy nhiên đến ngày 27/3/2019, những lời chia sẻ của Merry Lee đã biến mất khỏi trang của cô. Sau đó, Merry Lee khẳng định cô không xóa bài mà chỉ chuyển sang chế độ riêng tư. Merry Lee cũng cho biết, một người có quyền lực đã đến gặp và đưa ra một số tiền lớn 30 triệu won (khoảng 26.400 USD), đề nghị cô quên việc tố cáo. Vì cảm thấy bị đe dọa nên cô đã chuyển bài viết sang chế độ riêng tư. Sau đó không có cuộc họp báo nào được diễn ra.

Đầu năm 2012, Jang Seok Woo – giám đốc công ty giải trí Open World Entertainment (OWE) bất ngờ bị bắt giữ sau khi bị tố cáo lạm dụng tình dục khoảng 30 thực tập sinh và nghệ sỹ trẻ của công ty trong suốt khoảng thời gian 4 năm. Sự việc gây rúng động làng giải trí Hàn một thời gian, vạch trần mảng tối phía sau ánh hào quang của K-Pop.

Nữ diễn viên "Vườn Sao Băng" Jang Ja Yeon từng bị ông chủ quấy rối và biến thành nô lệ tình dục phục vụ 31 "ông lớn" trong khoảng 100 lần, dẫn đến cái chết oan nghiệt của cô gái trẻ. Trong chương trình PD Handbook phát sóng tháng 3 năm ngoái đã bóc trần nhiều câu chuyện gây sốc trong những tháng ngày Jang Ja Yeon làm việc cho CEO họ Kim. Theo đó, để biến Jang thành một "công cụ tình dục" chuyên nghiệp, Kim dẫn cô đi triệt sản, để cô không thể có thai ngoài ý muốn. Ngoài ra, nguồn tin này còn công bố nội dung gây sốc trong bức thư tố cáo được điểm chỉ tên cô: "Từ khi ký hợp đồng với Kim, tôi không thể đếm được số lần tôi phải hầu rượu hắn. Tháng 9.2008, Kim gọi tôi lên phòng để phục vụ tình dục".

Sau những chuỗi ngày bị ép phục vụ tình dục, Jang Ja Yeon rơi vào trầm cảm và tự tử vào năm 2009. Sau khi qua đời, câu chuyện của cô mới được tiết lộ thông qua những bức thư viết tay. Nhiều người xót xa cho số phận của nữ diễn viên lúc đương thời vì quá sợ hãi bởi những lời dọa nạt từ CEO công ty quản lý nên không dám nói ra sự thật.

