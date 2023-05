Bị "chê" học thức không bằng bạn gái, Đoàn Văn Hậu phản ứng bất ngờ

Mới đây, hình ảnh Doãn Hải My trong lễ tốt nghiệp trường Đại học Luật Hà Nội thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Đáng chú ý, cầu thủ Đoàn Văn Hậu cũng có mặt chứng kiến cột mốc quan trọng của bạn gái. Anh khoe loạt ảnh chụp kỷ yếu cùng người yêu trên trang cá nhân đầy tự hào. Trước đó, trong ngày Doãn Hải My bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, Đoàn Văn Hậu cũng có mặt để động viên, ủng hộ tinh thần cô.

Hình ảnh ngọt ngào của Đoàn Văn Hậu và bạn gái

Bên cạnh những ý kiến trầm trồ chúc mừng cặp đôi trai tài gái sắc, hậu vệ quê Thái Bình cũng bị bạn bè trêu chọc thua bạn gái về học thức. Cụ thể, cầu thủ Quế Ngọc Hải đã dí dỏm bình luận: "Ngày xưa không học hành gì thì giờ ké người yêu tí cũng được". Một người quen khác cũng nhắc cầu thủ CLB Công an Hà Nội: "Ngày xưa chịu khó học hành thì cũng đầy đủ bằng cấp đấy".

Ngay lập tức, Đoàn Văn Hậu đã lên tiếng phủ nhận. Anh khẳng định mình có bằng cấp đầy đủ. Bạn trai Doãn Hải My cho biết bản thân không thi tốt nghiệp trung học phổ thông mà được đặc cách tuyển thẳng lên Đại học. Cụ thể, năm 2017, vì thành tích cùng đội U20 Việt Nam dự Vòng chung kết U20 World Cup 2017 nên Văn Hậu được miễn thi tốt nghiệp cùng hai cầu thủ Đặng Văn Tới và Trương Tiến Anh. Cả ba được đặc cách tuyển thẳng vào trường Đại học Thể dục Thể thao Từ Sơn (nay là trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh).

Tháng 11/2021, Đoàn Văn Hậu và Trần Đình Trọng cũng được công bố là tân sinh viên khoa Quản trị kinh doanh dành cho các tài năng thể thao tại trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. Hai cầu thủ được xét tuyển dựa trên thành tích ở đội tuyển quốc gia khi tham dự các giải quốc tế chính thức. Vì thế, có thể thấy, các cầu thủ cũng nỗ lực học tập, trau dồi kiến thức bên lề những trận đấu sân cỏ.

Văn Hậu là sinh viên trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Đoàn Văn Hậu đến chúc mừng bạn gái bảo vệ khóa luận tốt nghiệp

Cầu thủ sinh năm 1999 được người hâm mộ ủng hộ trong chuyện tình cảm với bạn gái Doãn Hải My. Cả hai vướng tin đồn hẹn hò vào năm 2020. Mãi tới tháng 8 năm 2022, nàng Wag mới chính thức công khai mối quan hệ với chàng cầu thủ CLB Công an Hà Nội. Kể từ đó, cặp đôi liên tục xuất hiện bên nhau trong các sự kiện giải trí hay đời thường. Mối quan hệ giữa Doãn Hải My và gia đình bạn trai rất thân thiết.

Trong một lần livestream, khi nhận được câu hỏi có cảm thấy áp lực khi yêu top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, Đoàn Văn Hậu hài hước trả lời rằng mình bị "áp lực cuộc sống". Lúc được yêu cầu nêu 3 tật xấu của đối phương, Đoàn Văn Hậu khẳng định: "Chẳng có ai là hoàn hảo cả, nhưng khi yêu, mình phải yêu luôn tật xấu của người đấy". Anh dành cho bạn gái nhiều lời ngọt ngào. Hiện tại, cặp đôi đang tận hưởng hạnh phúc và chưa tiết lộ về kế hoạch kết hôn.

