Âu Hà My lần đầu xuất hiện gây bất ngờ kể từ sau ly hôn chồng diễn viên

Thứ Tư, ngày 02/09/2020 10:10 AM (GMT+7)

Nữ giảng viên tiếng Pháp có động thái đầu tiên sau khi xóa bài đăng trên trang cá nhân.

Nữ giảng viên Âu Hà My ly hôn chồng - diễn viên Trọng Hưng từ tháng 8 vừa qua. Tuy nhiên, những động thái xung quanh cô giáo xinh đẹp này vẫn luôn nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Sau khi Âu Hà My có bài "tố" Trọng Hưng, nam diễn viên đã đăng đàn phản bác. Bất ngờ nhất, Âu Hà My xóa một loạt bài đăng bình luận trên trang cá nhân khiến cư dân mạng càng thêm tò mò.

Khi công khai về chuyện đổ vỡ hôn nhân, Âu Hà My thể hiện hình ảnh một người phụ nữ mạnh mẽ, dứt khoát. Kế đó, cô cho hay đã trải qua "một đêm dài, quá dài" nhưng tự nhủ: "Everything will be OK!" (Tạm dịch: Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi). Giữa những ồn ào, trang cá nhân của Âu Hà My bỗng nhiên bị khóa khiến nhiều người đặt ra nghi vấn. Nhưng sau đó, nữ giảng viên đã mở lại Facebook và có những chia sẻ hậu ly hôn.

Mới đây nhất, sau nhiều ngày không có động thái gì mới, Âu Hà My đã đăng tải một tấm hình chụp cảnh đi ăn cùng người quen. Nữ giảng viên chia sẻ lại bài đăng của một người bạn. Người này động viên Âu Hà My: "Sau lưng em là những người luôn yêu em vô điều kiện! 5ting (Cố lên)". Nữ giảng viên cũng đáp lại: "Mãi yêu các anh chị".

Việc xuất hiện này khiến nhiều người giải đáp thắc mắc trước tình trạng hiện tại của Âu Hà My. Cô vẫn rất tươi tắn, vui vẻ khi hội ngộ bạn bè, người thân quen.

Tuy nhiên, một số ý kiến đặt nghi vấn về chiếc áo sơ mi Âu Hà My mặc trong ngày đi ăn với bạn bè có nhiều nét tương đồng về kiểu dáng, hoa văn với chiếc áo Trọng Hưng từng mặc khi livestream gần đây. Vì điều này, cư dân mạng nghi ngờ liệu đó có phải là áo đôi mà cả hai từng mua trước kia.

Âu Hà My và diễn viên Trọng Hưng kết hôn vào tháng 10/2019. Sau 11 tháng chung sống, cả hai quyết định chia tay. Mâu thuẫn khiến hai bên xảy ra lùm xùm gây ồn ào trên mạng xã hội.

