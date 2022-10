Angela Phương Trinh tiết lộ số đo 3 vòng, khoe sắc bên Diễm My, Nhã Phương

Ba "đóa hoa" rực rỡ, khoe sắc trong cùng một khung hình khiến nhiều người trầm trồ.

Trong sự kiện mới đây, nữ diễn viên Angela Phương Trinh xuất hiện với chiếc đầm trắng dài ôm sát cơ thể. Cô bước xuống từ xe sang, gây chú ý bởi nhan sắc rạng rỡ. Mỹ nhân không ngại thay đổi hình tượng, thử kiểu make-up hiện đại, môi nude quyến rũ. Cô trở thành một bông hoa rực rỡ, khoe sắc trong sự kiện làm đẹp, thu hút mọi ánh nhìn. Nhan sắc người đẹp cũng được khen ngợi ngày càng rạng rỡ, cuốn hút.

Khán giả bất ngờ khi chứng kiến sự trở lại của Angela Phương Trinh, mong chờ người đẹp sẽ mau quay trở lại showbiz. Bản thân nữ diễn viên cũng tâm sự rằng cô nhớ khán giả và đang có dự định trở lại với nghệ thuật. Hiện cô đang chuẩn bị về tinh thần và cả sức lực để đem đến các tác phẩm chất lượng tới người hâm mộ. Hiện chỉ số hình thể của cô là 84-62-99 cm.

Cùng đọ sắc với Phương Trinh là Diễm My 9X, Nhã Phương. Bộ ba xinh đẹp và quý phái trong sắc trắng tinh khôi. Khung hình ba người đẹp khiến nhiều người phải trầm trồ.

Diễm My khoe sắc trong những bức ảnh chụp cận mặt. Với kiểu búi tóc cao, nữ diễn viên lại càng trở nên khí chất.

Diễm My diện một chiếc đầm trắng xinh xắn đính hoa của NTK Hà Thanh Việt. Người đẹp tựa như nàng công chúa. Diễm My 9X hiện đang là một trong những nữ diễn viên sáng giá nhất của màn ảnh Việt. Cô được đánh giá cao về diễn xuất trong bộ phim truyền hình mới nhất đang chiếu mang tên "Giấc mơ của mẹ". Trong phim, Diễm My thủ vai Trà My - cô con gái thứ 2 trong một gia đình không mấy dư dả về kinh tế nhưng lại giàu tình yêu thương. Trà My tuy bề ngoài có chút cộc cằn nhưng lại là người biết nghĩ, hiểu chuyện, giàu lòng hy sinh.

Hiện nữ diễn viên đã quay xong phim và đang cân nhắc lựa chọn cho những dự án mới. Cô cũng nhận lời mời tham gia một số gameshow vui vẻ để làm mới bản thân. Diễm My hy vọng trong năm 2023 tới, cô sẽ có thêm nhiều vai diễn cũng như dự án hay.

Sau khi dự tiệc cưới của MC Liêu Hà Trinh, Nhã Phương dành thời gian tham gia sự kiện đặc biệt quy tụ nhiều ngôi sao của showbiz. Nữ diễn viên cuốn hút với style thanh lịch, khẳng định nhan sắc mặn mà, vạn người mê.

Cô diện trang phục của NTK Lâm Gia Khang, đồng điệu với màu túi xách, hoàn thiện vẻ đẹp tinh khôi, nhẹ nhàng và sang trọng. Mái tóc đen uốn sóng nhẹ giúp nữ diễn viên thêm cuốn hút, khiến nhiều người say đắm.

Trong sự kiện, Diễm My có dịp hội ngộ hàng loạt những đồng nghiệp, ngoài Nhã Phương, Angela Phương Trinh còn có ca sĩ Trung Quân Idol, ca sĩ Hà Nhi, Ali Hoàng Dương.

Hoa hậu Tiểu Vy và Diễm My khoe nhan sắc đỉnh cao.

Những "nàng thơ" xinh đẹp cùng trò chuyện trong dịp gặp gỡ hiếm hoi này.

