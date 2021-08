An Tây lần đầu tiết lộ 6 lý do độc thân dù sexy nhất nhì showbiz

Thứ Ba, ngày 03/08/2021 19:56 PM (GMT+7)

Người mẫu sinh năm 1995 thẳng thắn nói về chuyện khi yêu: "Đàn ông làm tôi già nhanh, nghèo đi".

Người mẫu gốc Tây Ban Nha Andrea Aybar nổi tiếng trong showbiz Việt với hình ảnh sexy. Sau một thời gian dài im ắng, gần đây cô hoạt động mạnh mẽ trở lại trên mạng xã hội. Năm ngoái cô đảm nhận một vai nhỏ trong phim truyền hình Nhà trọ Balanha. Mới đây Andrea đã có những chia sẻ lý do độc thân khi nhận được câu hỏi về vấn đề này.

An Tây xinh đẹp, gợi cảm nhưng độc thân

Andrea nói trong clip TikTok: "Lý do bạn còn độc thân hả? Động đúng vào chỗ ngứa rồi đó.

Lý do độc thân thứ nhất: Người yêu làm tôi béo. Tôi cứ có người yêu vào là ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, ăn tối, ăn đêm. Ăn rất nhiều và không ngừng mồm luôn ấy.

Lý do thứ 2: Người yêu làm tôi xấu. Tôi không hiểu tóc của tôi có cái tội tình gì đâu mà tôi cứ cãi nhau với người yêu là tôi lại lấy tóc ra cắt. Kể cả lấy cái kéo cắt mi ra cắt tóc xong ngày hôm sau tôi lại hối hận. Ngày hôm sau lại: “Anh ơi nối tóc cho em”. Xong anh cắt tóc lại: “Trời ơi làm cái trò gì thế này?”.

Lý do thứ 3: Người yêu làm tôi mất hết anh em bạn bè. Tại sao? Vì tôi không chơi với con gái. Anh em bạn bè của tôi toàn là con trai. Mà người yêu có hiểu được đâu cứ ghen vớ ghen vẩn, ghen linh ta linh tinh. Mà mình là một người sẵn sàng vì người yêu bỏ hết anh em. Thế là tôi lại không có anh em bạn bè.

Lý do tiếp theo: Đàn ông làm tôi già nhanh, nhăn nhó, làm tôi giảm tuổi thọ. Tôi ở với bố và em trai từ bé, nhà không có phụ nữ nên tính tôi cũng hơi bị đàn ông. Tôi thấy cái gì không đúng là tôi bật lại luôn. Tôi ngang như cua, mà tôi lì nữa, tôi cứng đầu, lý do tại sao hay gây gổ cãi nhau, bực tức, nhăn nhó, giảm tuổi thọ.

Lý do tiếp theo: Đàn ông làm tôi nghèo. Bởi vì khi yêu, tôi đang rất hạnh phúc trong tình yêu, tôi không cần phải làm việc nhiều. Tôi chỉ cần ở với người yêu từ sáng đến tối, tôi không cần làm bất cứ một việc gì. Tôi chỉ cần kiếm tiền đủ sống, đủ trả tiền nhà, đủ ăn là được rồi và không cần phải nghĩ cho bản thân quá nhiều vì không rảnh mà. Không cần phải mua quần áo, son phấn, không cần phải làm đẹp đi spa, không cần up Tiktok, Facebook. Đó là lý do tại sao khi yêu vào, 3 tháng tôi up một cái ảnh Facebook một lần.

Cô nàng cho biết khi yêu khiến bản thân già đi, nghèo hơn

Lý do tiếp theo: Tôi không muốn bố tôi lo lắng. Vì một bên là em trai tôi, bố lo lắng mãi vì nó không có người yêu, 2-3 năm trời mãi nó không dắt một ai về nhà, mãi không ai yêu nó đến “mốc mõm” ra. Một bên là con gái không ở chung nhà với mình nhưng bố phải nghe những tin này tin nọ, tin xàm rồi bố lại lo lắng. Đó cũng chính là vì sao ngày 20/11 là ngày Nhà giáo Việt Nam thì An cũng dành ngày đó gửi lời cảm ơn tới tất cả những người yêu cũ của mình với những bài học rất đắt giá, quý báu, đã giúp cho An trưởng thành như hôm nay.

An khuyến khích mọi người đừng như An. Đừng vì yêu mà ngu ngốc, vì yêu mà mù quáng và đừng có yêu sớm.

Chúc mừng thằng em vì 23 năm trời chưa có ai yêu nhưng chị cũng nghĩ em không nên áp dụng những điều này. Em cũng nên có người yêu đi vì để lâu quá, cả nhà lo. Nhá em nhá!”.

Em trai của An Tây là một hot TikToker

Em trai của Andrea Aybar chính Rufino Aybar, sinh năm 1998, là một hot TikToker trên mạng xã hội Việt. Anh chàng theo bố và chị gái sang Việt Nam từ khi 4 tuổi. Anh giành được nhiều giải thưởng cao tại các cuộc thi, có thành tích học tập đáng nể, từng theo học tại Học viện Ngoại giao Hà Nội khoa Luật quốc tế.

