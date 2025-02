Gia đình đón Tết vắng Andrea Aybar

Nhân dịp "người bố tuyệt vời nhất trần đời" bước sang tuổi mới, Rufino Aybar (thường gọi Tây Ba Lô) - em trai Andrea - đăng ảnh ba bố con mặc áo dài đi lễ chùa. "Chúc bố thật nhiều sức khỏe và luôn giữ được năng lượng tích cực. Yêu bố nhiều", anh bày tỏ.

Trước đó một ngày, ông Aybar khoe hình đi ăn cùng hai con trai và viết: "Mai là sinh nhật bố, hôm nay đi ăn tối, lúc bố ra thanh toán thì Ricardo đã lấy tiền lì xì trả trước, mời bố rồi. Yêu ơi là yêu. I love you so much".

Từ khi chuyển tới Việt Nam, đây là lần đầu tiên nhà Aybar đón Tết vắng Andrea. Phía dưới hai bài đăng, đông đảo khán giả gửi lời chúc gia đình một năm bình an, gặp nhiều may mắn và mong tuổi mới của ông Aybar "luôn hạnh phúc, mạnh khỏe, mọi điều tốt đẹp sẽ đến".

Bố Andrea Aybar cùng hai con trai đi chùa đầu xuân.

Cậu út Ricardo dùng tiền lì xì để mời bố ăn tối mừng sinh nhật.

Hôm 9/11/2024, cảnh sát kiểm tra căn hộ chung cư tại phường Thạnh Mỹ Lợi (TP Thủ Đức) phát hiện Andrea Aybar cùng một số người có dấu hiệu sử dụng ma túy. Qua test nhanh, cô được xác định dương tính, đồng thời cất giấu một lượng ma túy khác. Ngày 14/11, Andrea bị Công an TP HCM khởi tố, bắt khẩn cấp để điều tra các hành vi Tàng trữ, Tổ chức sử dụng ma túy.

Đầu tháng 12/2024, gần một tháng sau khi Andrea bị bắt, ông Aybar chia sẻ bức ảnh ôm eo con gái kèm nội dung: "Hy vọng sớm được gặp lại con. Yêu con nhiều". Bài đăng của doanh nhân người Tây Ban Nha thu về nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh những lời chỉ trích, không ít khán giả bênh vực, an ủi ông. Trước đó, Rufino cũng "vạ lây" khi nhận nhiều bình luận đả kích, thậm chí một số người còn phỏng đoán anh có liên quan đến lùm xùm của chị gái nên kêu gọi tẩy chay cả gia đình.

Andrea bên gia đình dịp Tết Nguyên đán 2024.

Andrea Aybar sinh năm 1995, thường gọi An Tây, mang quốc tịch Tây Ban Nha nhưng sống ở Việt Nam từ nhỏ. Cô thành thạo tiếng Anh, Việt và Tây Ban Nha. Từ 2012 đến 2014, cô là gương mặt tiềm năng ở làng mẫu phía Bắc. Ngoài diễn thời trang, người đẹp từng tham gia một số phim như Hit: Hoàng tử và Lọ Lem, Để Mai tính 2... Vài năm nay, cô không hoạt động nghệ thuật nhưng vẫn nổi tiếng trên mạng xã hội.