Á hậu Phương Nga hôn má "tình địch" Lương Thanh trước mặt bạn trai

Thứ Sáu, ngày 06/12/2019 21:44 PM (GMT+7)

Trái ngược với sự e dè của Bình An, Á hậu Phương Nga và Lương Thanh lại rất cởi mở, thậm chí trêu đùa nam diễn viên.

Tối 5/12, người hâm mộ khá bất ngờ khi con phố ở Hà Nội trở nên náo nhiệt bởi sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ nổi tiếng như: HH Ngọc Hân, HH Đỗ Mỹ Linh, Á hậu Dương Tú Anh, Á hậu Phương Nga, diễn viên Bình An, diễn viên/ca sĩ Quỳnh Nga, diễn viên Lương Thanh, MC Thái Dũng, NSND Lan Hương … Mặc dù thời tiết mùa đông thủ đô khá lạnh nhưng dàn người đẹp đua nhau đọ sắc trong những bộ cánh tone trắng thanh lịch.

Giữa dàn người đẹp đi sự kiện ‘lẻ bóng’, Á hậu Phương Nga được bạn trai Bình An tháp tùng. Nam diễn viên tự lái ô tô và sánh bên người yêu đến tham gia chương trình.

Đôi tình nhân liên tục thể hiện những cử chỉ ngọt ngào khiến dàn Hoa hậu, Á hậu phải ghen tỵ. Đưa bạn gái đến sự kiện trên chiếc xe sang trị giá gần 2 tỷ đồng, ngay khi xuống xe, nam diễn viên chủ động mở cửa cho người đẹp bước xuống.

Đây là lần đầu tiên cặp đôi xuất hiện tại sự kiện sau tin đồn kết hôn vào đầu tháng 11 vừa qua, khi một tờ khai lý lịch có tên Phương Nga được chia sẻ trên trang Instagram cá nhân của diễn viên Bình An. Ở phần thông tin gia đình, ngoài tên bố mẹ, chị gái, người viết đơn còn nhắc đến diễn viên Bình An là chồng. Điều này làm rộ lên nghi vấn Phương Nga và Bình An có thể đã đăng ký kết hôn.

Tuy nhiên, ngay sau đó người đẹp đã lên tiếng phủ nhận đây chỉ là một trò đùa cô gửi cho bạn trai để trêu chọc.

Cách đây vài ngày, thông tin cả hai sắp làm đám cười lại rộ lên một lần nữa khi những hình ảnh trong trang phục cưới của cặp đôi vừa được chia sẻ trên mạng. Tuy nhiên, rất nhanh chóng, một số người tinh ý nhận ra hình ảnh hậu trường buổi chụp ảnh cưới này từng được rò rỉ cách đây vài tháng. Lần đó, dư luận cũng tưởng rằng cặp đôi sắp kết hôn, song Phương Nga đã lên tiếng đính chính rằng, đó chỉ là ảnh chụp cho một dự án quảng cáo mà cả hai cùng tham gia.

Giữa những tin đồn lẫn sự mong chờ về một đám cưới đẹp, Bình An và Phương Nga vẫn khá thoải mái không gặp nhiều áp lực.

Cũng trong sự kiện lần này, Bình An có dịp tái ngộ với ‘người tình màn ảnh’ Lương Thanh của phim ‘Những cô gái trong thành phố’. Mặc dù có quan hệ khá thân thiết ở ngoài đời nhưng trước mặt Á hậu Phương Nga – Bình An cố gắng giữ khoảng cách, né tránh các cử chỉ gần gũi với bạn diễn khi cả hai chụp ảnh chung.

Trái ngược với sự e dè của Bình An, Á hậu Phương Nga và Lương Thanh lại rất cởi mở, thậm chí trêu đùa nam diễn viên. Phương Nga còn ‘diễn’ cảnh vòng tay ôm eo và thơm má ‘tình địch’ Lương Thanh’ để bạn trai chụp hình. Á hậu từng thổ lộ rằng, cô chưa bao giờ ghen tuông với những ‘người tình màn ảnh’ của người yêu bởi cô thông cảm cho công việc diễn xuất của Bình An. Thậm chí cô rất quý mến Lương Thanh mỗi lần cả hai có dịp hội ngộ trong các sự kiện showbiz.

