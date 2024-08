"Cặp đôi đẹp nhất Vbiz": 2 năm về chung một nhà chưa vội sinh con mà tập trung làm điều này

Kể từ khi về chung một nhà, cặp đôi "dính như sam" ở bất kỳ sự kiện nào. Nam diễn viên Bình An cho biết anh "thay đổi nhiều từ khi lấy vợ".

Cặp đôi Bình An - Phương Nga được khán giả ưu ái gọi là "cặp đôi vàng trong làng Vbiz".

Thay vì sinh con luôn ngay sau khi kết hôn, Bình An - Phương Nga tập trung phát triển sự nghiệp. Cuộc sống sau hôn nhân của Bình An - Phương Nga được khán giả dành sự quan tâm đặc biệt.

Sau hơn 2 năm về chung một nhà, Bình An - Phương Nga thường xuyên công khai cuộc sống hôn nhân trên mạng xã hội, giản dị nhưng đầy ngọt ngào.

Bình An có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên Á hậu Phương Nga. Tình yêu của họ không ồn ào, phô trương nhưng ngập tràn hạnh phúc. Đây là một trong những cặp đôi đẹp của Vbiz. Từ khi về chung một nhà vào tháng 10/2022, cả hai liên tục có những cử chỉ thân mật trên mạng xã hội lẫn cuộc sống đời thường khiến dân tình không khỏi ghen tị. Nam diễn viên không ngần ngại, thoải mái đáp ứng mọi sở thích của bà xã. Đã đẹp trai lại tâm lý, Bình An là mẫu đàn ông lý tưởng của không ít chị em mơ ước.

Bình An - Phương Nga liên tục cập nhật cuộc sống thường ngày lên mạng xã hội với những khoảnh khắc hạnh phúc, ấm áp. "Cậu" và "Mợ" đã làm cho biết bao con tim phải "tan chảy" vì độ lầy lội nhưng cũng hết sức ngọt ngào và dễ thương.

Nam diễn viên Bình An từng chia sẻ về chuyện tình yêu của mình với Phương Nga rằng: "Lúc cả hai quen nhau Phương Nga chưa làm nghệ thuật, nên khi cô ấy tham gia cuộc thi rồi bỗng nhiên thành Á hậu đã làm cuộc sống của tôi thay đổi khá nhiều.

Cái thay đổi buồn cười nhất đó là trước khi Phương Nga trở thành Á hậu, ra đường tôi mang khẩu trang còn cô ấy thì không. Nhưng sau đó mọi thứ lại ngược lại. Đôi khi cũng cảm thấy rất khó nói, không thể tả được vì cảm xúc bị đổi chiều rất nhiều".

Đến hiện tại, cặp đôi đã tạo nên câu chuyện tình đẹp bằng một đám cưới viên mãn. Khán giả mong rằng trong tương lai gần Bình An - Phương Nga sớm thông báo tin vui đến người hâm mộ.

Hành trình tình yêu của cặp đôi được ví như chuyện ngôn tình.

Đáng chú ý, vừa qua, Bình An - Phương Nga là cặp sao Việt duy nhất tham dự buổi công chiếu phim hoạt hình La Plus Precieuse Des Marchandises (The Most Precious Of Cargoes) tại Liên hoan phim Cannes 2024. Sánh bước trên thảm đỏ, Á hậu Việt Nam 2018 lộng lẫy và kiêu sa với bộ cánh đặt hàng riêng từ nhà thiết kế Lê Thanh Hòa. Ông xã cô chọn vest tone đen - trắng đồng điệu trang phục của vợ.

Phương Nga sinh năm 1998, từng đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018 và ghi tên mình vào Top 10 Miss Grand International 2018. Cô sở hữu nhan sắc xinh đẹp, hiện đang đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình của đài truyền hình. Trong khi đó, Bình An sinh năm 1993, gây ấn tượng bởi các vai diễn trong phim Cả một đời ân oán, Tình khúc Bạch Dương, Những cô gái trong thành phố, Yêu hơn cả bầu trời, Đừng làm mẹ cáu, Biệt dược đen...

Trước khi về chung nhà cặp đôi có 4 năm hẹn hò. Bình An và Phương Nga vướng tin đồn hẹn hò vào thời điểm người đẹp 9X tham gia Hoa hậu Việt Nam 2018. Valentine vào năm 2022, Bình An mới bất ngờ chuẩn bị một buổi tiệc nhỏ với nhiều hoa và bóng bay để cầu hôn bạn gái sau thời gian gắn bó. Nam diễn viên cho biết chính sự tin tưởng, thấu hiểu giúp họ đồng hành cùng nhau trong khoảng thời gian dài.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]