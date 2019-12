Mỹ nhân khiến Trường Giang "cạn lời" khi từ chối 10 triệu, nằng nặc đòi xe hơi là ai?

Thứ Sáu, ngày 06/12/2019 05:47 AM (GMT+7)

Màn xin xe bất chấp của người đẹp này khiến Trường Giang khó xoay xở.

Tập 7 Đưa Em Về Nhà chào đón 2 nghệ sĩ khách mời trẻ trung và duyên dáng – Will và Puka – để hỗ trợ, tư vấn giúp 3 người chơi mang xe về nhà. Vừa bước ra, Trường Giang tặng cho Puka lời khen về nhan sắc nhưng “khịa nhẹ” Will vì quả tóc theo “mốt gáo dừa”. Không chịu thua, Will đáp liền: “Kiểu tóc này tắm xong em chỉ cần xịt xịt mấy phát là xong. Không cần tốn gel sáp gì nhiều”.

Puka miệng thì kêu “Kì diệu không? Giống cái nón vậy á”, tay thì định mô tả mái tóc của Will một cách chân thực nhất có thể nhưng Trường Giang – Will cùng thảng thốt ngăn cô lại vì…“xóc dằm dừa em ơi” khiến mọi người cười lăn còn Puka thì ngáo ngơ chưa kịp hiểu gì.

Khi Trường Giang hỏi tiếp: “Em đang lo lắng điều gì Puka?” thì cô nàng nói vô cùng tự tin: “Em đang lo không biết làm sao lát em đẩy chiếc xe này về nhà..”.

Mặc Trường Giang hết lời giải thích xe là của người chơi nhưng Puka vẫn tích cực hớn hở: “Em biết lái, em sẽ lái về nhà.” Đúng lúc này, Trường Giang chính thức “dội 1 gáo nước lạnh” cho Puka: “Không! Nhà của người ta!”.

Chưa dừng ở đó,khi MC Trường Giang giải thích thêm rằng cô nàng sẽ có khả năng nhận giải thưởng 10 triệu đồng nếu hỗ trợ người chơi chiến thắng chiếc xe hơi, Puka vẫn khăng khăng: “Em không lấy 10 triệu đâu, em lấy chiếc xe thôi!”.

Thấy vậy, Will không nhịn được phải chen vào: “Sang lên em ơi!” còn Trường Giang ca thì cạn lời trước phát ngôn “xin xe bất chấp” của người đẹp làng hài.

Puka sinh năm 1990, tên thật là Nguyễn Kiều Cẩm Thơ, sinh ra và lớn lên tại Đồng Tháp, là một diễn viên của sân khấu Thế giới trẻ. Sinh ra trong một gia đình có điều kiện khá giả nhưng sau đó gặp biến cố phá sản, từ một nàng công chúa bỗng nhiên trở thành “cô bé lọ lem”, phải sống nhờ vào nhà bạn bè. Với sự nỗ lực của bản thân và sự giúp đỡ của các người bạn, đồng nghiệp tốt, Puka cũng đang dần ghi dấu ấn tên tuổi của mình cùng với khán giả.

Về chuyện tình cảm riêng tư, Puka từng có mối tình 3 năm gắn bó rất đẹp với Diệp Tiên nhưng mới tuyên bố "đường ai nấy đi" cách đây ít tháng.

Hai người vốn quen nhau khi tham gia chương trình Cười xuyên Việt do Diệp Tiên làm đạo diễn. Thích sự lăn xả, hết mình trong công việc của con trai NSND Diệp Lang, Puka nhận lời yêu Diệp Tiên sau vài tháng tìm hiểu. Puka từng chia sẻ chuyện về sống chung với Diệp Tiên trong quãng thời gian yêu.

Nói về lý do chia tay Diệp Tiên, Puka cho biết cả hai dừng lại vì có những mâu thuẫn khó giải quyết. Cô phủ nhận có người thứ ba xen vào mối quan hệ của hai người. Puka kể cả hai chia tay trong êm thấm, không có sự tranh chấp dù sở hữu nhiều tài sản chung. Khi chia tay, họ đều chuẩn bị sẵn tâm lý nên không ai quá sốc hay hụt hẫng. Hiện, sau sóng gió tình cảm, cả hai vẫn nói chuyện cùng nhau.

