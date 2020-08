3 nữ cảnh sát giao thông "lạ mà quen" gây xôn xao đường phố

Thứ Hai, ngày 03/08/2020 04:17 AM (GMT+7)

Sự xuất hiện giữa phố đông người của các nữ công an giữ trật tự giao thông này khiến ai nấy đều ngạc nhiên, nhất là khi nhìn gần những nhan sắc ấy.

Hình ảnh sao nữ showbiz Việt trong những bộ trang phục nữ công an, nữ cảnh sát giao thông luôn mang lại cho khán giả một cảm xúc "lạ mà quen". Lạ vì lần đầu được nhìn thấy ngôi sao trong bộ trang phục của một cảnh sát, quen vì gương mặt ấy đã ghi dấu ấn đẹp trong mỗi người hâm mộ. Mới đây, nữ ca sĩ Dương Hoàng Yến trong một clip hậu trường của chương trình "Giai điệu tự hào" đã khoác lên mình bộ trang phục nữ cảnh sát giao thông. Nụ cười tươi tắn của cô khiến bao người đi đường khó rời mắt.

Dương Hoàng Yến là nữ ca sĩ trẻ sinh ra tại Hà Nội. Thời gian gần đây cô liên tiếp tung ra nhiều ca khúc tạo "hit" như Tình cũ bao giờ cũng tốt hơn, Không phải em đúng không, Một mình em quen rồi... Cô từng thi đỗ thủ khoa vào khoa thanh nhạc của Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và hiện là giảng viên thanh nhạc.

Ngoài đời thường, Dương Hoàng Yến gắn bó với bạn trai - ca sĩ Hà Anh được gần 10 năm hẹn hò. Cả hai cùng hoạt động nghệ thuật nên dễ đồng cảm với nhau. Ngôi sao sinh năm 1991 cũng tiết lộ cô và bạn trai đã dự tính sẽ về chung một nhà.

Cũng khoác lên mình bộ trang phục công an giao thông là nữ ca sĩ Lương Bích Hữu khi quay một MV ca nhạc mang tên "Học cách đi một mình" trong mini album cùng tên. Trong MV, Bích Hữu vào vai một nữ cảnh sát giao thông đầy trách nhiệm, dành nhiều thời gian cho công việc. Nhưng cũng chính vì thế người yêu của cô chán nản, phản bội để đến với người khác.

Lương Bích Hữu được khen xinh đẹp khi mặc trang phục của công an giao thông. Lý do cô lựa chọn hình tượng này trong MV ca nhạc vì mong muốn khán giả hiểu hơn về cuộc sống đời thường của người cảnh sát giao thông khi cởi bỏ cảnh phục, họ cũng có những nỗi khổ tâm của cuộc sống, nhất là khi phải hi sinh vì công việc.

Người đóng cùng với Lương Bích Hữu trong MV này là Tony Việt.

Lương Bích Hữu gắn liền với biệt danh "cô gái Trung Hoa" từ sau bản "hit" cùng tên. Cô hoạt động sôi nổi trong nhiều vai trò, từ ca sĩ, nhạc sĩ, đến diễn viên truyền hình, diễn viên nhạc kịch, người mẫu ảnh kiêm nhà sản xuất âm nhạc.

Sau khi chia tay Khánh Đơn vào năm 2015, cựu thành viên nhóm H.A.T vẫn chưa hé lộ về chuyện tình mới.

Hoa hậu Ngọc Hân từng có những trải nghiệm khi vào vai một cảnh sát giao thông trên đường phố Hà Nội, đúng điểm nút hay tắc nghẽn. Nhan sắc rạng ngời của nàng hoa hậu khiến nhiều người đi đường đã nhanh tay lấy máy ảnh ra chụp từ xa.

Cô tranh thủ đánh lại son môi và thực tập các thao tác của một công an giao thông vào năm 2016. Hình ảnh của hoa hậu Việt Nam 2010 đã đốn tim fan. Khi đó, Ngọc Hân còn cập nhật hình ảnh về số tiền nhỏ mà cô phạt một trường hợp vi phạm luật giao thông.

Trong một lần khác, Ngọc Hân cũng mặc trang phục công an, chụp hình selfie tại một nhà máy may mặc. Nụ cười tươi rói giúp bức ảnh trở nên ấn tượng, không cần qua chỉnh sửa.

Ngọc Hân thời gian gần đây tập trung chủ yếu vào công việc thiết kế thời trang, kinh doanh. Cô và bạn trai yêu lâu năm dự định sắp kết hôn nhưng phải tạm hoãn vì dịch Covid-19.

Nàng hoa hậu cũng đang sở hữu cho mình một căn hộ cao cấp ở Hà Nội. Ngọc Hân là hình ảnh lý tưởng vừa xinh đẹp lại giỏi giang.

Ngoài ra người đẹp còn làm MC dẫn chương trình Không gian xanh, Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội, Vầng trăng cổ tích, Tổ ấm 11 giờ...

