Trước khi bị bắt, Chủ tịch Nguyễn Khánh Hưng giàu cỡ nào?

Ngày 30/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Khánh Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (LDG Investment - LDG) về tội “Lừa dối khách hàng” quy định tại Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), xảy ra tại dự án khu dân cư Tân Thịnh, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, ngày 21/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Lừa dối khách hàng” xảy ra tại Dự án khu dân cư Tân Thịnh thuộc xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai để tiến hành điều tra làm rõ.

Theo tìm hiểu, ông Nguyễn Khánh Hưng sinh năm 1978 tại Quảng Bình. Trước khi bị bắt, ông Nguyễn Khánh Hưng đang trực tiếp nắm giữ hơn 10,068 triệu cổ phiếu LDG. Hồi tháng 8/2023, ông Hưng gây chú ý khi bán chui 2,6 triệu cổ phiếu LDG để giảm nắm giữ LDG từ 10,06 triệu cổ phiếu (3,92%) xuống còn 7,46 triệu cổ phiếu (2,91%). Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) đã thực hiện loại bỏ đối với giao dịch bán 2,6 triệu LDG này của ông Hưng.

Trong phiên giao dịch ngày 30/11, cổ phiếu LDG ghi nhận mức giảm 2,89% so với phiên liền trước để đóng cửa ở mức giá 3.700đ/cổ phiếu. Đây là mức giá thấp nhất của mã cổ phiếu này kể từ kết thúc phiên giao dịch ngày 8/11.

Với mức giá 3.700đ/cổ phiếu kết phiên giao dịch cuối cùng của tháng 11/2023, khối tài sản trên sàn chứng khoán của ông Nguyễn Khánh Hưng tại doanh nghiệp mình làm Chủ tịch có giá trị gần 37,3 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh của LDG trong quý III/2023, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần âm 554,7 triệu đồng, trong khi cùng kỳ lãi 6,8 tỷ đồng. Dù đã kinh doanh dưới giá vốn nhưng LDG còn ghi nhận chi phí tài chính tăng cao. Chi phí tài chính tăng 42% so cùng kỳ lên 49 tỷ đồng, qua đó khiến LDG lỗ sau thuế 64,9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi 1,659 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của LDG đạt 485 triệu đồng, trong khi cùng kỳ lãi 146,3 tỷ đồng. Công ty lỗ ròng 209,3 tỷ đồng trong khi 9 tháng đầu năm ngoái lãi 8,3 tỷ đồng.

Năm 2023, Đầu tư LDG đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 1.448 tỷ đồng, tăng 424,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 3,9 tỷ đồng, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm trước. Với việc lỗ kỷ lục trong 9 tháng đầu năm, Công ty Đầu tư LDG còn cách rất xa kế hoạch có lãi trong năm tài chính 2023.

Tại ngày 30/09/2023, LDG có tổng tài sản 7.590,4 tỷ đồng, giảm 3,4% so đầu năm. Trong đó, khoản tiền ghi nhận 46,9 tỷ đồng, gấp hơn 14 lần so với thời điểm đầu năm, hầu hết là khoản tiền gửi ngân hàng. Các khoản phải thu ngắn hạn là 4.047,8 tỷ đồng, giảm 3% so với thời điểm 1/1/2023.

LDG có hàng tồn kho ở mức 1.227,9 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Tài sản dở dang dài hạn cũng tăng nhẹ hơn 2% lên mức 523,6 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối, LDG còn hơn 4.558 tỷ đồng nợ phải trả, giảm nhẹ 1% so với đầu năm. Trong đó, khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 1.032 tỷ đồng và 300 tỷ đồng khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn.

Vốn chủ sở hữu tính đến cuối quý III là 3.032 tỷ đồng, giảm 6,4% so với đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 432,9 tỷ đồng.

