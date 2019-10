Than vì làm Tổng thống Mỹ mất 5 tỷ USD, khối tài sản của ông Donald Trump gồm những gì?

Thứ Sáu, ngày 25/10/2019 14:30 PM (GMT+7)

Hồi đầu tháng 10, trong một bài phát biểu, Tổng thống Donald Trump cho biết, kể từ khi lên làm Tổng thống số tài sản của ông đã giảm từ 2-5 tỷ USD. Thực tế, dựa vào bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới của Forbes, việc số tài sản không thay đổi trong khi những tỷ phú khác ngày một giàu lên khiến Tổng thống Trump tụt 16 bậc trên bảng xếp hạng so với năm trước và 119 bậc so với năm 2016, thời điểm trước khi ông nhậm chức.

Tổng thống Trump nói mất 2-5 tỷ USD vì làm Tổng thống Mỹ.

Hồi tháng 3/2016, theo tính toán của Forbes, trước khi ông Trump trở thành tổng thống Mỹ, tài sản của ông đạt 4,5 tỷ USD. Như vậy, theo cách tính của Forbes, tổng tài sản của tỷ phú New York sụt giảm khoảng 1,4 tỷ USD trong hơn 3 năm qua. Chưa đến mức 2-5 tỷ USD, nhưng đây cũng là con số rất lớn.

Ông Trump hiện chỉ đứng thứ 275 trong số 400 người giàu nhất nước Mỹ. Tuy được cho là không thiệt hại quá lớn như vậy nhưng khối tài sản của Tổng thống Donald Trump thực sự không thể đùa được.

Khối tài sản tỷ USD của ông Trump gồm các bất động sản tại thành phố New York trị giá 1,47 tỷ USD, các bất động sản ngoài New York trị giá 630 triệu USD, các câu lạc bộ và sân golf trị giá 550 triệu USD, tiền mặt và tài sản cá nhân trị giá 310 triệu USD, các thương hiệu riêng trị giá 170 triệu USD.

Tại New York, Tổng thống Mỹ đang sở hữu 30% cổ phần tại toà nhà 1290 Avenue of the Americas trị giá khoảng 446 triệu USD. Ông cũng đang có hợp đồng cho thuê mặt bằng tại các toà nhà 40 Wall Street, 6E.57th Street, Trump Plaza... Trump đang sở hữu 4 resort và sân golf, trong đó có khu Mar-a-Lago tại Palm Beach, Florida - nơi ông tiếp Thủ tướng Nhật Bản - Shinzo Abe năm ngoái và có thể gặp Chủ tịch Trung Quốc - Tập Cận Bình để ký một thoả thuận về thương mại cuối tháng này.

Các thương hiệu của Tổng thống Mỹ gồm Trump Hotel Management & Licensing Business trị giá 170 triệu USD, Trump Product Licensing trị giá 3 triệu USD. Forbes ước tính, Trump đang sở hữu 140 triệu USD tiền mặt, 2 phi cơ riêng và 3 trực thăng trị giá 32 triệu USD.

Một chuyên cơ riêng của tỷ phú Donald Trump.

Trước cuộc tranh cử Tổng thống, ông được cho là đã mua một chiếc Boeing 727 với giá 8 triệu USD và sau đó năm 2010 thay bằng một chiếc Boeing 757 mua lại từ người đồng sáng lập Microsoft - Paul Allen với giá 100 triệu USD. Theo tờ New York Times, máy bay này tốn hàng nghìn USD tiền nhiên liệu mỗi giờ bay.

Ngoài ra, theo New York Times, ông Trump cũng sở hữu một chiếc máy bay Cessna, có giá mua mới là khoảng 15,3 triệu USD và mua cũ là 3,2 triệu USD vào năm 2016.

Đó là chưa kể tới 3 chiếc trực thăng Sikorsky cũng thuộc sở hữu của ông Trump, trong đó có một chiếc Sikorsky S-76s mua lại với giá khoảng 5 - 7 triệu USD - chưa tính 750.000 USD thiết kế lại nội thất gồm phần cứng dát vàng 24 carat.

Tổng thống Mỹ cũng sở hữu bộ sưu tập siêu xe gồm Rolls-Royce Silver Cloud, Rolls-Royce Phantom, Maybach, Ferrari và Mercedes-Benz 3600. Ông từng tặng phu nhân Melania Trump mua một chiếc SLR McLaren giá 455.000 USD, theo tờ Washington Post.

Trước khi chuyển đến Nhà Trắng, ông Trump từng sống trong căn penthouse 100 triệu USD ở Trump Tower tại New York.

Khu dinh thự Mar-A-Lago rộng gần 7 hecta được mua lại với giá 10 triệu USD

Là tỷ phú địa ốc, ông Trump cũng sở hữu nhiều bất động sản khác ở Mỹ, gồm khu dinh thự Mar-A-Lago rộng gần 7 hecta tại Palm Beach, bang Florida mà ông mua với giá 10 triệu USD. Dinh thự tại đây có 58 phòng ngủ, 33 phòng tắm, 12 lò sưởi và 3 hầm trú bom.

Ngoài ra, gia đình Tổng thống Trump cũng sở hữu khu nghỉ dưỡng riêng Le Chateau Des Palmiers ở St. Martin, hay dinh thự ở Beverly Hills. Cùng với đó là dinh thự có tên Seven Springs rộng hơn 3.600m2 ở Bedford, New York, được mua với giá 7,5 triệu USD và dùng làm nơi nghỉ dưỡng.

Forbes đánh giá, trị giá khối tài sản của Tổng thống Trump không thay đổi nhưng điều này không có nghĩa là hoạt động kinh doanh của ông đã ổn định. Tại trái tim đế chế kinh doanh của Trump ở khu trung tâm Manhattan, giá trị toà Trump Tower và 6E.57th Street ước tính giảm 64 triệu USD năm qua.

Trump Tower là "trái tim" của đế chế Trump.

Hợp đồng cho Gucci thuê mặt bằng tại Trump Tower sẽ đáo hạn sau 7 năm tới. Trong bối cảnh thương mại điện tử tiếp tục bùng nổ, ông Trump nhiều khả năng khó ký được một hợp đồng mới có khả năng sinh lời hấp dẫn như hiện tại. Nike cũng rời toà 6E.57th Street năm ngoái. Tuy nhiên, Trump vẫn may mắn khi thu được tiền thuê mặt bằng từ đại gia trang sức Tiffany tiếp quản diện tích Nike để lại.

Giá trị Trump National Doral Miami - khu nghỉ dưỡng, sân golf có doanh thu cao nhất của Trump cũng giảm khoảng 26 triệu USD năm ngoái. Một nguồn tin của Forbes cho biết, trước đây tổ hợp này thu hút rất đông du khách nhưng đã mất 100.000 đơn đặt phòng sau khi Trump đắc cử Tổng thống.

Dù vậy, danh mục đầu tư của ông Trump cũng có một số điểm sáng. Toà 1290 Avenue of the Americas tại New York và 555 California Street tại San Francisco đã tăng giá trị khoảng 160 triệu USD năm ngoái. Tại Las Vegas, ông Trump có một khoản vay gắn với khách sạn Trump International trước cuộc bầu cử năm 2016. Tuy nhiên, một trợ lý phó chủ tịch tại Trump Organization cho biết, ông Trump đã trả hết khoản nợ này.

Bận rộn với công việc tại Nhà Trắng nhưng Donald Trump vẫn tiếp tục kinh doanh. Theo Forbes, ông đã bán khoảng 35 triệu USD bất động sản năm ngoái. Đầu năm nay, Trump bán căn hộ tại toà Trump Parc East với giá 2,15 triệu USD.

Ông Trump có thể thăng hạng trong danh sách người giàu của Forbes nhưng không còn là quan chức giàu nhất nước Mỹ. Hồi tháng 1, danh hiệu này đã thuộc về JB Pritzke - người thừa kế chuỗi khách sạn Hyatt với khối tài sản 3,2 tỷ USD khi ông trở thành Thống đốc bang Illinois.

Theo tờ Washington Post, năm 2009, ông Trump và phu nhân Melania đã quyên góp khoảng 5.000 - 9.999 USD cho giải thể thao dành cho cảnh sát thành phố New York - Police Athletic League. Năm 2017, ông cũng dành 1 triệu USD tiền riêng để hỗ trợ các nạn nhân của bão Harvey.