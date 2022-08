Thạc sĩ 48 tuổi người Bắc Ninh sở hữu tài sản gần 700 tỷ đồng

Sau 3 phiên tăng điểm liên tiếp, thị trường chứng khoán Việt Nam đã quay đầu giảm trong phiên giao dịch cuối tuần (26/8). Kết thúc phiên, VN-Index giảm 6,31 điểm (-0,49%) xuống 1.282,57 điểm; HNX giảm 2,37 điểm (-0,78%) xuống 299,5 điểm; UPCoM giảm 0,79 điểm (-0,84%) xuống 92,8 điểm. Xét cho cả tuần, VN-Index tăng 13,39 điểm (+1,06%); HNX-Index tăng 1,56 điểm (+0,52%).

Thống kê cho thấy, trong tuần giao dịch từ ngày 22-26/8, mã cổ phiếu API của CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương trên sàn HNX ghi nhận mức tăng ấn tượng tới 47,2% tương đương mức tăng 18.600 đồng/cổ phiếu để đóng cửa ở mức giá 58.000 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu API có một tuần giao dịch tăng ấn tượng sau khi thông tin CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (API) sẽ chốt danh sách cổ đông chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 120% vào ngày 07/09/2022 đã tác động tích cực đến tâm lý nhà đầu tư với cổ phiếu này. Theo đó, API dự kiến phát hành 45,9 triệu cổ phiếu thưởng, vốn sở hữu sẽ tăng từ 382 tỷ đồng lên 840,6 tỷ đồng.

Khối tài sản của ông Nguyễn Đỗ Lăng tăng mạnh cùng đà tăng của cổ phiếu API

Đà tăng mạnh của cổ phiếu API trong tuần vừa qua không chỉ mang về niềm vui cho các cổ đông của doanh nghiệp. Mức tăng ấn tượng này còn giúp khối tài sản của ông Nguyễn Đỗ Lăng, Thành viên Hội đồng quản trị của API và Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương (APS) ghi nhận mức tăng thêm gần 140 tỷ đồng. Chỉ tính riêng khối tài sản của ông Lăng ở API có giá thị trường là gần 435 tỷ đồng.

Với đà tăng mạnh của các mã cổ phiếu trong hệ sinh thái Apec như API, APS, IDJ, CSC thời gian qua đã đưa Thạc sĩ 48 tuổi quê gốc Bắc Ninh từ một người “vô danh” trong danh sách tỷ phú giàu có ở Việt Nam để lọt vào Top 200 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Tính theo giá thị trường kết thúc phiên giao dịch ngày 26/8, khối tài sản của Thạc sĩ 48 tuổi quê gốc Bắc Ninh đang trực tiếp sở hữu lên tới 684 tỷ đồng. Bên cạnh đó, khối tài sản của Huỳnh Thị Mai Dung, vợ ông Lăng cũng tăng mạnh lên hơn 544 tỷ đồng cùng đà tăng ấn tượng của cổ phiếu API trong tuần giao dịch vừa qua.

Sau phiên giảm điểm của VN-Index ngày 26/8, nhận định về xu hướng thị trường chứng khoán Việt Nam trong những phiên giao dịch tới, chuyên gia của Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt (VDSC) đánh giá thị trường trở lại trạng thái thận trọng sau 3 phiên tăng điểm, do cầu giá cao nhìn chung vẫn còn thận trọng bất chấp tín hiệu vượt cản 1.284 điểm. Thanh khoản tăng so với phiên trước, cho thấy áp lực cung đang gia tăng khi VN-Index hướng đến gần ngưỡng cản quan trọng 1.300 điểm. Hiện tại, vùng 1.280 điểm của VN-Index có thể sẽ có động thái hỗ trợ cho thị trường và giúp thị trường có nhịp hồi để kiểm tra cung cầu. Tuy nhiên, dự kiến áp lực cung tại vùng 1.290 – 1.300 điểm vẫn còn mạnh. Do vậy, nhà đầu tư vẫn nên cẩn trọng và hạn chế vị thế mua. Đồng thời nên cân nhắc tiếp tục cơ cấu danh mục theo hướng giảm thiểu rủi ro, do áp lực từ vùng cản đối với thị trường vẫn đang hiện hữu.

Chuyên gia của Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt (VCSC) dự báo trong phiên giao dịch tới, thị trường sẽ có quán tính giảm vào đầu ngày để chỉ số đại diện VN-Index kiểm định lực mua giá thấp thúc đẩy bởi hỗ trợ MA5, MA10 ngày tại 1.275-1.280 điểm. Nếu lực bán ra không mạnh và được hấp thụ bởi lực cầu, VN-Index có thể sẽ hồi phục trở lại về phía cuối ngày. Ở kịch bản này, chỉ số sẽ tiếp tục hướng lên ngưỡng kháng cự mạnh gần nhất quanh mốc 1.310 điểm. Ngược lại, nếu lực bán tiếp tục chiếm ưu thế và khiến VN-Index đóng cửa dưới 1.275 điểm, chỉ số sẽ cần kiểm định hỗ trợ sâu hơn tạo bởi đường MA20 và MA50 ngày đang hội tụ tại 1.265 điểm và đây cũng là mức pivot để xác định khả năng thay đổi xu hướng hiện tại của thị trường.

Chuyên gia của công ty cổ phần chứng khoán Asean (Aseansc) đánh giá phiên giảm điểm ngày 26/8 chỉ là phiên điều chỉnh kỹ thuật bình thường, và kỳ vọng các vùng hỗ trợ gần sẽ giúp chỉ số phục hồi trở lại trong phiên tới. Dự báo trong phiên giao dịch tới, lực cầu tại vùng hỗ trợ gần 1.275 – 1.280 điểm, và xa hơn là vùng hỗ trợ 1.265 – 1.270 điểm, có thể giúp chỉ số VN-Index có sự hồi phục nhất định, trước khi có sự phân định xu hướng rõ ràng hơn về cuối ngày.

