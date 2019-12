Soi khối tài sản khổng lồ của vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Thứ Bảy, ngày 21/12/2019 16:00 PM (GMT+7)

Với thị giá cổ phiếu VIC trên thị trường ở mức 115.800 đồng, giá trị khối tài sản của vợ chồng ông Phạm Nhật Vượng sở hữu ước khoảng 244.200 tỉ đồng (10,5 tỉ USD).

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng Sự kiện:

Vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng tỷ lệ sở hữu tại Vingroup

CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam vừa thông báo về giao dịch làm tăng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Tập đoàn Vingroup (VIC).

Theo đó, cổ đông lớn nhất của Vingroup sẽ nhận góp vốn bằng 55,6 triệu cổ phiếu, dự kiến từ 25/12/2019 đến 23/1/2020. Tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn Đầu tư Việt Nam theo đó cũng sẽ thay đổi từ 31,5% tăng lên 32,67%.

Tài sản của vợ chồng ông Phạm Nhật Vượng sở hữu ước khoảng 244.200 tỉ đồng.

Tập đoàn Đầu tư Việt Nam do ông Phạm Nhật Vượng là Chủ tịch và vợ là bà Phạm Thu Hương đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch. Hai vợ chồng ông Vượng cũng là hai cổ đông sở hữu gần như toàn bộ cổ phần công ty này.

Tại Vingroup, ông Vượng đang sở hữu 876 triệu cổ phần, tương ứng tỷ lệ 25,54% và bà Hương sở hữu 151 triệu cổ phần, tương ứng tỷ lệ 4,4%.

Như vậy, sau giao dịch của Tập đoàn Đầu tư Việt Nam, tỷ lệ sở hữu của nhóm vợ chồng ông Vượng và công ty này tại Vingroup tăng lên tới 62,61%.

Trong bức thư gửi các cán bộ nhân viên CTCP Dịch vụ Thương mại Tổng hợp VinCommerce (VCM) và Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Phát triển Nông nghiệp VinEco (VAC), Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Masan đã có những chia sẻ về định hướng phát triển sau "cái bắt tay lịch sử" với Tập đoàn Vingroup.

Ông Nguyễn Đăng Quang cũng đưa ra mục tiêu với VCM và VEC có lãi từ năm 2021.

Theo đó, ban điều hành của Masan Group quyết định các công ty VCM, VEC và Masan Consumer tiếp tục là các công ty hoạt động độc lập với nhau. Đồng thời, các công ty này cũng sẽ tương hỗ nhau hoạt động trên thị trường.

Ông Nguyễn Đăng Quang cũng đưa ra mục tiêu với VCM và VEC là đạt điểm hòa vốn EBITDA vào năm 2020, dự kiến bắt đầu có lãi từ năm 2021.

Quan hệ giữa Masan Consumer và VCM vẫn sẽ bình đẳng như giữa các nhà cung cấp và chuỗi kinh doanh siêu thị thông thường.

Việc sáp nhập giữa ba doanh nghiệp được Chủ tịch Masan Group khẳng định sẽ không ảnh hưởng đến hệ thống quản trị hiện tại của VCM và VEC cũng như các điều khoản của hợp đồng lao động. Các chính sách đãi ngộ của nhân viên với Tập đoàn Vingroup được giữ nguyên, ngoài ra nhân viên còn được hưởng các đãi ngộ từ Masan Group.

Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Hoa Sen ngày 17/12 đã ban hành nghị quyết về việc bổ nhiệm ông Trần Thành Nam giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc kể từ ngày 1/1/2020.

Thời gian tập sự chức Quyền Phó TGĐ là từ 18 đến 24 tháng từ ngày bổ nhiệm, theo qui định hiện hành của tập đoàn. Ông Nam sinh ngày 24/4/1988, hiện đang là Giám đốc Hệ thống phân phối của Hoa Sen.

Liên quan tới hệ thống phân phối, hôm 18/12 Hội đồng quản trị Hoa Sen đã thông qua chủ trương chuyển đổi 16 chi nhánh còn lại thuộc mô hình cũ thành cửa hàng trực thuộc chi nhánh tỉnh.

Ngoài ra, Hoa Sen cũng thông qua chủ trương thành lập mới một chi nhánh tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Từ 491 chi nhánh thời điểm cuối năm 2018, Hoa Sen hiện nay còn lại chưa đầy 40 chi nhánh.

Ban Điều hành của Hoa Sen đang có 7 người gồm Tổng Giám đốc Trần Quốc Trí, 5 Phó Tổng Giám đốc gồm các ông: Hoàng Đức Huy, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Minh Khoa, Hồ Thanh Hiếu, Trần Quốc Phẩm và một Quyền Phó TGĐ là ông Nguyễn Ngọc Duy.

Từ ngày 1/1/2020, ông Trần Thành Nam sẽ là thành viên thứ 8 trong Ban Điều hành của Hoa Sen.

CTCP Cao su Sao Vàng vừa công bố nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 diễn ra vào ngày 16/12.

Có hai ứng viên đề cử vào HĐQT Cao su Sao Vàng nhiệm kì 2016-2021 gồm: Ông Phạm Hoành Sơn - Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hoành Sơn và ông Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên HĐQT kể từ tháng 4/2016, đồng thời là một trong những thành viên đại diện phần vốn góp Nhà nước tại Cao su Sao Vàng.

Sau khi tiến hành bầu cử, ông Phạm Hoành Sơn được 12,9 triệu phiếu, tương đương 55,74% số cổ phần có quyền biểu quyết. Còn ông Nguyễn Thanh Tùng được 10,2 triệu phiếu, ứng với 44,19% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo đó, ông Phạm Hoành Sơn đã trúng cử thành viên HĐQT Cao su Sao Vàng nhiệm kì 2016-2021. Đồng thời, nhóm Hoành Sơn giữ 3/7 ghế trong HĐQT Cao su Sao Vàng.

Trước ngày diễn ra ĐHĐCĐ bất thường, cổ đông Nguyễn Tiến Ngọc, người nắm gần 1,75 triệu cp SRC, tương đương 6,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề nghị ĐHĐCĐ xem xét miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Thanh Tùng. Thay vào đó, ông Nguyễn Tiến Ngọc đề cử ông Phạm Hoành Sơn vào HĐQT Cao Su Sao Vàng.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa phát lệnh truy nã bị can Trần Hữu Giang (54 tuổi, ở phường An Phú, quận 2, TP.HCM), nguyên Phó giám đốc Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí (Petroland).

Trước khi bị phát lệnh truy nã, ông Giang bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3 điều 356 bộ luật Hình sự, nhưng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Trong quyết định truy nã, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an nêu rõ, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất.

Hồi đầu tháng 10, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Bùi Minh Chính, Chủ tịch HĐQT Petroland, để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Nguồn: http://danviet.vn/kinh-te-the-gioi/soi-khoi-tai-san-khong-lo-cua-vo-chong-ty-phu-pham-nhat-vuong...Nguồn: http://danviet.vn/kinh-te-the-gioi/soi-khoi-tai-san-khong-lo-cua-vo-chong-ty-phu-pham-nhat-vuong-1043228.html