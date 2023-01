Những ái nữ nhà đại gia Việt sở hữu tài sản nghìn tỷ đồng

Bà Lê Thu Thủy ái nữ nhà bà Nguyễn Thị Nga

Bà Lê Thu Thủy sinh năm 1983, được biết đến là con gái bà Nguyễn Thị Nga - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT SeABank. Trước khi đầu quân cho SeABank, bà Thủy đã có kinh nghiệm nhiều năm làm việc tại các tổ chức tài chính ngân hàng quốc tế. Trong quá trình làm việc 15 năm tại SeABank, bà Thủy trải qua hầu hết vị trí công tác tại các bộ phận trong ngân hàng, sau đó được bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc vào năm 2018.

Từ ngày 11/7/2022, bà Thủy rời vị trí Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SSB). Tuy nhiên, bà Thủy vẫn là một trong những lãnh đạo cấp cao của SeABank với tư cách Phó chủ tịch HĐQT.

Bà Thủy hiện đang sở hữu hơn 2% vốn điều lệ của ngân hàng SeABank với gần 50 triệu cổ phiếu SSB. Tính theo giá thị trường kết thúc phiên giao dịch ngày 19/1, bà Lê Thu Thủy đang trực tiếp sở hữu khối tài sản trị giá 1.631,4 tỷ đồng và là ái nữ sở hữu khối tài sản khủng nhất nhà đại gia Việt.

Bà Đặng Huỳnh Ức My ái nữ nhà bà Huỳnh Bích Ngọc

Bà Đặng Huỳnh Ức My là con gái của ông Đặng Văn Thành và bà Huỳnh Bích Ngọc. Bà Ngọc là người sáng lập nên Tập đoàn Thành Thành Công và có kinh nghiệm trên 30 năm trong lĩnh vực mía đường. Bà My từng sang New Zealand học tập và lấy bằng cử nhân quản trị kinh doanh - tài chính. Sinh ra trong gia đình có truyền thống kinh doanh, kết hợp với khả năng thiên phú, Đặng Huỳnh Ức My nhanh chóng khẳng định tên tuổi của mình trên thương trường.

Năm 2006, khi chỉ mới 25 tuổi, Ức My đã từng nắm giữ chức vụ PGĐ điều hành, Phó TGĐ thường trực CTCP Thành Thành Công. Và đến tháng 7/2009, Ức My trở thành nữ TGĐ trẻ tuổi nhất trong Tập đoàn vào năm 28 tuổi.

Từ tháng 4/2012 – 2/2015 bà nắm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT CTCP Mía đường Thành Thành Công -Tây Ninh. Đến tháng 10/2019 bà được bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Thành Thành Công Biên Hòa (TTC – BH) với mã cổ phiếu là SBT.

Không chỉ giữ vị trí lãnh đạo sại SBT, hiện bà Ức My đang là cổ đông cá nhân lớn nhất của CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa với hơn 112,14 triệu cổ phiếu chiếm tỷ lệ 16,66% số cổ phần của doanh nghiệp. Tính theo giá thị trường kết phiên giao dịch cuối cùng của năm âm lịch 2022, nữ doanh nhân 42 tuổi đang sở hữu khối tài sản trị giá 1.631,15 tỷ đồng.

Bà Trần Phương Ngọc Hà ái nữ nhà bà Cao Thị Ngọc Dung

Trần Phương Ngọc Hà - Haily Tran con gái út của nữ tướng Cao Thị Ngọc Dung. Được biết, cô đã đi du học từ năm mới 15 tuổi, có 4 năm đại học ở Ivy League, cùng với 2 năm theo học thạc sĩ chuyên ngành Quy hoạch đô thị ở Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT).

Ái nữ nhà bà Cao Thị Ngọc Dung cũng đã giành được 1 suất học bổng tiến sĩ chuyên ngành International Development (phát triển cộng đồng và bền vững) ở Đại học danh giá hàng đầu thế giới - Đại học Oxford.

Theo công bố, ái nữ của nữ tướng Cao Thị Ngọc Dung đang trực tiếp sở hữu 9,2 triệu cổ phiếu PNJ tương đương tỷ lệ 3,74% lượng cổ phiếu đang lưu hành của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận.

Trong phiên giao dịch ngày 19/1, PNJ ghi nhận mức tăng 400 đồng/cổ phiếu để đóng cửa ở mức giá 88.900đ/cổ phiếu. Tính theo giá thị trường, khối tài sản bà Trần Phương Ngọc Hà đang trực tiếp sở hữu có giá trị 1.090 tỷ đồng.

Bà Trịnh Mai Linh ái nữ nhà ông Trịnh Văn Tuấn

Trong số những ái nữ nhà đại gia Việt sở hữu khối tài sản nghìn tỷ, cái tên Trịnh Mai Linh 1 trong số 4 người con gái của ông Trịnh Văn Tuấn Chủ tịch hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng OCB là cái tên bí ẩn nhất khi chưa từng xuất hiện trước giới truyền thông.

Mặc dù vậy, bà Trịnh Mai Linh đang trực tiếp nắm giữ hơn 58,5 triệu cổ phiếu OCB và là cổ đông cá nhân lớn thứ 2 tại ngân hàng này sau Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn. Ông Tuấn đang nắm giữ 60,7 cổ phiếu, tương đương 4,43% vốn điều lệ của OCB.

Tính theo giá thị trường kết phiên giao dịch ngày 19/1, bà Trịnh Mai Linh đang nắm giữ khối tài sản có giá trị 1.041 tỷ đồng.

