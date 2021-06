Đại gia tuần qua: Vượt mặt hàng loạt ông lớn, đây là DN có vốn hóa lớn nhất sàn chứng khoán VN

Thứ Bảy, ngày 26/06/2021 16:17 PM (GMT+7)

Với việc được HoSE chấp thuận niêm yết bổ sung gần 1,16 tỷ cổ phiếu, Hòa Phát đã trở thành doanh nghiệp có vốn điều lệ lớn nhất thị trường chứng khoán.

Doanh nghiệp của "vua thép" có vốn lớn nhất sàn chứng khoán

Với việc được HoSE chấp thuận niêm yết bổ sung gần 1,16 tỷ cổ phiếu, Hòa Phát đã trở thành doanh nghiệp có vốn điều lệ lớn nhất thị trường chứng khoán. Sau phát hành, số lượng cổ phiếu niêm yết và giao dịch của HPG đạt trên 4,47 tỷ đơn vị, tương đương vốn điều lệ doanh nghiệp trên 44.729 tỷ đồng.

Doanh nghiệp của "vua thép" có vốn lớn nhất sàn chứng khoán

Nếu so với thời điểm bắt đầu niêm yết trên HoSE cuối năm 2007, quy mô vốn của nhà sản xuất thép lớn nhất thị trường trong nước này đã tăng gấp 34 lần.

Hiện Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long cũng là một trong 10 doanh nghiệp có giá trị niêm yết lớn nhất thị trường chứng khoán với vốn hóa gần 230.000 tỷ đồng, xếp thứ 4 trong nhóm doanh nghiệp niêm yết và cao nhất nhóm doanh nghiệp ngành sắt thép.

Con gái "chúa đảo" Tuần Châu sẽ đầu tư cổ phiếu Gỗ Trường Thành?

Mới đây, CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF) đã công bố danh sách 19 nhà đầu tư dự kiến mua hơn 59,4 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cp. Đây là cổ phiếu ưu đãi cổ tức (12%/năm) có quyền chuyển đổi.

Trong 19 nhà đầu tư này chỉ có một tổ chức là CTCP Đầu tư phân phối Satico. Trong danh sách 18 nhà đầu tư cá nhân còn lại có một số cái tên khá chú ý như bà Đào Thuỵ Phương Thảo đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu, tương ứng với số tiền chi ra lên tới 50 tỷ đồng.

Dù không có thông tin khác ngoài tên nhưng cái tên Đào Thuỵ Phương Thảo gợi ngay cho nhiều nghĩ tới người vợ của ông Võ Quốc Lợi (1988), thành viên HĐQT của Gỗ Trường Thành. Ông Lợi cũng chính là con trai cả của ông Võ Quốc Thắng ("bầu" Thắng).

Ba công ty liên quan tới "bầu" Thắng trở thành cổ đông của Gỗ Trường Thành thông qua đợt phát hành riêng lẻ gần 96,6 triệu cổ phiếu, hoán đổi với cổ phần CTCP Sứ Thiên Thanh theo hình thức sáp nhập năm 2019.

Trong báo cáo quản trị năm 2020 của Gỗ Trường Thành không đề cập tới việc bà Đào Thuỵ Phương Thảo là người có liên quan tới ông Võ Quốc Lợi trong bối cảnh bà Thảo và ông Lợi mới kết hôn vào đầu tháng 11/2020.

Nói thêm về bà Thảo, bà sinh năm 1990 và chính là con gái của ông Đào Hồng Tuyển, "chúa đảo" Tuần Châu. Hết năm 2020, chồng bà Thảo là ông Võ Quốc Lợi sở hữu 307.802 cổ phiếu TTF.

CEO Bitexco Vũ Quang Bảo rút khỏi HĐQT IDICO

Tổng công ty IDICO - CTCP (IDC) vừa nhận đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT kể từ ngày 1/7/2021 của ông Vũ Quang Bảo, Tổng Giám đốc công ty TNHH Tập đoàn Bitexco.

Lý do từ nhiệm là giữa tháng 6, Bitexco đã bán hết 67,5 triệu cổ phiếu IDC, tương đương 22,5% vốn điều lệ của IDICO. Do vậy, ông Bảo không còn là người đại diện quản lý phần vốn góp của cổ đông Bitexco tại công ty.

CEO Bitexco Vũ Quang Bảo rút khỏi HĐQT IDICO. Hình minh họa

Ông Vũ Quang Bảo, sinh năm 1970, là người đại diện quản lý phần vốn góp của cổ đông công ty TNHH Tập đoàn Bitexco tại IDICO kể từ ngày 1/3/2018 và đảm nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của IDICO nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Ngoài ra, ông cũng giữ chức vụ quan trọng tại các công ty khác như Tổng Giám đốc công ty TNHH Tập đoàn Bitexco, Chủ tịch HĐQT CTCP BB Group, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP.

Nguyên Tổng Giám đốc CTCP Việt An bị truy nã đặc biệt

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với bị can Lưu Bách Thảo, nguyên Tổng Giám đốc CTCP Việt An.

Công ty Việt An cũng thông tin rằng phía cơ quan chức năng đã khởi tố và đưa ra lệnh tạm giam đối với ông Ngô Văn Thu, Tổng Giám đốc (được bổ nhiệm từ tháng 11/2014).

Trước đó, sáng ngày 11/6, CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can đối với ông Lưu Bách Thảo cùng 5 đồng phạm về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Công an cho biết đối tượng hiện đã xuất cảnh sang nước ngoài.

Được biết, từ năm 2010 - 2014, Công ty Việt An do ông Lưu Bách Thảo, nguyên Tổng Giám đốc và ông Ngô Văn Thu, Tổng Giám đốc cùng CTCP Xuất nhập khẩu Bình Minh và Công ty TNHH Minh Giàu đã lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống để chiếm đoạt số tiền trên 601 tỷ đồng của Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh An Giang.

Novaland của ông Bùi Thành Nhơn phát hành gần 6 triệu cổ phiếu

Theo thông tin từ CTCP Tập đoàn đầu tư Địa ốc No Va (Novaland), doanh nghiệp đã hoàn tất phát hành 5,9 triệu cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu 57,5 trái phiếu cho trái chủ The Hong Kong Shanghai Banking Corp Ltd (HSBC).

Các trái phiếu chuyển đổi lần này có tổng giá trị 11,5 triệu USD, chiếm 4,8% tổng số trái phiếu chuyển đổi đã phát hành. Sau đợt phát hành chuyển đổi nói trên, vốn điều lệ của Novaland tăng lên hơn 59.520 tỷ đồng.

Trước đó ở năm 2018, Novaland đã có hai đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi vào ngày 27/4 và 14/12 thông qua đại lý phân phối Credit Suisse (Singapore) với tổng khối lượng 1.200 trái phiếu (240 triệu USD), lãi suất 5,5%/năm. Các trái phiếu này sẽ đáo hạn vào ngày 27/4/2023.

Nguồn: http://danviet.vn/dai-gia-tuan-qua-vuot-mat-hang-loat-ong-lon-day-la-dn-co-von-hoa-lon-nhat-san-...Nguồn: http://danviet.vn/dai-gia-tuan-qua-vuot-mat-hang-loat-ong-lon-day-la-dn-co-von-hoa-lon-nhat-san-chung-khoan-vn-502021266161841815.htm