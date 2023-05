Đại gia tuần qua: Người nhận chuyển nhượng cổ phiếu Bamboo Airways trị giá 4.000 tỷ đồng là ai?

Đại gia nhận chuyển nhượng 400 triệu cổ phiếu Bamboo Airways giàu cỡ nào?

Trước đó, FLC đã đầu tư 4.015 tỷ đồng vào Bamboo Airways, tương ứng 400 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 21,7% vốn điều lệ của hãng hàng không này. Tính theo mệnh giá, toàn bộ 400 triệu cổ phiếu BAV sang tên cho ông Lê Thái Sâm sẽ có giá trị 4.000 tỷ đồng.

Ông Lê Thái Sâm (ngoài cùng bên phải) thời điểm ra mắt cùng HĐQT mới của Bamboo Airways tháng 8/2022. Ảnh: BAV

Trong báo cáo tài chính quý 3/2022 được FLC công bố, ông Sâm đang cho FLC vay tín chấp số tiền 621 tỷ đồng với 4 hợp đồng vay có thời hạn 12 tháng, lãi suất 7% mỗi năm. Các khoản vay trên được thực hiện rải rác từ tháng 4 đến tháng 6/2022.

Tuy nhiên, tại tại Đại hội cổ đông của BVA sáng 9/5, ông Lê Thái Sâm thành viên Hội đồng quản trị Bamboo Airways cho biết tổng số tiền nợ gốc và lãi mà Bamboo Airways đang nợ cá nhân ông tính đến ngày 10/4/2023 là 7.727 tỷ đồng. Ông Sâm đã ký nhiều hợp đồng cho Bamboo Airways vay tiền mặt (không lãi suất, lãi thấp và không tài sản đảm bảo) để giúp Bamboo Airways vượt qua giai đoạn khó khăn về tài chính. Ngoài ra, ông Sâm cũng tiết lộ đang trực tiếp sở hữu 243,7 triệu cổ phần Bamboo Airways, tương ứng 12,53% vốn.

Chủ hãng Kem Tràng Tiền chật vật báo lỗ quý thứ 2 liên tiếp

One Capital Hospitality - đơn vị sở hữu hai thương hiệu nổi tiếng là kem Tràng Tiền và bánh Givral báo lỗ sau thuế trong quý I/2023, đánh dấu quý lỗ thứ hai liên tiếp kể từ khi báo lãi vào quý III/2022

Cụ thể, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I, Công ty CP One Capital Hospitality (OCH) thu về 129,6 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng giảm 20% so với quý IV/2022 trước đó. Nguồn thu của OCH chủ yếu đến từ bán thành phẩm (chiếm 80%) và cung cấp dịch vụ (17%).

Biên lợi nhuận gộp của chủ hãng Kem Tràng Tiền và Bánh Givral cải thiện đáng kể từ 16% lên 28,5% nhờ cải thiện giá vốn. Song, do phải trừ hàng loạt loại chi phí và khoản nộp Nhà nước, công ty vẫn lỗ sau thuế 15 tỷ đồng.

Lý giải nguyên nhân, lãnh đạo công ty cho biết hoạt động ở lĩnh vực sản xuất kinh doanh thực phẩm vẫn duy trì ổn định. Công ty tiếp tục nghiên cứu và cho ra mắt các sản phẩm mới nhằm phục vụ nhu cầu của khách hàng cũng như mở rộng mạng lưới phân phối và kênh bán lẻ trên toàn quốc.

Đem tiền đầu tư chứng khoán, loạt "đại gia" lỗ nặng

Thời gian qua, thị trường liên tục trồi sụt khiến cho không chỉ các nhà đầu tư cá nhân mà nhiều doanh nghiệp cũng chịu lỗ khi tham gia đầu tư.

Theo báo cáo tài chính quý I/2023, Thép Tiến Lên (TLH) đang lỗ 55% khi đầu tư chứng khoán. Trong đó, khoản đầu tư vào cổ phiếu SHB và IJC lỗ gần 50%. Còn các khoản đầu tư vào những cổ phiếu khác sụt 58% so với giá gốc.

Công ty đã cắt lỗ một phần ở cổ phiếu IJC và cổ phiếu khác. Tính tới 31/3, giá gốc đầu tư chứng khoán là 89 tỷ đồng. Giá trị cổ phiếu chỉ còn 40 tỷ đồng. Doanh nghiệp phải lập dự phòng 49 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, hàng loạt các doanh nghiệp khác khi đầu tư vào chứng khoán cũng lỗ nặng. CTCP Sách Giáo dục TP.HCM (SGD) đang lỗ hơn 50% đầu tư chứng khoán. Giá trị gốc là 2,2 tỷ đồng, trong khi giá trị hợp lý còn hơn 1 tỷ đồng.

CTCP Everpia (EVE) có khoản đầu tư chứng khoán lỗ 3,7 tỷ đồng. Tính tới 31/3, giá gốc đầu tư chứng khoán là 82,7 tỷ đồng. Trong khi giá trị thị trường của các khoản đầu tư chứng khoán còn 79 tỷ đồng.

Bất ngờ với lượng tiền mặt "vua thép" Hòa Phát nắm giữ

Theo số liệu được công bố, “Á quân” tiền mặt trên sàn chứng khoán là Tập đoàn Hòa Phát (HPG) với lượng tiền nắm giữ gần 35.300 cuối tháng 3/2023, con số này tăng nhẹ 700 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Nếu so sánh với cùng thời điểm trong năm trước, lượng tiền mà ông lớn ngành thép này nắm giữ đã giảm tới 11.000 tỷ đồng.

Doanh nghiệp của tỷ phú Trần Đình Long nắm giữ lượng tiền mặt lớn

Về kết quả kinh doanh, Hòa Phát cũng đã có lãi trở lại trong quý 1/2023 sau 2 quý lỗ nặng liên tiếp. Quý đầu năm, tập đoàn ghi nhận doanh thu đạt 26.865 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 383 tỷ đồng, giảm đến hơn 95% so với cùng kỳ nhưng đã khả quan hơn nhiều so với mức lỗ lên đến hàng nghìn tỷ trong 2 quý trước đó.

Vị trí “ngôi vương” đại gia tiền mặt thuộc về Tổng Công ty Khí Việt Nam (PVGas, GAS) . PVGas hiện đang nắm giữ 36.879 tỷ đồng, tăng hơn 2.600 tỷ đồng so với cuối năm 2022.

Nguồn: https://arttimes.vn/kinh-te/dai-gia-tuan-qua-nguoi-nhan-chuyen-nhuong-co-phieu-bamboo-airways-tr...Nguồn: https://arttimes.vn/kinh-te/dai-gia-tuan-qua-nguoi-nhan-chuyen-nhuong-co-phieu-bamboo-airways-tri-gia-4000-ty-dong-la-ai-c6a28444.html