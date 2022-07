Đại gia tuần qua: Mẹ con đại gia vàng sở hữu khối tài sản khủng

Tài sản của bà Cao Thị Ngọc Dung và con liên tục tăng

Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) cho biết trong quý 2/2022, doanh nghiệp của nữ Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung ghi nhận doanh thu đạt 8.068 tỷ đồng và 367 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế; tăng lần lượt 81,1% và 64,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch PNJ

Cùng với kết quả kinh doanh ấn tượng của PNJ trong nửa đầu năm, khối tài sản của nữ Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung và 3 ái nữ cũng ghi nhận tăng mạnh cùng đà tăng của cổ phiếu PNJ. Tài sản của nữ Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung cùng 3 ái nữ vẫn ghi nhận mức tăng hơn 18,5% so với đầu năm.

Tính theo giá thị trường kết thúc phiên giao dịch ngày 21/7, bà Trần Phương Ngọc Hà con gái út của nữ Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung sở hữu khối tài sản hơn 1.048 tỷ đồng, đây cũng là ái nữ sở hữu khối tài sản lớn nhất trong gia đình nữ Chủ tịch PNJ.

Bà Trần Phương Ngọc Giao nắm giữ khối tài sản trị giá gần 826 tỷ đồng, bà Trần Phương Ngọc Thảo nắm giữ khối tài sản trị giá hơn 657 tỷ đồng. Trong đó, nữ Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung trực tiếp nắm giữ khối tài sản trị giá hơn 727,7 tỷ đồng.

Lãi lớn từ nuôi heo, bán chuối, bầu Đức có thêm bước đi mới

Thông tin đến các cổ đông, ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT công ty Hoàng Anh Gia Lai (HAGL- HAG) cho biết doanh nghiệp ghi nhận lãi lớn trong nửa đầu năm 2022 nhờ nuôi heo và bán chuối. Cùng với kết quả kinh doanh ấn tượng trong nửa đầu năm 2022, HAG của bầu Đức đang lên kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất tại tỉnh Gia Lai trong nửa cuối năm.

Theo đó, HAG cho biết đã nhận được quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư cho dự án phát triển cây ăn quả theo hướng bền vững tại tỉnh Gia Lai.

Doanh nghiệp bầu Đức ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực

Cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cho phép công ty phát triển dự án tại các xã: Đăk Ta Ley, Kon Chiêng, Kon Thụp, Lơ Pang, Đăk Yă thuộc huyện Mang Yang; các xã Phú An, Cư An, Yang Bắc thuộc huyện Đăk Pơ và xã Thành An thuộc thị xã An Khê.

Quy mô dự án bao gồm trồng các loại trái cây với tổng diện tích gần 1.550 ha và xây dựng chuồng trại để chăn nuôi 24.000 con heo giống cùng 560.000 con heo thịt trên diện tích 108 ha.

Tổng mức đầu tư của dự án vào khoảng 1.852 tỷ đồng; trong đó hơn 538 tỷ đồng từ nguồn vốn tự có từ tỉnh Gia Lai và vốn hỗ trợ từ HAGL là 1.313 tỷ đồng.

Tiến độ dự kiến trong nửa cuối năm là tiến hành xây dựng một số chuồng trại và nhận heo giống. Mục tiêu đến quý 4/2022 sẽ hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nữ Tiến sĩ giữ chức Quyền Tổng giám đốc ngân hàng SHB sở hữu tài sản thế nào?

Ngân hàng SHB (SHB) đã công bố thông tin bổ nhiệm bà Ngô Thu Hà - Phó Tổng Giám đốc giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc từ ngày 20/7.

Theo giới thiệu từ SHB, bà Ngô Thu Hà sinh năm 1973, là Tiến sỹ Kinh tế, bà Hà gia nhập Ngân hàng SHB của Chủ tịch Đỗ Quang Hiển năm 2008 và đã có 28 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Trong đó, bà Hà có hơn 11 năm đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc SHB, cùng với đó nữ doanh nhân sinh năm 1973 cũng từng là Thành viên Hội đồng thành viên Công ty cổ phần chứng khoán SHB (SHBS), Thành viên Hội đồng thành viên Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHBFC),…

Theo báo cáo quản trị năm 2021 được SHB công bố, bà Ngô Thu Hà đang trực tiếp nắm giữ hơn hơn 1,9 triệu cổ phiếu của Ngân hàng SHB.

Tính theo giá thị trường kết thúc phiên giao dịch ngày 20/7, khối tài sản quyền Tổng giám đốc ngân hàng SHB đang trực tiếp nắm giữ trên sàn chứng khoán có giá trị hơn 27,74 tỷ đồng.

Con trai ông Nguyễn Duy Hưng chi 700 tỷ để sở hữu khối tài sản gần 1.000 tỷ đồng

Theo thông tin từ Công ty Chứng khoán SSI (SSI), con trai của ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT của SSI là ông Nguyễn Duy Linh đã hoàn thành mua hơn 94,2 triệu quyền mua cổ phiếu SSI (tương ứng hơn 47,1 triệu cổ phiếu SSI) phát hành thêm để tăng vốn của doanh nghiệp.

Đây là số cổ phiếu thuộc quyền mua của Công ty TNHH Đầu tư NDH chuyển nhượng. Số tiền ông Linh bỏ ra để nhận chuyển nhượng số quyền mua này là gần 1 tỷ đồng, thiếu gia nhà ông Nguyễn Duy Hưng đã hoàn thành giao dịch đóng tiền mua quyền mua hôm 14/7 vừa qua. Trước giao dịch, ông Linh không nắm giữ bất kỳ cổ phiếu SSI nào.

Giao dịch đóng tiền mua cổ phiếu SSI của thiếu gia nhà ông Nguyễn Duy Hưng được thực thiện từ ngày 21-25/7 tới đây. Tính theo giá phát hành 15.000 đồng/cổ phiếu, số tiền thiếu gia nhà ông Nguyễn Duy Hưng phải chi ra để hoàn thành giao dịch mua hơn 47,1 triệu cổ phiếu phát hành thêm là 706 tỷ đồng.

Trong khi đó, tính theo giá thị trường kết thúc phiên giao dịch ngày 19/7, số cổ phiếu này có giá trị hơn 973 tỷ đồng. Với mức chênh này, khoản đầu tư của con trai ông Nguyễn Duy Hưng ghi nhận mức lãi hơn 260 tỷ đồng.

Con trai 9X Chủ tịch Lê Viết Hải thôi làm Tổng Giám đốc Xây dựng Hòa Bình

Theo Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (HBC), quyết định này có lực từ ngày 23/7. Trước đó, ông Lê Viết Hiếu được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Hoà Bình ông Lê Viết Hải cách đây 2 năm.

Cụ thể, Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình vừa có nghị quyết thông qua việc ông Lê Viết Hiếu thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc tại Tập đoàn này kể từ ngày 3/7/2022. Nghị quyết cũng thông qua việc bổ nhiệm ông Lê Viết Hiếu giữ chức vụ Phó tổng giám đốc thường trực Tập đoàn Hòa Bình kể từ ngày 23/7.

Ông Lê Viết Hiếu

Ngoài chức danh trong ban giám đốc, ông Hiếu hiện cũng là thành viên HĐQT của Hoà Bình. Ông đang sở hữu hơn 1,1 triệu cổ phiếu HBC, tương đương 0,46% vốn. Hiện tại, Hoà Bình chưa công bố người thay ông Hiếu giữ vai trò tổng giám đốc công ty.

Ông Lê Viết Hiếu, sinh năm 1992, là con trai của Chủ tịch Hội đồng quản trị HBC Lê Viết Hải. Ông Hiếu là nhân sự lãnh đạo cấp cao trẻ nhất của Tập đoàn ở thời điểm hiện tại.

