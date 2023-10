Đại gia tuần qua: "Gà đẻ trứng vàng" của tỷ phú Phạm Nhật Vượng thu về bao nhiêu lãi mỗi ngày?

"Gà đẻ trứng vàng" của tỷ phú Phạm Nhật Vượng thu lãi gần 120 tỷ đồng mỗi ngày

Theo đó, trong quý vừa qua VHM ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất của công ty đạt 32.700 tỷ đồng, tăng 84% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo công bố, doanh thu quý 3/2023 của doanh nghiệp này tăng chủ yếu nhờ bàn giao 2.400 căn bất động sản thấp tầng tại đại dự án Vinhomes Ocean Park 3 theo đúng kế hoạch.

Vinhomes vẫn đang là doanh nghiệp được ví như "gà đẻ trứng vàng" của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Sau khi trừ giá vốn bán hàng, VHM ghi nhận lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 14.957 tỷ đồng tăng 61% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong kỳ doanh thu hoạt động tài chính giảm còn 1.845 tỷ đồng, chi phí tài chính ghi nhận 954 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay và phát hành trái phiếu chiếm hơn 716 tỷ đồng, chi phí bán hàng chiếm 683 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm 636 tỷ đồng, sau khi trừ các chi phí này, VHM ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 14.528 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ năm 2022.

Sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp và các chi phí khác, doanh nghiệp được ví như "gà đẻ trứng vàng" của tỷ phú Phạm Nhật Vượng báo lãi 10.724 tỷ đồng, giảm 26% so với năm trước. Tuy nhiên, so với các doanh nghiệp cùng ngành đây là kết quả tích cực khi VHM ghi nhận lãi gần 120 tỷ đồng mỗi ngày trong quý 3 vừa qua.

Đại gia bia rượu có 22.000 tỷ để gửi ngân hàng thu về gần 370 tỷ đồng tiền lãi

CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn Sabeco vừa công bố BCTC quý 3/2023 với doanh thu 7.414 tỷ đồng, giảm 14,2% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu là do doanh thu bán bia giảm 11,5%. Giá vốn hàng bán giảm ít hơn khiến lợi nhuận gộp của doanh nghiệp chỉ đạt 2.232 tỷ đồng, giảm 17,1%Doanh thu hoạt động tài chính ở mức 373 tỷ đồng, tăng 31,3% so với quý 3 năm ngoái. Trong đó, Sabeco đã thu về gần 370 tỷ đồng lãi tiền gửi ngân hàng. Chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp cùng chi phí bán hàng của công ty đều tăng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ của Sabeco đạt 1.044 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng, Sabeco ghi nhận doanh thu 21.940 tỷ đồng, lợi nhuận ròng 3.170 tỷ đồng, lần lượt giảm 12% và 24% so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản của Sabeco đạt 33.426 tỷ đồng, giảm hơn 1.000 tỷ đồng so với số đầu năm. Trong đó, lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng của doanh nghiệp chiếm hơn một nửa tổng tài sản, ở mức 22.388 tỷ đồng.

Có gần 10 nghìn tỷ đồng tiền mặt và gửi ngân hàng, đại gia phân đạm thu về bao nhiêu tiền lãi?

theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2023 của CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau, tính đến ngày 30/9, công ty này có 9.816,9 tỉ đồng tiền mặt và gửi ngân hàng, tăng 9,8% so với đầu năm.

Trong đó, 7.512 tỉ đồng là tiền gửi tại các ngân hàng thương mại, có kỳ hạn trên 3 tháng và dưới 12 tháng, tăng 700 tỉ đồng so với đầu năm. Khoản tiền gửi này chiếm 51% tổng tài sản của DCM. Ở thời điểm cuối quý 2/2023, lượng tiền gửi của DCM ở mức 8.372 tỉ đồng, hưởng lãi suất từ 5,3% - 8,6%/năm.

Đạm Cà Mau có kho tiền mặt khủng

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2023, DCM ghi nhận lãi tiền gửi đạt 399,4 tỉ đồng, cao gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Khấu trừ các chi phí khác, lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, DCM báo lãi sau thuế 714,2 tỉ đồng, giảm 79,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hóa chất Đức Giang chi nghìn tỷ trả cổ tức, gia đình chủ tịch nhận được bao nhiêu?

Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Hoá chất Đức Giang vừa công bố nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 30% bằng tiền mặt, tức 1 cổ phần được nhận 3.000 đồng. Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức là 20/12, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/12. Với hơn 379,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính DGC sẽ chi gần 1.140 tỷ đồng để trả cổ tức. Thời gian dự kiến thực hiện 18/1/2024. Nguồn vốn thực hiện từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Tại ngày 30/9, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của DGC hơn 6.417 tỷ đồng.

Theo báo cáo quản trị nửa đầu năm, ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch Hội đồng quản trị nắm giữ 18,38% vốn điều lệ tại ngày 30/6. Như vậy, tổng tỷ lệ nắm giữ của gia đình vị Chủ tịch là 40,75% và có thể nhận về hơn 464 tỷ đồng từ đợt cổ tức nói trên.

