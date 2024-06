Đại gia tuần qua: Doanh thu hàng chục nghìn tỷ, FPT của ông Trương Gia Bình lãi bao nhiêu mỗi ngày?

Mỗi ngày doanh nghiệp của đại gia Trương Gia Bình thu về gần 160 tỷ đồng

Theo báo cáo kinh doanh 5 tháng đầu năm, Công ty cổ phần FPT ghi nhận doanh thu 23.916 tỷ và lợi nhuận trước thuế 4.313 tỷ đồng, cùng tăng xấp xỉ 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ tăng hơn 21% đạt 3.052 tỷ đồng, tương đương với mỗi ngày lãi hơn 20 tỷ đồng.

Mảng Dịch vụ công nghệ thông tin thị trường nước ngoài tiếp đà tăng trưởng khi doanh thu đóng góp gần 12.000 tỷ đồng, tương đương với mức tăng xấp xỉ 30%, dẫn dắt bởi sức tăng đến từ cả 4 thị trường chủ lực.

FPT của đại gia Trương Gia Bình ăn nên làm ra

Trong đó, thị trường Nhật Bản và APAC đạt mức tăng trưởng cao, lần lượt 34% và 31%. Khối lượng đơn hàng ký mới tại thị trường nước ngoài đạt 16.341 tỷ đồng, tăng hơn 17% chủ yếu do tập đoàn đẩy sớm việc ký mới ngay trong tháng 12/2023.

Riêng trong tháng 5, FPT đã thắng thầu thêm 6 dự án lớn với quy mô trên 5 triệu USD/dự án, đưa tổng số dự án đã thắng từ đầu năm đến nay lên 26 dự án, cho thấy nhu cầu đầu tư cho công nghệ ngày càng cao trên toàn cầu.

Năm 2024, FPT đặt mục tiêu doanh thu 61.850 tỷ đồng (tương đương 2,5 tỷ USD) và lợi nhuận trước thuế 10.875 tỷ đồng, đồng loạt tăng khoảng 18% so với kết quả năm 2023. Như vậy, với kết quả đạt được sau 5 tháng đầu năm, tập đoàn đã hoàn thành 39% kế hoạch doanh thu và 40% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Dân "khát" vàng, "đại gia vàng" lãi nghìn tỷ trong 5 tháng đầu năm

Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận vừa công bố kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm 2024 với doanh thu thuần đạt 19.546 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.051 tỷ đồng, lần lượt tăng 36,9% và 8,5% so với cùng kỳ.

Về hoạt động kinh doanh của từng kênh, doanh thu trang sức bán lẻ trong 5 tháng năm 2024 ghi nhận tăng 12,8% so với cùng kỳ do PNJ tung ra nhiều bộ sưu tập mới phù hợp thị hiếu khách hàng, và triển khai nhiều chương trình bán hàng hiệu quả.

Doanh thu trang sức bán sỉ 5 tháng đầu năm cũng tăng 16,4%. Đáng chú ý, doanh thu vàng 24K tăng mạnh 90,9% so với cùng kỳ nhờ sự sôi động của thị trường vàng 24K.

PNJ cho biết mặc dù doanh thu vàng miếng 24K có xu hướng tăng mạnh do nhu cầu mua vàng tích trữ, đầu tư của người dân, nhưng biên lợi nhuận của vàng 24K rất thấp và đây cũng không là mảng kinh doanh chính của PNJ. Do đó, biên lợi nhuận gộp trung bình 5 tháng đầu năm 2024 giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Bán thành công 2 triệu cổ phiếu MWG, chủ tịch Thế giới Di động bỏ túi hàng trăm tỷ

Ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động đã bán ra 2 triệu cổ phiếu theo phương thức khớp lệnh. Thời gian giao dịch từ ngày 7-19/6. Sau giao dịch, ông Nguyễn Đức Tài còn nắm 33,4 triệu cổ phiếu, tương ứng với 2,28% vốn điều lệ của Thế giới Di động. Ước tính, ông Tài thu về khoảng 127 tỷ đồng. Động thái bán ra của ông Tài ghi nhận trong bối cảnh cổ phiếu MWG tăng mạnh.

Ông Nguyễn Đức Tài vừa bán xong 2 triệu cổ phiếu MWG

Từ đầu năm đến ngày 19/6, thị giá MWG đã tăng 48% và hiện thị giá đang ở vùng cao nhất trong gần hai năm qua.

Trước đó gần nhất, ông Tài từng hai lần đăng ký mua tổng cộng 1,5 triệu cp vào tháng 11/2023 cho đến tháng 1/2024. Tuy nhiên, cổ đông này chỉ mua 310.000 cp, tức khoảng 20% lượng đăng ký.

Đem tài sản của chủ tịch cầm cố vay nợ, doanh nghiệp của đại gia Đặng Thành Tâm làm ăn ra sao?

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc đã thông qua việc sử dụng 10 triệu cổ phiếu KBC của Chủ tịch HĐQT Đặng Thành Tâm làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay trong năm 2024.

Số cổ phiếu này tương đương 7,2% tổng số cổ phần mà ông Tâm đang nắm giữ tại KBC (138,67 triệu cổ phiếu, tương ứng 18,06% vốn điều lệ). Tính theo giá thị trường ngày 19/6 là 29.900 đồng/cổ phiếu, lượng cổ phiếu dùng để đảm bảo có giá trị lên đến gần 300 tỷ đồng.

Thời gian đảm bảo được tính từ ngày phát hành các khoản vay (17/6) cho đến khi toàn bộ nghĩa vụ trả nợ vay được hoàn tất. Theo đó, Kinh Bắc sẽ sử dụng số cổ phiếu này làm tài sản đảm bảo để thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho các khoản vay trong năm 2024 của Công ty.

Qúy 1/2024, KBC ghi nhận kết quả kinh doanh không mấy khả quan với doanh thu thuần giảm mạnh 93,1% so với cùng kỳ năm ngoái và 82% so với quý trước, dẫn đến lỗ ròng 76,7 tỷ đồng, so với lợi nhuận ròng lần lượt là 1,06 nghìn tỷ đồng và 131 tỷ đồng trong qúy 1/2023 và quý 4/2023. Lợi nhuận gộp giảm 95,2% xuống còn 73,91 tỷ đồng. Doanh thu tài chính giảm 56,4% về 67,81 tỷ đồng.

