Chân dung đại gia miễn hàng trăm triệu tiền xăng cho ông Đoàn Ngọc Hải

Chủ Nhật, ngày 07/03/2021 20:07 PM (GMT+7)

Lãnh đạo tổng công ty Dầu Việt Nam đã tuyên bố miễn phí toàn bộ tiền xăng trên toàn quốc cho chiếc xe làm từ thiện của ông Đoàn Ngọc Hải. Vậy người này là ai?

Anh Dương chủ tịch là ai?

Mới đây, trên trang mạng xã hội facebook, ông Đoàn Ngọc Hải có chia sẻ thông tin về việc được hỗ trợ tiền xăng miễn phí trên toàn quốc trong hành trình thiện nguyện, chở bệnh nhân nghèo về quê miễn phí của ông. Cụ thể, ông Đoàn Ngọc Hải viết:

“Hà Nội 8 giờ 30 phút sáng nay 02-3-2021. Tôi vừa nhận được thông tin từ em Cường và em Sơn của PV OIL VIỆT NAM. Như vậy là "Chiếc xe thồ" 51B 50744 của tôi sẽ được miễn phí tiền xăng trên toàn quốc (600 cửa hàng xăng dầu PV OIL trên toàn quốc). Mỗi năm tôi sẽ đỡ tốn một khoản kinh phí khoảng 400 triệu đồng. Trân trọng cảm ơn tấm lòng vì đồng bào nghèo của PV OIL VIỆT NAM!"

Cùng với đó, ông Đoàn Ngọc Hải còn chụp tin nhắn trao đổi giữa ông và nhân viên của PV OIL. Trong đó có nội dung viết “Anh Dương chủ tịch chỉ đạo ?”.

Nội dung được ông Đoàn Ngọc Hải chia sẻ trên trang facebook cá nhân.

Anh Dương được nhắc đến chính là ông Cao Hoài Dương - Chủ tịch HĐQT của Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV OIL).

Theo giới thiệu, ông Cao Hoài Dương sinh năm 1972, quê quán Hà Nội, ông có bằng Thạc sĩ Hóa Công Nghệ và đã gia nhập Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN từ năm 1993. Trong quá trình làm việc 27 năm tại Tập đoàn này, ông đã kinh qua nhiều vị trí từ chuyên viên lên các vị trí quản lý. Cụ thể:

Từ tháng 6/1993 - 5/1995, ông Cao Hoài Dương là chuyên viên phòng Khoa học Công nghệ Môi trường.

Từ tháng 7/1997 - 6/2001, ông là chuyên viên phòng Chế biến Dầu khí. Từ 6/2001 - 5/2008, ông làm việc tại ban Lọc hóa dầu Nghi Sơn của PVN.

Tháng 5/2008 - 11/2010, ông nắm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty Liên doanh Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Từ tháng 11/2010 - 12/2015, ông làm Tổng Giám đốc Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP.

Từ tháng 8/2018 - 9/2020, ông là thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của PV OIL. Sau đó, ông rời ghế Tổng Giám đốc và trở thành Chủ tịch HĐQT của Tổng công ty này.

Ông Cao Hoài Dương - Chủ tịch HĐQT PV OIL, người tuyên bố miễn phí toàn bộ tiền xăng trên toàn quốc cho chiếc xe làm từ thiện của ông Đoàn Ngọc Hải.

PV OIL đang kinh doanh thế nào?

PV OIL là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). PVOIL sở hữu hệ thống gồm 600 cửa hàng trực thuộc và hơn 3000 cửa hàng xăng dầu đại lý trên khắp Việt Nam. Tại Lào, mạng lưới phân phối của PVOIL có 125 cửa hàng tại 16 tỉnh, thành. PVOIL Lào là công ty kinh doanh xăng dầu đứng thứ 2 với khoảng 15% thị phần.

Trong báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020 của PV OIL cho biết, doanh thu thuần quý IV/2020 đạt 9.091 tỷ đồng, giảm 56% so với cùng kỳ quý IV/2019 nhưng lợi nhuận gộp đạt 621 tỷ đồng, chỉ giảm nhẹ 1%. Nguyên nhân là do giá dầu Brent bình quân quý IV giảm 33%, giá vốn của PVOIL đã giảm 58% so với cùng kỳ giúp lãi gộp giảm 1% còn 621 tỷ đồng. Biên lãi gộp được cải thiện ở mức 7% so với 3% cùng kỳ.

Được miễn tiền xăng xe trong hành trình thiện nguyện, ông Hải tính mỗi năm sẽ đỡ tốn một khoản kinh phí khoảng 400 triệu đồng.

Sau khi trừ các khoản chi phí, PV OIL ghi nhận mức lãi sau thuế là 190 tỷ đồng, tăng 472%. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông Công ty mẹ đạt 142 tỷ đồng, tăng gấp 10 lần cùng kỳ.

Năm 2020, PV OIL đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất là 52.200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến 376 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp này mới thực hiện được 96% kế hoạch doanh thu đề ra.

Tại thời điểm 31/12/2020, giá trị tổng tài sản của PV OIL đạt 20.050 tỷ đồng, giảm 17% so với thời điểm đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn từ 9.152 tỷ đồng xuống 4.900 tỷ đồng, cụ thể giảm nhiều tại công ty Lọc hóa Dầu Bình Sơn, Glencore Singapore và Petro-Diamond Singapore. Cùng với đó, các khoản thu hộ, trả hộ tiền dầu khô xuất khẩu ủy thác giảm từ 3.570 tỷ đồng xuống 1.973 tỷ đồng.

Kể từ ngày 28/8/2020, sau khi tự trang bị xe cứu thương biển số 51B.50744 và đến bệnh viện Ung bướu TP.HCM (quận Bình Thạnh, TP.HCM) để chở 1 bệnh nhân về quê nhà ở Đăk Nông, ông Đoàn Ngọc Hải đã trải qua nhiều tháng liên tục trong hành trình thiện nguyện khắp mọi miền.

Ông Hải đã tự mình lái “chiếc ngựa thồ” – ví von của ông về chiếc xe cứu thương của mình về miền Tây, lên Tây Nguyên, ra đảo Phú Quốc (Kiên Giang) rồi đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), ra tận miền biên viễn cực bắc Tổ quốc… Có tháng ông đi liên tục, chỉ về TP.HCM thăm mẹ già, vợ con một vài hôm thì lại lên đường với chiếc xe cứu thương.

Sau 7 tháng rong ruổi trên khắp mọi miền đất nước, chứng kiến hàng vạn những mảnh đời bất hạnh, ông Đoàn Ngọc Hải quyết định thành lập quỹ “Vì đồng bào” để giải quyết trước mắt 4 vấn đề mà ông thấy cấp bách: Mổ tim cho các bệnh nhi dân tộc vùng cao, vùng sâu, vùng xa, hải đảo; Mua sữa, thịt ... bồi bổ cho các cháu, cho bệnh nhân nghèo; Xây nhà tình thương cho đồng bào nghèo; và đẩy mạnh khuyến học vùng cao. 3 tỷ đồng cá nhân đã được ông Hải cam kết dành cho Quỹ.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/chan-dung-dai-gia-mien-hang-tram-trieu-tien-xang-cho-ong-doan-ngoc-ha...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/chan-dung-dai-gia-mien-hang-tram-trieu-tien-xang-cho-ong-doan-ngoc-hai-a507790.html