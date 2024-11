Bà chủ nhà thuốc Mỹ Châu vừa bị bắt giàu cỡ nào?

Bà chủ nhà thuốc Mỹ Châu bị bắt vì tội đưa hối lộ

Ngày 05/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát Kinh tế) cho biết, đã khởi tố vụ án "đưa hối lộ; lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra trên địa bàn. Liên quan đến vụ án này, bà Lê Thị Mỹ Châu (SN 1968) – Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mỹ Châu Pharmacy Group (nhà thuốc Mỹ Châu), trụ sở tại số 389 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi "đưa hối lộ"; hai đối tượng Lê Quốc Kháng, Lê Nguyễn Hoàng Nam bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP Hồ Chí Minh, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện bà Lê Thị Mỹ Châu có hành vi móc nối với ca sĩ Quốc Kháng (tên thật là Lê Quốc Kháng – SN 1981) để nhờ Kháng “chạy án” cho 1 bị can hiện đang bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Hồ Chí Minh bắt tạm giam được tại ngoại, với số tiền "chạy án" là 9 tỷ đồng, trong đó bà Châu đã 2 lần đưa cho Kháng tổng cộng 7 tỷ đồng.

Theo cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH đầu tư và Phát triển Mỹ Châu Pharmacy Group tiền thân là Công ty TNHH đầu tư và phát triển MCP được thành lập tháng 5/2020, có trụ sở chính tại 389 Hai Bà Trưng, Phường 08, Quận 3, TP HCM, Việt Nam. Trong ngày đầu thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Bà Nguyễn Mỹ Thùy Trang sinh năm 1987 giữ vị trí Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Đến tháng 10/2023, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty TNHH đầu tư và phát triển Mỹ Châu Pharmacy Group. Cùng với thay đổi tên, vị trí lãnh đạo cũng có sự thay đổi khi ông Thái Khắc Hoàng sinh năm 1972 giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Vốn điều lệ của doanh nghiệp cũng tăng từ 20 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng.

Đến tháng 11/2023, doanh nghiệp một lần nữa đổi tên thành Công ty CP đầu tư và phát triển Mỹ Châu Pharmacy Group. Trong đó, bà Lê Thị Mỹ Châu góp 12 tỷ đồng, tương đương 40% vốn góp; 2 cổ đông khác là Thái Khắc Hoàng và Nguyễn Thị Loan mỗi người góp 9 tỷ đồng, tương đương 30% vốn góp. Ông Thái Khắc Hoàng vẫn giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Ở lần đăng ký thay đổi doanh nghiệp mới nhất vào tháng 5/2024, bà Nguyễn Thu Hòa sinh năm 1976 được bổ nhiệm giữ vị trí Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Bên cạnh đó, cơ cấu cổ đông cũng có sự thay đổi khi bà Lê Thị Mỹ Châu góp 28,5 tỷ đồng, tương đương 95% vốn góp và cổ đông Nguyễn Thu Hòa góp 1,5 tỷ đồng, tương đương 5% vốn góp.

Là cổ đông và lãnh đạo ở nhiều doanh nghiệp khác

Ngoài vai trò là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mỹ Châu Pharmacy Group bà Lê Thị Mỹ Châu từng giữ vị trí Chủ tịch tại Công ty cổ phần điện năng lượng Bình Thuận. Doanh nghiệp được thành lập tháng 1/2019 với vốn điều lệ 60 tỷ đồng.

Trong đó, bà Lê Thị Mỹ Châu góp 24 tỷ đồng, tương đương 40% vốn góp. Cổ đông Lý Hữu Toàn và Lý Hữu Hải mỗi người góp 18 tỷ đồng. Trong đó, ông Lý Hữu Khải sinh năm 1964 giữ vị trí Tổng giám đốc. Ông Hải và bà Châu là người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp. Tuy nhiên, đến nay, doanh nghiệp đã giải thể.

Nữ doanh nhân sinh năm 1968 cũng từng là giám đốc Công ty cổ phần địa ốc quốc tế Mỹ Châu. Doanh nghiệp được thành lập tháng 9/2018 với vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Tại doanh nghiệp này, bà Lê Thị Mỹ Châu góp 130 tỷ đồng, tương đương 65% vốn góp, cổ đông Nguyễn Quang Thùy góp 60 tỷ đồng và cổ đông Nguyễn Mỹ Lan Khuê góp 10 tỷ đồng. Theo cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì Công ty cổ phần địa ốc quốc tế Mỹ Châu không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký.

