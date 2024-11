Vinhomes lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 8.980 tỷ đồng

VHM lãi gần 100 tỷ đồng mỗi ngày

Công ty cổ phần Vinhomes (VHM) đã công bố báo cáo tài chính quý 3/2024 với doanh thu 3 tháng gần nhất đạt hơn 33.323 tỷ đồng, tăng nhẹ gần 2% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong kỳ, giá vốn bán hàng của VHM tăng mạnh gần 5.000 tỷ đồng so với cùng kỳ lên 23.572 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp về bán hàng còn 9.751 tỷ đồng, giảm gần 35% so với cùng kỳ năm 2023.

Ở 3 tháng gần nhất, chi phí tài chính ghi nhận 1.555 tỷ đồng, tăng hơn 600 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023, trong đó chi phí lãi vay và phát hành trái phiếu ghi nhận 1.508 tỷ đồng. Chi phí bán hàng cũng ghi nhận tăng hơn 900 tỷ lên 1.629 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng hơn 470 tỷ đồng lên 1.108 tỷ đồng.

Sau khi trừ các khoản chi phí, VHM ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 10.957 tỷ đồng, giảm gần 3.600 tỷ đồng so với cùng kỳ.

VHM tiếp tục hưởng lợi nhờ đà tăng giá mạnh của thị trường BĐS nhiều nơi trên cả nước

Trong kỳ, thu nhập khác tăng 5 lần lên 276 tỷ đồng, chi phí khác tương đương cùng kỳ, trong khi lỗ khác giảm mạnh còn 120 tỷ đồng. VHM ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 10.837 tỷ đồng, giảm gần 24% so với cùng kỳ. Lợi nhuận kế toán sau thuế đạt 8.980 tỷ đồng, tương đương mỗi ngày doanh nghiệp chuyên kinh doanh BĐS của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lãi ròng gần 100 tỷ đồng. Tuy nhiên, mức lãi này vẫn giảm 16% so với cùng kỳ năm 2023.

Giải trình về kết quả kinh doanh quý 3/2024 giảm 16% so với cùng kỳ, đại diện VHM cho biết lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 5.205 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước do giảm biên lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh chuyển nhượng BĐS so với cùng kỳ. Chi phí tài chính tăng 601 tỷ đồng so với cùng kỳ do tăng số dư vay trong kỳ để phục vụ hoạt động kinh doanh và đầu tư. Chi phí bán hàng tăng 950 tỷ đồng so với quý 3/2023 chủ yếu do tăng chi phí bán hàng của hoạt động chuyển nhượng BĐS…

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần hợp nhất của công ty đạt 69.910 tỷ đồng, giảm hơn 26% so với cùng kỳ năm 2023. Sau khi trừ các chi phí, chủ đầu tư này lãi sau thuế khoảng 20.600 tỷ đồng sau 9 tháng.

Theo Vinhomes, kết quả này được hỗ trợ bởi việc bàn giao các dự án Vinhomes Ocean Park 2-3 và ghi nhận kết quả kinh doanh tại dự án Vũ Yên, Hải Phòng trong kỳ. Tuy nhiên, mức lãi này chỉ bằng khoảng 63,5% cùng kỳ năm ngoái do lợi nhuận quý 1/2024 khá thấp với chỉ 904 tỷ đồng.

Sở hữu "kho tiền" gần 1 tỷ USD

Tại ngày 30/9, VHM có tổng tài sản đạt 524.684 tỷ đồng, tăng hơn 80.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm hơn 302.730 tỷ đồng, hàng tồn kho chiếm 57.981 tỷ đồng, tăng nhẹ hơn 2.000 tỷ đồng so với đầu năm. Tài sản dài hạn chiếm 221.954 tỷ đồng, cùng tăng mạnh so với đầu năm.

Nợ phải trả của VHM tăng từ hơn 261.994 tỷ đồng lên 308.719 tỷ đồng, tương đương tăng thêm hơn 46.725 tỷ đồng sau 9 tháng. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm hơn 246.564 tỷ đồng, dù vậy vay ngắn hạn của doanh nghiệp chỉ chiếm hơn 24.202 tỷ đồng, tăng gần 6.000 tỷ đồng so với đầu năm.

Nợ dài hạn của VHM ghi nhận hơn 62.155 tỷ đồng, tăng hơn 11.000 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó nợ dài hạn của doanh nghiệp tăng từ 38.394 tỷ đồng lên 47.969 tỷ đồng, chiếm hơn 77% tổng nợ dài hạn của doanh nghiệp.

Tại thời điểm 30/9, VHM đang sở hữu "kho tiền" lên tới gần 1 tỷ USD, bao gồm hơn 20.621 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền. Doanh nghiệp cũng đang có hơn 3.802 tỷ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.

Vốn chủ sở hữu của VHM cũng tăng từ 182.636 tỷ đồng hồi đầu năm lên 215.965 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ghi nhận hơn 154.216 tỷ đồng.

Trong thời gian gần đây, VHM đã tiếp tục đưa ra các phân khu mới tại Vũ Yên, Hải Phòng và ra mắt dự án Global Gate ở Đông Anh, Hà Nội. Tại phía Nam, Vinhomes cùng đối tác Samty của Nhật Bản ra mắt thêm một phân khu căn hộ thuộc đại dự án Grand Park hồi cuối tháng 8.

Vinhomes cho biết đến hết quý 3/2024, công ty còn hơn 123.000 tỷ đồng doanh số chưa ghi nhận nhờ kết quả bán hàng khả quan tại các đại đô thị. "Đây sẽ là nền tảng vững chắc cho tăng trưởng kết quả kinh doanh của Vinhomes trong thời gian tới", chủ đầu tư này cho hay.

