Tổng giám đốc Công ty chứng khoán Trí Việt Đỗ Đức Nam sở hữu tài sản thế nào trước khi bị bắt?

Tối ngày 20/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán Trí Việt và 3 bị can khác về hành vi Thao túng thị trường chứng khoán. Theo đó, cùng bị bắt với bị can Nam còn có ông Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Công ty CP Louis Holding; Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc Hành chính Công ty CP Louis Holdings và Lê Thị Thùy Liên, nhân viên Công ty CP Chứng khoán Trí Việt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đang điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt, Công ty Cổ phần Louis Holdings và một số công ty có liên quan.

Kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ đã thu thập có căn cứ xác định trong thời gian từ 4/1/2021 đến ngày 6/10/2021, Đỗ Thành Nhân thông đồng với Đỗ Đức Nam và các đối tượng khác sử dụng nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán thực hiện mua, bán và lôi kéo người khác mua, bán chứng khoán để thao túng giá cổ phiếu của Công ty Cổ phần Louis Capital (mã TGG), Công ty Cổ phần Louis Land (mã BII) và các mã chứng khoán khác trái quy định pháp luật, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

Bị can Đỗ Đức Nam bị bắt tạm giam để điều tra về tội thao túng thị trường chứng khoán

Công ty Cổ phần chứng khoán Trí Việt (tên viết tắt TVB) do ông Đỗ Đức Nam làm Tổng giám đốc có tiền thân là Công ty Cổ phần Chứng khoán Thái Bình Dương.

TVB hiện hoạt động với các nghiệp vụ môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, lưu ký chứng khoán, tư vấn đầu tư và các hoạt động tài chính khác. Từ một Công ty chứng khoán có vốn điều lệ ban đầu 28 tỷ đồng, tính đến thời điểm hiện tại TVB đã tăng vốn điều lệ lên hơn 1.186 tỷ đồng.

Trong đó, ông Đỗ Đức Nam chính thức được bầu làm Tổng giám đốc của TVB từ đầu tháng 11/2019. Theo báo cáo quản trị năm 2021 của TVB cho biết ông Nam hiện đang nắm giữ 50.000 cổ phiếu doanh nghiệp mình làm Tổng giám đốc.

Trước đó, doanh nhân sinh năm 1983 này đã mua 200.000 cổ phiếu của TVB trong thời gian từ ngày 16 đến 19/8/2021. Tuy nhiên, chỉ hơn 3 tháng sau đó ông Nam đã bán bớt 150.000 cổ phiếu TVB trong quãng thời gian từ ngày 23/11 đến ngày 22/12/2021 để giảm sở hữu xuống chỉ còn 50.000 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm còn 0,047%.

Tính theo giá thị trường kết thúc phiên giao dịch ngày 20/4, khối tài sản ông Nam nắm giữ ở doanh nghiệp mình làm Tổng giám đốc trước khi bị bắt có giá thị trường khoảng 655 triệu đồng.

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần chứng khoán Trí Việt (TVB) cho biết trong năm 2021, ông Đỗ Đức Nam nhận được mức thù lao 1,457 tỷ đồng cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc doanh nghiệp. Mức thù lao của ông Nam tăng hơn 2 lần so với thù lao năm 2020 chỉ hơn 708 triệu đồng.

Ngoài vị trí Tổng giám đốc của TVB, ông Nam cũng đang là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC) khi được bổ nhiệm vào vị trí này tháng 11/2021. Tuy nhiên, tại TVC, ông Nam không sở hữu cổ phiếu nào.

