Tập đoàn Đất Xanh báo lỗ nặng, mức “khủng” nhất kể từ khi niêm yết

Thứ Sáu, ngày 24/07/2020 17:30 PM (GMT+7)

Trong quý II/2020, Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh lần thứ 3 báo lỗ kể từ khi niêm yết vào cuối năm 2009. Dòng tiền kinh doanh của công ty cũng âm hàng nghìn tỷ đồng.

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG – sàn HOSE) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2020. Trong quý này, DXG ghi nhận 478 tỷ đồng doanh thu thuần và bán hàng cung cấp dịch vụ, giảm 43% so với con số 842,4 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2019 do nguồn thu từ dịch vụ môi giới bất động sản giảm mạnh.

Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh lần thứ 3 báo lỗ kể từ khi niêm yết vào cuối năm 2009

Doanh thu từ hoạt động tài chính quý II/2020 của Đất Xanh chỉ đạt 13,3 tỷ đồng giảm mạnh so với cùng kỳ đạt 227,6 tỷ đồng, do trong quí II/2019, công ty có khoản thanh lí đầu tư đến 220 tỷ đồng.

Chi phí tài chính của công ty lại tăng mạnh lên thành 101 tỷ đồng so với 49,5 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2019. Riêng chi phí lãi vay tăng mạnh nhất với 92,1 tỷ đồng so với 47,1 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Vay nợ thuê tài chính dài hạn tăng thêm gần 1.620 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm.

Tính tới 30/06/2020, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tiếp tục tăng tới 32,8% so với đầu kỳ lên mức 5.844,6 tỷ đồng, chiếm 27,8% tổng nguồn vốn của doanh nghiệp (21,004 nghìn tỷ đồng).

Quý II/2020, Đất Xanh cũng ghi nhận khoản lỗ 11 tỷ đồng trong công ty liên doanh liên kết, cùng kỳ năm ngoái công ty ghi nhận khoản lãi 24 tỷ đồng... Những khoản chi phí phát sinh khiến cho lợi nhuận thuần của công ty chỉ còn 69,8 tỷ đồng, giảm sâu so với 449,1 tỷ đồng cùng kỳ năm 2019.

Kết quả quý II năm nay, doanh nghiệp địa ốc này báo lỗ ròng hơn 29,4 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái doanh nghiệp lãi 249 tỷ đồng. Đây là lần thứ ba và cũng là lần lỗ nặng nhất của Đất Xanh kể từ khi niêm yết vào cuối năm 2009 (quí IV/2011 lỗ ròng gần 18 tỷ đồng, quí III/2016 lỗ ròng 5 tỷ đồng).

Theo báo cáo dòng tiền kinh doanh của Đất Xanh cũng âm đến gần 1.680 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với quý II/2019 khi dòng tiền của doanh nghiệp thời gian này chỉ âm 653 tỷ đồng.

Tính tới 30/6/2020, khoản phải thu của DXG là 7.082 tỷ đồng, chiếm 34% tổng tài sản và 8.844,3 tỷ đồng tồn kho, chiếm 42% tổng tài sản của doanh nghiệp. Hai khoản mục này chiếm tới 76% tổng tài sản của doanh nghiệp.

Những lần báo lỗ và lợi nhuận của DXG những quý gần đây

Giải trình về nguyên nhân khiến tình hình kinh doanh kém tích cực trong quý II/2020, đại diện của Đất Xanh cho biết công ty chưa kịp đối chiếu, ghi nhận doanh thu và lợi nhuận từ các dự án đã triển khai bán hàng thành công. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của công ty lỗ 29,4 tỷ đồng chủ yếu do chi phí tài chính tăng hơn 104% so với cùng kỳ cũng như do chưa kịp đối chiếu doanh thu lợi nhuận từ các dự án công ty đã triển khai bán hàng thành công.

Ngày 17/7 vừa qua, Đất Xanh cũng có thông tin đáng chú ý với việc sẽ chuyển nhượng toàn bộ cổ phần đang nắm giữ tại CTCP Đầu tư LDG. Trong đó, DXG thông báo bán ra 62.992.372 cổ phiếu CTCP Đầu tư LDG; Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hà Thuận Hùng đăng ký bán ra 25.063.200 cổ phiếu LDG. Được biết, DXG đang sở hữu 99,91% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hà Thuận Hùng. Tính tới 30/06/2020, DXG ghi nhận đang sở hữu 36,72% vốn tại LDG, tương ứng 1.068,2 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh của LDG, doanh nghiệp này báo lãi 1 tỷ đồng trong quý II/2020, sụt giảm gần 99% khi không có nguồn thu thanh lý đầu tư như quý II/2019, mặc dù doanh thu thuần cao gấp 10 lần cùng kỳ. Dù lợi nhuận giảm sâu nhưng một trong những điểm sáng của LDG là dòng tiền kinh doanh dương 58 tỷ đồng trong khi quý cùng kỳ năm trước âm 651 tỷ đồng.

Trong năm 2020, Đất Xanh có 3 - 4 dự án, dự báo sẽ cung cấp 6.000 - 10.000 đơn vị sản phẩm ra thị trường. Tuy nhiên, DXG chỉ đặt mục tiêu đem về 4.900 tỷ đồng doanh thu thuần và lãi ròng 1.034 tỷ đồng, lần lượt giảm 16% và 15% so với thực hiện năm 2019.

