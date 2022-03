Sau thâu tóm đại gia phân phối ô tô, trùm BOT lấn sân sang lĩnh vực BĐS hạng sang

Hồi đầu tháng 2 vừa qua, ông trùm BOT Tasco (HUT) khiến giới đầu tư trong nước bất ngờ khi thông qua kế hoạch tăng vốn để hoán đổi 100% cổ phần tại Công ty TNHH SVC Holdings (chủ sở hữu Savico - công ty bất động sản và phân phối ôtô lớn nhất Việt Nam). Đây là thương vụ đầu tư đáng chú ý khi SVC Holdings cũng là một trong những đại gia trong lĩnh vực phân phối ô tô khi bán ra 1/10 lượng ô tô tại Việt Nam.

Sau khi thâu tóm đại gia hàng đầu trong lĩnh vực phân phối ô tô, mới đây Hội đồng Quản trị HUT cũng vừa thông qua chủ trương thành lập công ty con - Công ty TNHH Tasco Land, do Tasco sở hữu 100% vốn điều lệ. Trong đó, Tasco Land sẽ tập trung phát triển mảng bất động sản cao cấp.

Tasco lấn sân sang BĐS hạng sang khi đầu tư vào Công ty CP Du lịch Bất động sản Ninh Vân Bay

Đồng thời, Tasco cũng thông qua chủ trương đầu tư vào Công ty CP Du lịch Bất động sản Ninh Vân Bay (NVT) thông qua Tasco Land để tạo nền tảng thương hiệu, vận hành và triết lý phát triển sản phẩm bất động sản cao cấp.

Được biết, Ninh Vân Bay là công ty hoạt động chính trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng với việc đưa vào khai thác, vận hành khu nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao như Six Senses Ninh Vân Bay, Emralda Ninh Bình, Lạc Việt New Tourist City, Six Senses Sai Gon River,…

Từng được biết đến là một trong những ông trùm trong lĩnh vực xây dựng và khai thác BOT, tuy nhiên, gần đây công ty này đang đẩy mạnh cơ cấu vốn tại các công ty con, trong đó thoái vốn khỏi lĩnh vực y tế và tập trung vào bất động sản.

Theo đó, cuối năm 2021, Tasco đã chuyển toàn bộ vốn nắm giữ tại Công ty CP Bệnh viện mắt Hà Nội Cơ sở 2 cho công ty con - Công ty TNHH T’Hospital. Không lâu sau, công ty này đã thông qua phương án thoái toàn bộ vốn khỏi T’Hospital, đồng thời thoái vốn khỏi lĩnh vực y tế.

Ngoài ra, cuối năm 2021, Tasco cũng đã thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn khỏi 7 công ty con, công ty liên kết trong các lĩnh vực xây dựng, xây lắp, nông nghiệp... với giá trị thoái vốn tối thiểu 600 tỷ đồng.

Tasco hiện là chủ đầu tư nhiều dự án bất động sản tại Hà Nội như Khu đô thị sinh thái Foresa Villa (38 ha); Dự án South Building Pháp Vân (2.173 m2); Dự án chung cư cao cấp 48 Trần Duy Hưng (2.800 m2); Khu đô thị sinh thái Mỹ Đình - Nam Từ Liêm (49 ha); Dự án nhà ở cán bộ nhân viên Bộ Ngoại giao (13,687 m2)…

Về kết quả kinh doanh, Tasco ghi nhận lãi sau thuế quý 4/2021 đạt 177 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 154 tỷ đồng. Do đó, Tasco đã chấm dứt chuỗi 6 quý thua lỗ liên tiếp, và bù đắp khoản lỗ trong 3 quý đầu năm (lỗ ròng 134 tỷ đồng).

Tính chung cả năm 2021, Tasco ghi nhận doanh thu thuần tăng 16%, đạt 870 tỷ đồng, nhờ khoản lãi đột biến trong quý cuối năm, lợi nhuận sau thuế cả năm 2021 của Tasco đạt 48 tỷ, trong khi năm trước lỗ 243 tỷ đồng.

