Sabeco đã chi bao nhiêu tiền cho truyền thông, quảng cáo?

Thứ Hai, ngày 01/11/2021 05:00 AM (GMT+7)

Mạnh tay chi tiền cho truyền thông, quảng cáo nhưng doanh thu và lợi nhuận của ông lớn bia - rượu - nước giải khát Sabeco vẫn giảm mạnh so với cùng kỳ.

Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco - SAB) đã công bố BCTC hợp nhất quý 3/2021 với doanh thu và lợi nhuận giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2020.

Theo đó, SAB ghi nhận doanh thu chỉ còn 4.322,5 tỷ đồng, giảm gần 50% so với doanh thu hơn 8.107 tỷ đồng của quý 3/2020. Khấu trừ giá vốn, lợi nhuận gộp công ty thu về 1.141,6 tỷ đồng, giảm hơn nửa so với số lãi 2.472,5 tỷ đồng hồi quý 3/2020.

Trong kỳ, lợi nhuận trong công ty liên kết và cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát giảm đột biến, từ mức 78,5 tỷ xuống còn 3,6 tỷ đồng.

Các chi phí khác như chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm mạnh còn lần lượt 608 và 160 tỷ đồng, tương đương giảm 19% và 23,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Mạnh tay chi tiền cho truyền thông, quảng cáo nhưng kết quả kinh doanh của SAB vẫn lao dốc

Sau khi trừ các chi phí, SAB ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 598 tỷ đồng, giảm sâu tới 1.210 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Kết quả, Sabeco ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 472 tỷ đồng, giảm mạnh tới 68% so với cùng kỳ năm 2020.

Giải trình về kết quả kinh doanh giảm sâu trong quý 3/2021, SAB cho biết đợt bùng phát thứ 4 của dịch Covid-19 cùng với các biện pháp phong tỏa, gián cách xã hội được áp dụng trên cả nước đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, SAB ghi nhận doanh thu 17.487,5 tỷ đồng, giảm 13,5% và lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 2.529 tỷ đồng, giảm 26% so với 9 tháng đầu năm ngoái.

Dù lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2021 giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, chi phí truyền thông, quảng cáo của SAB lại tăng mạnh so với cùng kỳ. Báo cáo tài chính được SAB công bố cho biết doanh nghiệp đã chi 1.562 tỷ đồng cho quảng cáo và khuyến mãi trong 9 tháng đầu năm 2021, tăng mạnh 34% so với số tiền 1.165 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm 2020.

Năm 2021, SAB đặt kế hoạch 33.491 tỷ đồng doanh thu và 5.289 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, như vậy 9 tháng công ty nới thực hiện được hơn 52% chỉ tiêu doanh thu và 48% chỉ tiêu lợi nhuận.

Đến ngày 30/9, SAB có tổng nguồn vốn 28.428 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với đầu năm. Doanh nghiệp có hơn 13.661 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

SAB cũng đang có 5.861 tỷ đồng nợ phải trả. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm đa số với hơn 5.025 tỷ đồng và hơn 835 tỷ đồng nợ dài hạn.

Doanh nghiệp có hơn 385 tỷ đồng vay ngắn hạn, vay và nợ thuê tài chính dài hạn chỉ hơn 374 tỷ đồng, giảm mạnh so với đầu năm.

