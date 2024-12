Bất ngờ quy mô công ty riêng của các "anh trai" HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD, Pháp Kiều

Rapper HIEUTHUHAI sớm bước chân vào lĩnh vực kinh doanh

Theo đó, rapper HIEUTHUHAI (tên thật Trần Minh Hiếu) - quán quân chương trình Anh Trai Say Hi mới đây đã được bổ nhiệm giữ vị trí Tổng giám đốc trải nghiệm của thương hiệu kem Celano. Ngoài ra, rapper sinh năm 1999 cũng đang giữ vị trí lãnh đạo ở một loạt doanh nghiệp khác do mình góp vốn thành lập.

Cụ thể, HIEUTHUHAI từng là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Gerdnang. Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, công ty này thành lập vào năm 2020 với vốn điều lệ ban đầu chỉ 5 triệu đồng. Trong đó, nam rapper sinh năm 1999 và cổ đông Phạm Bảo Khang mỗi người góp 1 triệu đồng, tương đương 20% vốn điều lệ, cổ đông Lâm Bạch Phúc Hậu góp 3 triệu đồng, tương đương 60% vốn góp. Ông Lâm Bạch Phúc Hậu sinh năm 1999 giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Rapper HIEUTHUHAI làm lãnh đạo ở một loạt doanh nghiệp

Ở lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp tháng 11/2023, vốn điều lệ của công ty tăng mạnh từ 5 triệu đồng lên 9 tỷ đồng, cơ cấu góp vốn của các cổ đông không được công bố chi tiết. Ở lần thay đổi này, ông Trần Minh Hiếu giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Tuy nhiên, trong lần thay đổi thông tin doanh nghiệp gần nhất vào tháng 7/2024, bà Đỗ Thị Hồng Phúc sinh năm 1973 thay ông Trần Minh Hiếu được bổ nhiệm giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp này.

Ngoài ra, nam rapper còn là Chủ tịch của Công ty TNHH M2 Music, doanh nghiệp được thành lập tháng 7/2023 với vốn điều lệ 3 tỷ đồng. Với ngành nghề chính là hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí (tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp).

Nhiều "anh trai" thành lập doanh nghiệp có vốn từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng

Không riêng HIEUTHUHAI, nhiều "anh trai" thành danh trong chương trình cũng đang sở hữu vốn tại các công ty liên quan lĩnh vực nghệ thuật và giải trí.

Trong đó, vào tháng 4/2024, "anh trai" Quang Hùng MasterD (Lê Quang Hùng, sinh năm 1997) góp vốn thành lập công ty riêng là Công ty TNHH MasterD Entertainment với vốn điều lệ 2 tỷ đồng. Trong đó, nam ca sĩ góp 85% vốn, tương đương 1,7 tỷ đồng. Đỗ Nguyên Phúc, sinh năm 1999 góp 15% vốn và giữ chức vụ Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật.

Quang Hùng MasterD góp 1,7 tỷ đồng để thành lập công ty riêng

Hồi tháng 5, Quang Anh Rhyder (Nguyễn Quang Anh, sinh năm 2001) cũng thành lập công ty riêng là Công ty TNHH Rhyder Entertainment. Công ty có vốn điều lệ chỉ 200 triệu đồng, hiện do bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên sinh năm 1994 giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Trong thời gian gần đây, các ca sĩ, rapper khác như Wean Lê, Pháp Kiều, Dương Domic cũng thành lập công ty riêng khi danh tiếng ngày càng tăng cùng thành công của chương trình “Anh trai say hi”.

Theo đó, Wean Lê (Lê Thượng Long, sinh năm 1998) đã thành lập Công ty TNHH Giải trí LTL hồi cuối tháng 9 với vốn điều lệ 7 tỷ đồng. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sáng tác, nghệ thuật và giải trí. Nam rapper giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của công ty.

Rapper Pháp Kiều góp vốn thành lập công ty và giữ vị trí giám đốc ở tuổi 23

Vào tháng 11/2024, nam ca sĩ Dương Domic (Trần Đăng Dương, sinh năm 2000) cũng thành lập Công ty TNHH Giải trí DOMIC. Theo tìm hiểu, công ty này có vốn điều lệ 500 triệu đồng, trong đó, Dương Domic giữ chức vụ Giám đốc và người đại diện pháp luật.

Mới nhất, vào đầu tháng 12, rapper Pháp Kiều (Nguyễn Thanh Pháp, sinh năm 2001) cũng góp vốn thành lập công ty riêng là Công ty TNHH Pháp Kiều Entertainment có vốn điều lệ 6,7 tỷ đồng. Trong đó nam rapper góp 90% vốn, tương đương 6,03 tỷ đồng, cổ đông còn lại là Lê Ngọc Tiền góp 670 triệu đồng, tương đương 10% vốn góp. Không chỉ là cổ đông lớn, nam rapper sinh năm 2001 cũng trực tiếp giữ chức vụ Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.