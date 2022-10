Heo ăn chuối tiếp tục đem về lãi lớn cho doanh nghiệp bầu Đức

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã CK: HAG) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2022 với doanh thu thuần đạt 1.441 tỷ đồng, gấp 2.6 lần so với cùng kỳ năm trước.

Trong cơ cấu doanh thu, thu từ trái cây chiếm tỷ trọng lớn nhất, mang lại 577 tỷ đồng, tăng 162% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu bán heo tăng gần 200% lên mức 540 tỷ đồng; ngoài ra, doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa cũng đem lại 241 tỷ đồng, tăng 184% so với quý 3/2021.

Tuy vậy, chi phí vốn lại tăng nhanh hơn mức tăng của doanh thu nên HAG báo lãi gộp tăng 59% đạt 281 tỷ đồng; biên lợi nhuận gộp đi lùi về mức hơn 19% trong quý 3/2022.

Doanh thu bán heo của HAG trong quý 3 tăng gần 200% lên mức 540 tỷ đồng

Trong kỳ, chi phí bán hàng tăng 20 tỷ đồng lên gần 59 tỷ đồng, do sản lượng bán trái cây và hàng hóa tăng nên chi phí vận chuyển và dịch vụ mua ngoài cũng tăng tương ứng. Ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp lại giảm mạnh 276 tỷ đồng so với cùng kỳ, nguyên nhân được HAG giải trình do Tập đoàn đã giảm hoàn nhập dự phòng các khoản phải thu.

Về hoạt động tài chính, doanh thu tài chính quý 3 giảm 11% còn 118 tỷ đồng. Đồng thời, chi phí tài chính cũng sụt giảm 76%, nguyên nhân do Tập đoàn đã hoàn nhập dự phòng khoản đầu tư vào Nhóm Công ty HNG trong quý 3.

Về hoạt động khác, chi phí hoạt động khác trong kỳ giảm 10 tỷ đồng còn 7 tỷ đồng do đánh giá lại một số tài sản không hiệu quả.

Kết quả, Hoàng Anh Gia Lai báo lãi sau thuế quý 3/2022 đạt gần 370 tỷ đồng, gấp 17 lần so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 361 tỷ đồng, gấp 15 lần so với kết quả quý 3/2021.

Trước đó, CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HNG) công bố đã hoàn tất việc trả nợ đợt 1 cho HAG số tiền 600 tỷ đồng.

Số nợ còn lại gần 1,521 tỷ đồng. Tài sản nhận về là quyền sử dụng đất diện tích 9,470 ha và các tài sản trên đất thuộc sở hữu của Công ty TNHH Hoàng Anh Andoung Meas. Ngày hoàn tất trả nợ và nhận tài sản là 28/09/2022.

Việc trả nợ và nhận về tài sản nhằm thực hiện theo cam kết giữa các bên bên gồm HAG, HNG và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, HOSE: BID).

Cũng trong ngày 28/09/2022,HAG công bố đã trả 605 tỷ đồng nợ gốc trái phiếu do Công ty phát hành ngày 30/12/2016. Số dư nợ trái phiếu còn lại là 5,271 tỷ đồng. Nguồn tiền trả nợ đến từ thu nợ của HNG và nguồn tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, HAG đạt hơn 890 tỷ đồng lợi nhuận ròng, gấp hơn 21.2 lần cùng kỳ năm trước nhờ doanh thu thuần cao gấp 2.5 lần và tăng hoàn nhập dự phòng khoản phải thu hơn 822 tỷ đồng. Qua đó, lỗ lũy kế tính đến cuối quý 3 của HAG giảm từ hơn 4,467 tỷ đồng xuống còn 3,578 tỷ đồng.

Năm 2022 HAG đặt mục tiêu doanh thu 4,800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1,120 tỷ đồng. Như vậy, ước tính lợi nhuận năm 2022 sẽ bằng 8.8 lần thực hiện trong năm 2021. So với kế hoạch đề ra, HAG đã thực hiện được 80% mục tiêu lợi nhuận sau 9 tháng.

Tại thời điểm 30/9/2022, quy mô tổng tài sản của HAG đạt 19.338 tỷ đồng, tăng nhẹ 5% so với đầu năm; khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 7.176 tỷ đồng tăng 10%; hàng tồn kho tăng mạnh 152% so với thời điểm 31/12/2021.

Ngoài ra, nợ phải trả của Hoàng Anh Gia Lai đạt 14.404 tỷ đồng, tăng nhẹ 5% so với đầu năm, chiếm hơn 74% tổng tài sản và gấp 2,9 lần vốn chủ sở hữu.

Gần đây, sản phẩm thịt heo ăn chuối của bầu Đức đã chính thức được giới thiệu, bày bán tại Hà Nội sau Đà Nẵng và TP. HCM. Theo lộ trình đến năm 2023, Bapi Hoàng Anh Gia Lai sẽ phát triển 1.000 cửa hàng trên toàn quốc và doanh nghiệp đang tập trung mọi nguồn lực để sớm hoàn thành mục tiêu này.

Bên cạnh Heo ăn chuối, HAGL còn nuôi thí điểm Gà ăn chuối đi bộ. Dự kiến trong năm nay, HAGL sẽ ra mắt và bổ sung sản phẩm thịt gà ăn chuối tại các cửa hàng BapiFood.

