Lỗ chồng lỗ, Bầu Đức nói gì với cổ đông?

Chủ Nhật, ngày 03/05/2020 13:30 PM (GMT+7)

Liên tiếp các báo cáo tài chính gần đây, HAGL của Bầu Đức báo lỗ.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán năm 2019, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, Mã chứng khoán HAG) ghi nhận lỗ ròng gần 2,426 tỷ đồng so với báo cáo tự lập trước đó gần 2,308 tỷ đồng, theo đó HNG ghi nhận lỗ thêm gần 118 tỷ đồng.

Sau kiểm toán doanh thu tài chính của HNG điều chỉnh tăng thêm 63.7 tỷ đồng nhưng chi phí tài chính lại giảm 92 tỷ đồng.Thêm vào đó, do chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 14.1 tỷ đồng và lợi nhuận khác giảm hơn 221 tỷ đồng nên HNG ghi nhận lỗ thêm 118 tỷ đồng.

Giải trình về nguyên nhân thua lỗ trong năm 2019, CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai cho biết, năm 2019, lỗ sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 2.426 tỷ đồng. Trong đó, lỗ từ hoạt động kinh doanh 967 tỷ do chi phí lãi vay lớn; lỗ khác 1.408 tỷ do đánh giá lại các tài sản và chuyển đổi chi phí đầu tư vườn cây; thuế thu nhập hoãn lại 69 tỷ đồng do dự phòng đầu tư…

Tiếp đó, theo báo cáo tài chính quý I/2020, HAGL tiếp tục lỗ sau thuế 78,2 tỉ đồng và lỗ sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ ghi nhận 69 tỉ đồng. Lượng tiền mặt giảm về mức thấp nhất kể từ khi HAGL bắt đầu công bố báo cáo tài chính từ năm 2006. Cụ thể, nợ phải trả tại ngày 31/3 ở mức 22.952 tỉ đồng, chiếm 68,8% cơ cấu nguồn vốn của công ty; trong đó riêng nợ vay ngắn hạn ở mức 3.050 tỉ đồng và vay dài hạn 12.035 tỉ đồng. Nợ ngắn hạn vào cuối tháng 3/2020 ở mức 8.607 tỉ đồng, vượt 2.103 tỉ đồng so với tài sản ngắn hạn.

Chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức đã trải lòng với cổ đông, nhà đầu tư xung quanh những khó khăn của doanh nghiệp này trong thời gian qua. “Về kết quả hoạt động kinh doanh, do HAGL đang trong giai đoạn đầu tư chuyển đổi ngành nghề, cơ cấu cây trồng nên phát sinh các khoản lỗ do chi phí chuyển đổi vườn cây và chi phí thanh lý các tài sản gắn liền với vườn cây cũ, trong khi hơn một nửa diện tích cây ăn trái đang trong giai đoạn đầu tư kiến thiết cơ bản”, ông Đức giãi bày.

Bầu Đức cho rằng các khoản lỗ sẽ giảm dần

Báo cáo phương án khắc phục, HAGL Agrico cho biết năm ngoái đã chuyển nhượng một số công ty con và dùng nguồn tiền thu được để trả nợ vay ngân hàng. Như vậy, sang năm 2020, công ty có số dư nợ giảm đáng kể sẽ giảm áp lực về chi phí lãi vay. Theo báo cáo tài chính, tổng vay nợ cuối năm 2019 còn hơn 9.200 tỷ đồng, giảm hơn 6.200 tỷ đồng.

Công ty cũng rà soát thanh lý các vườn cây cao su, cọ dầu kém hiệu quả để chuyển đổi sang trồng cây ăn trái. Năm 2020, HAGL Agrico nói rằng hoạt động kinh doanh sẽ được tinh gọn, tập trung vào mảng cốt lõi là cây ăn trái, hiện là nguồn tạo ra doanh thu hiệu quả thời gian qua. Công ty cũng thay đổi cơ cấu bộ máy tài chính để nâng cao hiệu quả hơn nữa.

Người đứng đầu HAGL cũng trấn an nhà đầu tư và cổ đông: “Các khoản lỗ này sẽ giảm dần và HAGL sẽ nỗ lực để chuyển sang trạng thái có lợi nhuận trong thời gian sớm nhất".

