Jack Ma bị đè bẹp, các gã khổng lồ kinh tế Trung Quốc thấp thỏm đợi đến lượt

Chủ Nhật, ngày 27/06/2021 19:17 PM (GMT+7)

Tập đoàn Ant đã mất ít nhất 70 tỷ USD giá trị kể từ khi IPO, và các công ty khổng lồ từ Tencent đến JD.com cũng đang chịu áp lực tương tự.

Đã tám tháng kể từ khi Jack Ma, giám đốc điều hành kinh doanh nổi tiếng nhất Trung Quốc, biến mất khỏi công chúng. 8 tháng và theo ước tính thận trọng, khoảng 70 tỷ USD đã bị thổi bay.

Đây vẫn là ước tính lạc quan về con số mà Ant Group của Jack Ma đã bị thiệt hại kể từ khi tỷ phú thẳng thắn công khai chỉ trích Bắc Kinh - và các nhà chức trách Trung Quốc đã nhanh chóng dập tắt kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Ant.

Tuy Ant không còn thuộc Alibaba Group, nhưng đế chế thương mại điện tử khổng lồ không tránh khỏi vạ lây. Nặng nhất, Alibaba bị phạt nhiều tỷ USD vì cáo buộc độc quyền khi cấm người bán hàng trên nền tảng của mình sử dụng các nền tảng thương mại điện tử của đối thủ. Đây là án phạt chưa từng có ở Trung Quốc, lên đến 2,75 tỷ USD.

Điều mà các nhà quản lý mô tả là "cải chính" đang được tiến hành và nó cũng ảnh hưởng đến hoạt động tài chính của rất nhiều các gã khổng lồ khác, từ Tencent Holdings Ltd., JD.com Inc., chủ sở hữu TikTok ByteDance Ltd. và gã khổng lồ gọi xe Didi Chuxing. Các quan chức Hoa Kỳ và châu Âu đã tự hỏi trong nhiều năm rằng phải làm gì với các công ty công nghệ lớn đã tích lũy được rất nhiều quyền lực. Câu trả lời của Trung Quốc là khẳng định quyền kiểm soát.

Ant và các công ty khổng lồ khác đã phải chịu một số động thái khó khăn. Các cơ quan quản lý đã làm việc để kiểm tra ảnh hưởng của từng công ty và tương lai có vẻ ít lợi nhuận hơn rất nhiều. Cho vay trực tuyến đối với hàng trăm triệu người Trung Quốc, động cơ tăng trưởng lớn nhất, được Bloomberg Intelligence dự báo sẽ giảm 23% trong vòng 5 năm, cũng như dòng tiền đổ vào các sản phẩm đầu tư được bán bởi các nền tảng fintech.

Hệ sinh thái thanh toán hiện sẽ được kiểm soát chặt chẽ. Liao Ming, một đối tác sáng lập của Prospect Avenue Capital, công ty quản lý tài sản 500 triệu đô la, cho biết: “Chúng ta đang bước vào một thời kỳ biến động lớn khi Bắc Kinh định hình lại mối quan hệ với những gã khổng lồ công nghệ. Các ưu tiên của Bắc Kinh đã thay đổi.”

Hơn một chục công ty công nghệ đã được thông báo rằng họ có thể cần phải cơ cấu lại các bộ phận tài chính của mình, trở thành các thực thể giống như ngân hàng và được Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc giám sát. Mọi thứ từ cách dữ liệu người tiêu dùng được thu thập và sử dụng, cách các khoản vay được thực hiện và cho ai, đều đang được giám sát chặt chẽ, cũng như danh sách ở nước ngoài và cấu trúc sở hữu.

Tuy nhiên, có thể thời gian khó khăn với các công ty Trung Quốc vẫn còn rất dài. Cả Ant và đối thủ Tencent đều được yêu cầu "cắt đứt các liên kết không phù hợp" trong các nền tảng thanh toán phổ biến của họ là Alipay của Ant và WeChat Pay của Tencent.

Nguồn: http://danviet.vn/jack-ma-bi-de-bep-cac-ga-khong-lo-kinh-te-trung-quoc-thap-thom-doi-den-luot-50202127619181983.htm