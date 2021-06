Huy động nghìn tỷ cho hàng không, nữ tỷ phú giàu nhất Việt Nam muốn đầu tư hai dự án lớn

Thứ Ba, ngày 22/06/2021 18:01 PM (GMT+7)

Sau khi huy động nghìn tỷ cho lĩnh vực hàng không, nữ tỷ phú giàu nhất Việt Nam, Nguyễn Thị Phương Thảo tiếp tục đề xuất đầu tư hai dự án hơn 2.600 ha tại Cần Thơ.

Cuối tháng 5 vừa qua, Công ty cổ phần Hàng không Vietjet của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cho biết đã huy động được 1.000 tỷ đồng trái phiếu để đầu tư cơ sở vật chất, tài sản cố định, thiết bị, công cụ dụng cụ,… nhằm tăng cường năng lực khai thác vận tải hàng không và phát triển các hoạt động kinh doanh khác phù hợp với ngành nghề kinh doanh của công ty.

Doanh nghiệp của nữ tỷ phú giàu nhất Việt Nam vừa được chấp thuận khảo sát, nghiên cứu, đề xuất hai dự án lớn tại Cần Thơ

Trước đó, báo cáo tài chính quý 1/2021, của Vietjet cho biết doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất của doanh nghiệp đạt 4.048 tỉ đồng và 123 tỉ đồng. Lợi nhuận này đến từ việc đầu tư dự án, đầu tư tài chính, phát triển dịch vụ hàng không, bù đắp cho các hoạt động khai thác vận tải hàng không.

Sau khi huy động được số tiền lớn cho lĩnh vực hàng không, gần đây một doanh nghiệp khác liên quan đến nữ tỷ phú giàu nhất Việt Nam tiếp tục đề xuất đầu tư hai dự án lớn lên tới hơn 2.600 ha tại Cần Thơ.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Việt Trường đã ký Văn bản số 2231/UBND-XDĐT, chấp thuận cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Sovico thực hiện khảo sát, nghiên cứu, đề xuất hai dự án: Khu Logistics và Công nghiệp Hàng không Cần Thơ và Khu đô thị du lịch sinh thái Phong Điền.

Cụ thể, dự án Khu Logistics và Công nghiệp Hàng không Cần Thơ, đường Võ Văn Kiệt, quận Bình Thủy sẽ có quy mô khoảng 1.650 ha (giai đoạn 1 khoảng 350 ha) và Khu đô thị du lịch sinh thái Phong Điền, huyện Phong Điền sẽ có quy mô khoảng 1.000 ha.

Riêng đối với dự án terminal cargo và hangar sửa chữa tàu bay tại Sân bay Quốc tế Cần Thơ, quy mô 1,8 ha do Sovico đề xuất, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ giao Sở GTVT phối hợp với Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ hỗ trợ, cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Sovico liên hệ trao đổi với Bộ GTVT, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam tiến hành khảo sát, nghiên cứu đề xuất dự án đảm bảo đúng quy định.

Thời gian cho phép nhà đầu tư khảo sát và nghiên cứu là 6 tháng, kể từ ngày có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân thành phố.

Trong quá trình khảo sát, nghiên cứu, không làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong khu vực. Đồng thời, mọi chi phí liên quan đến việc khảo sát, nghiên cứu do Công ty cổ phần Tập đoàn Sovico tự chi trả.

UBND TP. Cần Thơ nêu rõ, đây chỉ là văn bản chấp thuận việc khảo sát, nghiên cứu đề xuất dự án; không phải văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; việc lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện theo quy định.

Về Sovico, đây là một tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành, hoạt động ở các lĩnh vực tài chính ngân hàng, năng lượng, hàng không và bất động sản. Trong đó, phải kể đến một số thương hiệu như: Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank), hãng Hàng không Vietjet, Địa ốc Phú Long,…

Trong đó, nữ tỷ phú giàu nhất Việt Nam với khối tài sản hơn 25.000 tỷ đồng, Nguyễn Thị Phương Thảo hiện đang là Phó Chủ tịch thường trực Ngân hàng TMCP Phát triển T.P Hồ Chí Minh (HDBank); Phó Chủ tịch HĐQT & Tổng Giám đốc CTCP Hàng không Vietjet và Chủ tịch HĐQT CTCP Sovico.

Ở lĩnh vực tài chính, đầu tháng 6, Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố quyết định tăng vốn điều lệ lên hơn 20.273 tỷ đồng thông qua chia cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP).

Trong quý 1/2021, HDBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 2.100 tỷ đồng tăng 68% so với quý 1/2020 với đóng góp tích cực từ thu dịch vụ. Các chỉ tiêu lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu và lợi nhuận trên tài sản đạt lần lượt 26,3% và 2,1%, tăng mạnh so với quý I/2020. Hệ số an toàn vốn đạt trên 12% trong khi tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ chỉ 1,1%.

