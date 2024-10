Giá lợn hơi tăng cao, đại gia chăn nuôi Bắc Ninh thu lãi gần 3,5 tỷ đồng mỗi ngày

CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC) do đại gia Nguyễn Như So giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị mới đây đã công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng đầu năm.

Theo đó cùng với giá heo hơi ở một số tỉnh miền Bắc đang neo ở mức cao quanh mức 70.000đ/kg đã tác động tích cực đến kết quả kinh doanh của đại gia chăn nuôi người Bắc Ninh này. Cụ thể, trong 3 tháng gần nhất DBC ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 3.525 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với doanh thu 2.709 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái.

DBC do đại gia Nguyễn Như So giữ vị trí Chủ tịch ghi nhận lợi nhuận gần 3,5 tỷ đồng mỗi ngày trong quý 3/2024

Trong kỳ giá vốn bán hàng của doanh nghiệp tăng gần 500 tỷ đồng lên hơn 2.901 tỷ đồng, kết quả DBC ghi nhận lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 624 tỷ đồng, tăng 2,2 lần so với cùng kỳ.

Sau khi trừ chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, doanh nghiệp của đại gia Nguyễn Như So ghi nhận lợi nhuận kinh doanh trước thuế hơn 331 tỷ đồng, gấp 13,8 lần so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 312 tỷ đồng, tăng gần 25 lần so với cùng kỳ năm 2023, tương đương mỗi ngày DBC ghi nhận lãi gần 3,5 tỷ đồng.

Giải trình về kết qua kinh doanh đột biến trong quý 3/2024, công ty cho biết trong 3 tháng qua tình hình giá nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi trong nước và nhập khẩu tương đối ổn định. DBC cũng tích cực nghiên cứu, áp dụng nhiều giải pháp đồng bộ về kỹ thuật, quản lý và phát triển thị trường.

Doanh nghiệp này cho rằng ngành chăn nuôi cả nước vẫn tiếp tục chịu áp lực dịch bệnh. Tuy nhiên, Dabaco áp dụng các giải pháp về phòng ngừa dịch bệnh, an toàn sinh học, tiêm phòng vaccine nên các công ty chăn nuôi thuộc DBC đã kiểm soát được dịch bệnh. Mặt khác, giá heo hơi trên thị trường tăng giúp lợi nhuận các công ty chăn nuôi tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, DBC ghi nhận doanh thu đạt hơn 9.962 tỷ đồng tăng hơn 1.500 tỷ so với doanh thu 8.496 tỷ đồng cùng kỳ năm 2023. Sau khi trừ các chi phí, doanh nghiệp của đại gia Nguyễn Như So ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 530 tỷ đồng gấp gần 28,5 lần so với cùng kỳ năm 2023.

Không chỉ được biết đến với danh "đại gia" trong ngành chăn nuôi nhờ quy mô hàng chục trang trại hay mức lãi hàng chục đến hàng trăm tỷ mỗi quý, DBC còn sở hữu nguồn tiền mặt dồi dào. Tính đến cuối tháng 9, doanh nghiệp có hơn 541 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương. DBC còn gửi tiết kiệm ngắn hạn (các khoản dưới 12 tháng) hơn 1.343 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối tháng 9, DBC có tổng tài sản đạt gần 14.070 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với đầu năm. Nợ phải trả của DBC chiếm hơn 7.542 tỷ đồng, trong đó chủ yếu nợ ngắn hạn chiếm hơn 6.449 tỷ đồng. Riêng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn của DBC chiếm 4.759 tỷ đồng, giảm gần 100 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, vốn chủ sở hữu đạt hơn 6.527 tỷ đồng. Doanh nghiệp có hơn 533 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Tại DBC, Chủ tịch Nguyễn Như So đang trực tiếp nắm giữ gần 78 triệu cổ phiếu DBC, tương đương tỷ lệ 23,3% cổ phần doanh nghiệp. Với giá kết phiên của DBC ngày 15/10 ở mức giá 30.400đ/cổ phiếu, khối tài sản đại gia 67 tuổi người Bắc Ninh đang trực tiếp nắm giữ có giá trị hơn 2.370 tỷ đồng.

