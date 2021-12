Doanh nghiệp liên quan đến bầu Hiển huy động 4.600 tỷ đồng lãi suất cao

Theo đó, CTCP Thái Sơn - Long An (Thái Sơn - Long An) - một doanh nghiệp con trong hệ sinh thái Tập đoàn T&T của ông Đỗ Quang Hiển cho biết đã phát hành thành công 4.600 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ.

Lô trái phiếu có kỳ hạn 8 năm với lãi suất 11%/năm trong năm đầu tiên. Ở các kỳ thanh toán tiếp theo là lãi suất thả nổi được xác định lại theo định kỳ 6 tháng một lần cộng biên độ 2,5%/năm. Trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm và có điều khoản mua lại. Bên mua là tổ chức tín dụng trong nước.

Theo công bố của Thái Sơn - Long An, toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu này nhằm thực hiện dự án khu thương mại, biệt thự và chung cư cao cấp tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An với quy mô 267 ha (tên thương mại T&T City Millennia).

Đáng chú ý, tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu 4.600 tỷ đồng trên là toàn bộ quyền sử dụng đất tại khu đất dự án 267 ha và tài sản hình thành trên đất trong tương lai ngoại trừ 877 căn nhà thuộc giai đoạn 1.1 có tổng diện tích đất hơn 113.000 m2; Quyền đầu tư, xây dựng, kinh doanh, vận hành các hạng mục của dự án và toàn bộ hoa lợi, lợi tức, quyền tài sản phát sinh từ việc khai thác, kinh doanh, vận hành khu đất thế chấp…

Theo chứng thư thẩm định giá của Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn tài chính Việt Nam (VFA Việt Nam), giá trị tài sản đảm bảo là 41.133 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, CTCP Thái Sơn - Long An được thành lập vào tháng 3/2009, doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở tại ấp 2/5, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, do ông Hồ Hữu Quân (SN 1973) làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Tới cuối tháng 10/2021, Thái Sơn - Long An tăng mạnh vốn điều lệ từ 350 tỉ đồng lên 1.500 tỉ đồng. Cùng thời điểm này, HĐQT CTCP Thương mại Dịch vụ Tràng Thi (T12) - một thành viên khác của T&T Group - đã thông qua việc mua 45 triệu cổ phần, tương đương 30% vốn Thái Sơn - Long An với tổng giá trị 1.125 tỉ đồng.

Cũng liên quan đến dự án 2 tỷ USD đang được Thái Sơn - Long An phát triển, hồi đầu tháng 10 vừa qua CTCP Bất động sản Khải Hoàn Land (KHG) cũng đã huy động thành công 300 tỉ đồng trái phiếu với mục đích tăng quy mô vốn hoạt động, hợp tác phát triển và phân phối độc quyền giai đoạn 1.1 dự án T&T City Millennia.

Lô trái phiếu có kỳ hạn 18 tháng, lãi suất cố định 12%/năm, được bảo đảm bằng 42 triệu cổ phiếu KHG thuộc sở hữu của ông Phan Tuấn Nghĩa và ông Nguyễn Khải Hoàn - Chủ tịch HĐQT của Khải Hoàn Land.

