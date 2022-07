Doanh nghiệp của tỷ phú Trần Đình Long đã nộp bao nhiêu tiền thuế vào ngân sách?

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Tập đoàn Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long đã sản xuất 4,3 triệu tấn thép thô, tăng 8% so với cùng kỳ. Tiêu thụ thép xây dựng, phôi thép và HRC đạt gần 4 triệu tấn, tăng 6% so với cùng kỳ. Trong đó, thép xây dựng là 2,38 triệu tấn, tăng 29% so với 6 tháng đầu năm 2021.

Sau nửa năm, bán hàng HRC của Hòa Phát ghi nhận 1,4 triệu tấn, tăng 7% so với cùng kỳ. Sản phẩm hạ nguồn HRC như ống thép, tôn mạ đạt lần lượt 377.000 tấn và 180.000 tấn, tương đương mức tiêu thụ nửa đầu năm 2021.

Cùng với kết quả sản xuất, kinh doanh tích cực, số tiền thuế Tập đoàn Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long nộp vào ngân sách trong 6 tháng đầu năm cũng tăng mạnh so với cùng kỳ.

Cụ thể, Hòa Phát đã nộp vào ngân sách Nhà nước gần 7.400 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2021, vượt xa số nộp của cả năm 2020.

Cụ thể, tổng số nộp thuế, phí các loại của Công ty Thép Hòa Phát Dung Quất bao gồm thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu, thuế xuất nhập khẩu, thuế nội địa… đạt trên 4.800 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ và đóng góp nhiều nhất trong số các công ty thành viên của Hòa Phát.

Với gần 1.600 tỷ đồng, Thép Hòa Phát Hải Dương đứng thứ 2 trong số các công ty của Hòa Phát có số nộp ngân sách cao nhất, tăng 48% so với cùng kỳ. Năm 2021, Công ty đã nộp vào ngân sách Nhà nước tổng cộng hơn 3.000 tỷ đồng. Trong đó, số nộp riêng trên địa bàn Hải Dương là 1.758 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ, trở thành doanh nghiệp đóng góp thuế lớn nhất tỉnh Hải Dương. Số nộp của Thép Hòa Phát Hải Dương chiếm tỷ trọng 13,3% tổng thu thường xuyên toàn tỉnh, chiếm 44% số thu của khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

Một số công ty thành viên của Tập đoàn có số nộp lớn cho ngân sách Nhà nước gồm: Ống thép Hòa Phát, Điện máy gia dụng Hòa Phát, Khoáng sản An Thông và Tôn Hòa Phát, Xây dựng và Phát triển đô thị Hòa Phát, Thép Hưng Yên….

Trước đó, trong năm 2021, số tiền nộp thuế của HPG cũng đã tăng vọt lên gần 12.700 tỷ đồng, tăng 73,4% so với năm 2020.

Trong các khoản thuế của Hòa Phát trong năm 2021, thuế VAT (thuế giá trị gia tăng) chiếm tỷ lệ cao nhất với gần 9.000 tỷ đồng, chiếm 71% tổng số thuế và tăng 83% so với năm 2020. Thuế thu nhập doanh nghiệp là 2.700 tỷ đồng, chiếm 22%. Phần còn lại bao gồm thuế xuất nhập khẩu, thu nhập cá nhân, nhà thầu, tài nguyên, ... chiếm khoảng 7% tổng nộp ngân sách.

